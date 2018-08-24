Генпрокуратура впервые признала нежелательной экологическую организацию
Генпрокуратура признала деятельность Тихоокеанского центра защиты окружающей среды и природных ресурсов (Pacific Environment; США) нежелательной на территории России. Об этом говорится на сайте ведомства.
Работа организации представляет угрозу основам конституционного строя России и безопасности государства, говорится в сообщении Генпрокуратуры. Информация о принятом решении направлена в Минюст, чтобы он включил организацию в перечень нежелательных.
Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов, он же Pacific Environment, – некоммерческая организация, которая борется с ухудшением климата, загрязнением воздуха, пластиковым мусором и др. К примеру, она финансирует небольшие экологические организации, создает партнерские проекты с экологами, проводит обучение для представителей природоохранного сектора.
Сейчас в перечень Минюста входит 14 нежелательных организаций. Среди них – «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, румынский Черноморский фонд регионального сотрудничества, Европейская платформа за демократические выборы.
Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов указан как источник финансирования как минимум у трех иностранных организаций. Это Межрегиональный общественный экологический фонд «ИСАР-СИБИРЬ», Иркутская региональная общественная организация «Байкальская Экологическая Волна», Алтайская краевая общественная организация «Геблеровское экологическое общество». Они были включены в список иноагентов в 2015 г., все специализируются в области экологии.