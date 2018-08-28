Пентагон опроверг стягивание носителей крылатых ракет к Сирии

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Представитель Пентагона США Эрих Пэхон опроверг агентству ТАСС стягивание американских носителей крылатых ракет к Сирии для удара по силам, верным президенту страны Башару Асаду.
«Что я могу сказать вам, так это то, что российские сообщения о наращивании военных возможностей США в Восточном Средиземноморье являются не чем иным, как пропагандой. Они неверны», - цитирует агентство заявление Пэхона. Он подчеркнул, что США не готовы дать вооруженный ответ, если такое указание даст президент США Дональд Трамп.
О стягивании к Сирии носителей крылатых ракет США в понедельник сообщило Минобороны России. Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков сказал, что 25 августа в Средиземное море вошел американский эсминец USS Ross с 28 крылатыми ракетами Tomahawk, причем в Персидском заливе уже находится корабль УРО USS The Sullivans с 56 такими ракетами. По мнению российского Минобороны, это еще одно подтверждение того, что США намерены воспользоваться инсценировкой химической атаки боевиками «Хайат Тахрир Аш-Шам» (новое название запрещенной в России «Джабхат Ан-Нусры») для удара по сирийским правительственным силам.
Минобороны России обвиняет в содействии сирийским боевикам спецслужбы Великобритании. По этой информации, в район провинции Идлиб прибыла группа исламистов, подготовленных специалистами британской частной военной компании Olive Group, и восемь баллонов хлора. «Провокация, которая планируется при активном участии британских спецслужб, должна послужить поводом для нанесения США, Великобританией и Францией очередного ракетно-авиационного удара по государственным объектам промышленной и экономической инфраструктуры Сирии, чтобы обеспечить готовящееся наступление боевиков на Хаму и Алеппо», - заявил на выходных руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.
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Автопроизводитель Toyota инвестирует около $500 млн в сервис по вызову автомобилей Uber. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
Оценка Uber в ходе сделки вырастет до $72 млрд, пишет издание.По данным The Information, Uber тратит на разработку беспилотных автомобилей по $200 млн в квартал. Теперь компания ищет способы снизить затраты на разработку беспилотников и поэтому договорилась о партнерстве с Toyota, отмечает WSJ.
По данным издания, Toyota вложится в компанию, основанную Трэвисом Калаником, в рамках соглашения о совместной работе над беспилотными автомобилями. Сервис в марте 2018 г. приостановил тестирование таких автомобилей после того, как один из них сбил пешехода. Uber возобновила поездки лишь спустя четыре месяца.
Uber отказался комментировать газете эту информацию. Связаться с представителем Toyota изданию не удалось.
По результатам I квартала 2018 г. инвесторы оценивали Uber в $62 млрд.
Самые удивительные вещи, которые забывали пассажиры Uber
Flickr
Золотая вставная челюсть с бриллиантами
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Jason DeCrow / AP
Коробка с прядями для наращивания волос
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Pixabay
Два пакета грязи с Мертвого моря
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Gleb Garanich / REUTERS
Энциклопедия о звездных войнах
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FA Bobo / PIXSELL / PA Images
Реактивный ранец
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А. Махонин / Ведомости
Пуленепробиваемый жилет
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Pixabay
Плюшевая розовая свинья
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Flickr
Фата невесты
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Flickr
Нож мясника
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Pixabay
Кусочек пиццы
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Flickr
Свидетельство о браке, бумаги о разводе, налоговая декларация и диплом колледжа
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Арбитражный суд Москвы отказал «Росгосстраху» в иске к страховщику «РГС – медицина», сообщает ТАСС. Истец требовал признать недействительной сделку о передаче медицинскому страховщику права на использование товарного знака «Росгосстраха».
Договор о праве на использование товарного знака был заключен в 2017 г. перед сменой собственника «Росгосстраха». В июне 2018 г. компания подала иск к «РГС – медицине». Третьими лицами были заявлены Центробанк и Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Сумма иска тогда не раскрывалась. Представители истца утверждали, что прошлый владелец компаний Данил Хачатуров перед сменой контроля над «Росгосстрахом» заключил с «РГС – медициной» договор на право использования товарного знака по заниженной цене.
