В Вильнюсе открыли сквер имени Бориса Немцова
В Вильнюсе перед зданием российского посольства открыли сквер имени российского политика Бориса Немцова, передает Delfi.
В торжественной церемонии участвовали министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, председатель правления «Фонда Бориса Немцова за свободу» Владимир Кара-Мурза, член городского совета Санкт-Петербурга Борис Вишневский, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и дочь погибшего политика Жанна Немцова.
Городской совет Вильнюса в мае принял решение назвать в городе сквер именем Немцова.
«Вильнюс стал вторым городом, где увековечена память об убитом более трех лет назад российской оппозиционере", - пишет издание. В Вашингтоне 27 февраля состоялась торжественная церемония переименования площади перед российским посольством в США в честь Немцова. Законопроект о переименовании площади был одобрен городским советом Вашингтона 9 января.
Немцова застрелили 27 февраля 2015 г. в центре Москвы, на Большом Москворецком мосту. Присяжные признали виновными по делу пятерых подсудимых - заместителя командира батальона внутренних войск «Север» Заура Дадаева, его родственника Анзора Губашева, Шадида Губашева, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бабаева. В июне 2017 г. суд приговорил их к тюремным срокам от 11 до 20 лет.