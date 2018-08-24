Генпрокуратура впервые признала нежелательной экологическую организацию

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СКР возбудил новое дело после избиения заключенных в ярославской колонии

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств в исправительной колонии № 1, расположенной в Ярославле. Об этом говорится на сайте ведомства.

«23 августа 2018 г. в средствах массовой информации была опубликована еще одна видеозапись, на которой сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) избивают заключенных. При изучении видеозаписи среди избивавших были установлены личности двух сотрудников ФСИН, уже привлекаемых к уголовной ответственности», - отметили в СКР.

Ранее на основании этого видео уже было возбуждено уголовное дело. «Для наиболее полного и объективного расследования» оно было передано в центральный аппарат СКР. Теперь Следственный комитет объединил эти дела в одно производство, уточняется в сообщении.

Расследование уголовного дела, возбужденного в июле по факту избиения сотрудниками ярославской колонии заключенного Евгения Макарова, продолжается. Фигурантами дела являются 12 сотрудников колонии. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, напоминает СКР.

По информации следствия, в прошлом году между Макаровым и одним из инспекторов колонии произошел словесный конфликт. После этого группа сотрудников ФСИН применила физическое насилие к заключенному. В качестве меры наказания за оскорбление сотрудника колонии и за многочисленные нарушения содержания Макарова избили. «Удерживая потерпевшего на столе в одном из помещений, сотрудники ФСИН нанесли ему множественные удары», - отмечается в сообщении.

СКР возбудил дело по факту избиения Макарова после того, как «Новая газета» опубликовала соответствующий видеоролик. На нем мужчины в серой камуфляжной форме по очереди избивают и обливают водой человека, привязанного к столу. Приблизительно год назад осужденный пожаловался на пытки, которым его подвергали сотрудники колонии, писала «Новая газета». Его адвокат подавала соответствующие заявления во ФСИН, СКР и прокуратуру. Она также обратилась в ЕСПЧ. ФСИН провела внутреннюю проверку по жалобе Макарова. В ходе проверки информация об избиении Макарова якобы не подтвердилась. Проводивший проверку следователь не нашел оснований для возбуждения уголовного дела.

Адвокат Макарова 11 августа сообщила, что следствие официально признало избитого в ярославской колонии заключенного Макарова потерпевшим по уголовному делу и предоставило ему госзащиту. Какие именно меры защиты будут предприняты, юрист не уточнила.