По мнению «Росгосстраха», сделка нанесла компании существенный ущерб. В исковом заявлении «Росгосстрах» просил суд запретить «РГС – медицине» использовать товарный знак, а также взыскать с медицинского страховщика 61 млн руб. за его использование в 2017 г. Представитель истца заявлял, что за этот период «РГС – медицина» уплатила «Росгосстраху» лишь 800 000 руб. (по ставке 15 000 руб. за квартал за один товарный знак). «Ответчик должен знать о явном ущербе, причиненным этим договором», – подчеркивал представитель «Росгосстраха». Он уточнял, что всего были нарушены права в отношении 30 товарных знаков, но компания просит взыскать ущерб за последнюю сделку.
Представитель ответчика с требованиями не согласился, отметив, что справедливая цена за использование каждого товарного знака составляет 15 000 руб. за квартал. Суд принял решение в удовлетворении исковых требований отказать.
В июне «Росгосстрах» подал иск против «Росгосстрах жизни» на 116,6 млрд руб., претензии также касались использования товарного знака. В конце августа 2017 г. контроль над «Росгосстрахом», куда входили и страховщик жизни, и медицинский страховщик, оформил банк «ФК Открытие». При этом «РГС Жизнь» и «РГС – медицина» в сделку не вошли. Владельцем «ФК Открытие», в свою очередь, теперь является Центробанк. До этого конечными бенефициарами компании были братья Данил и Сергей Хачатуровы.
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У SLV Group, владеющей объединенными «Связным» и «Евросетью», может появиться новый бренд. Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор объединенного ритейлера Александр Малис. По его словам, этот бренд через год может прийти на смену «Евросети». «Какой это будет бренд – пока мы думаем над этим», – отметил Малис.
Объединенная сеть «Связного» и «Евросети» сейчас включает более 5000 магазинов. Выручка объединенной под брендом «Связной» сети в 2018 г. должна составить 150–160 млрд руб., рассказывал ранее «Ведомостям» владелец группы SLV Олег Малис. Из них 5% приходится на платежи операторов за подключения новых абонентов, уточнил он.
Объединение «Связного» и «Евросети» завершилось в мае этого года. По условиям сделки, SLV Олега Малиса принадлежит 75% минус одна акция объединенного ритейлера, «Мегафону» – 25% плюс одна. «Мегафон» консолидировал 100% «Евросети» в конце февраля 2018 г. Компания выкупила 50% сети у «Вымпелкома» («Вымпелком», в свою очередь, купил половину розничных салонов «Евросети» – примерно 1800 магазинов). О переговорах о слиянии «Связного» и «Евросети» «Мегафон» и SLV сообщили в марте.
Бизнес
Новости
ГТЛК откажется от закупок модернизированных Ил-96 в следующем году
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Правительство изменило правила субсидирования Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) на 2019 г. Соответствующее постановление, подписанное премьером Дмитрием Медведевым, размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно прежней редакции постановления, подписанной в конце 2017 г., ГТЛК получила средства из бюджета для авансирования заказа двух пассажирских Ил-96-400М. Их производством занимаются предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Теперь же правительство решило направить эти деньги на закупку ГТЛК 15 вертолетов Ми-8 на 6,4 млрд руб., четырех «Ансатов» на 999 млн руб. производства «Вертолетов России», а также четырех самолетов Л-410 производства Уральского завода гражданской авиации на 1,7 млрд руб. Общая стоимость закупки составит 9,1 млрд руб., из них бюджетных инвестиций - 4 млрд руб. Все сделки запланированы на 2019 г.
ГТЛК - крупнейшая в России лизинговая компания была создана в 2009 г., она на 100% принадлежит Минтрансу. Компания поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и спецтехнику для предприятий транспортной отрасли.Чистая прибыль ГТЛК по РСБУ в первом полугодии 2018 г. составила 380 млн руб. против убытка в 2,1 млрд руб. годом ранее. Выручка за отчетный период увеличилась в 1,9 раза до 17 млрд руб.
ОАК занимается разработкой широкофюзеляжного самолета Ил-96-400М (свыше 400 кресел) по поручению президента Владимира Путина c 2016 г. Ранее правительство выделило на эти цели 5,995 млрд руб. В феврале прошлого года газета «Коммерсантъ» сообщала, что модернизация пассажирской версии самолета Ил-96-400М может обойтись государству более чем в 40 млрд руб. В конце июля этого года Медведев подписал постановление о выделении ОАК 1,32 млрд руб. на модернизацию производства самолета Ил-96-400М. Эти средства ОАК должна внести в уставный капитал дочернего Воронежского акционерного самолетостроительного общества.
