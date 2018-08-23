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Правительство объяснило отсутствие Медведева на публичных мероприятиях

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отсутствовал на публичных мероприятиях из-за полученной спортивной травмы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия», – рассказали агентству в правительстве. Что именно это была за травма – не уточняется.

Медведев не появляется на публике уже девять дней, при этом он не в отпуске, сообщил со ссылкой на источники «Проект»: во вторник, 21 августа, Медведев должен был встретиться с временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области Сергеем Носовым, а на четверг у него было запланировано совещание по бюджету. Однако ни одно из этих мероприятий не состоялось, уточняет один из источников. Собеседник «Проекта» в правительстве отметил, что Медведев провел некоторое время за пределами Москвы и должен вернуться к работе на следующей неделе, причины этого неизвестны.

В 2012 г. президент Владимир Путин на какое-то время перенес зарубежные поездки. Тогда у него обострилась старая спортивная травма после полета со стерхами на мотодельтаплане, рассказывали «Ведомостям» источники в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что у Путина есть «обычная спортивная травма», но подчеркнул, что от полета со стерхами ничего не обострилось.

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