10 самых важных самолетов России и СССР
авиару.рф
Самолет «Илья Муромец» – первый в мире многомоторный бомбардировщик. Самолеты применялись в Первую мировую и гражданскую войну
1/10
Акимов Николай / Фотохроника ТАСС
АНТ-2 – первый советский цельнометаллический самолет. В серию машина не пошла, но технологии пригодились в будущем, в том числе для самого массового довоенного четырехмоторного бомбардировщика ТБ-3
2/10
Федор Левшин / РИА Новости
Cамый массовый боевый самолет времен войны Ил-2. Бронированный штурмовик советские пилоты окрестили «летающим танком», а немецкие – «бетонным самолетом»
3/10
AP / Stangenberg
МиГ-15 – первый советский реактивный истребитель мирового уровня. Главный герой воздушных сражений в корейской войне, где ему противостояли американские F-86 «Сейбр»
4/10
Н. Калеева / РИА Новости
Первый советский турбореактивный пассажирский самолет Ту-104. Проектировался на основе дальнего бомбардировщика Ту-16
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Лев Поликашин / РИА Новости
Ан-22 – самый большой в мире турбовинтовой грузовой самолет. Мог перевозить почти любую боевую технику
6/10
Лев Поликашин / РИА Новости
Первый в мире сверхзвуковой реактивный самолет Ту-144. Как и британско-французский «Конкорд», прекратил пассажирские перевозки из-за нерентабельности и частых аварий
7/10
Виталий Созинов / Фотохроника ТАСС
Ил-86 – первый советский широкофюзеляжный пассажирский самолет. Отличался высокой надежностью, ни один пассажир не погиб в катастрофе самолета такого типа. В России уступил место Airbus и Boeing
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AFP
Многоцелевой всепогодный истребитель Су-27 – «спаситель» отечественного авиапрома – экспорт самолетов позволил сохранить его после 1991 г.
9/10
Misha Japaridze / AP
Первый российский истребитель нового поколения Т-50 – главная работа ОКБ «Сухого» в наши дни
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Американские власти договорились с Мексикой о новом торговом двустороннем соглашении взамен Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
«Большое соглашение с Мексикой», – написал Трамп в микроблоге. Ранее он также говорил о достижении договоренности с Мексикой по торговле, которая придет на смену Соглашению о NAFTA и пойдет на пользу обеим странам. Президент США подчеркивал, что стороны откажутся от наименования NAFTA, поскольку, по его мнению, с ним связаны «плохие ассоциации». «Мне нравится называть его "Торговое соглашение США – Мексика", я считаю, что это элегантное название», – добавил президент США.
Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заметил, что соглашение, вероятнее всего, будет подписано «в конце ноября» и в пятницу Белый дом отправит соответствующее письмо в конгресс США. Консультации по поводу сделки шли в Вашингтоне в течение последних недель, пишет New York Times. Издание отмечает, что часть положений, которые были пересмотрены, связаны с цифровой экономикой. Представители администрации Трампа также добивались изменения норм таким образом, чтобы больше автомобилестроительных компаний перенесли свои производственные мощности из Мексики обратно в США.
Пенья Ньето поблагодарил Трампа за политическую волю, проявленную во время переговоров, передает Reuters. В телефонном разговоре с американским лидером президент Мексики высказал пожелание, чтобы Канада, которая была третьей участницей NAFTA, присоединилась к новой сделке США и Мексики. Трамп в ответ заявил, что вскоре обсудит с канадским премьер-министром Джастином Трюдо это соглашение и надеется начать переговоры с ним о присоединении Канады к сделке «почти сразу».
Торговое соглашение NAFTA было подписано США, Канадой и Мексикой в 1992 г. В 1994 г. документ вступил в силу. Американский президент Трамп критиковал его и говорил, что оно стимулирует мигрантов приезжать в США для получения работы. Президент США требовал пересмотреть условия соглашения, и этот пункт был одним из главных в его предвыборной программе. Переговоры на эту тему начались в 2017 г.
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Власти Саудовской Аравии решили отказаться от IPO нефтяной госкомпании Saudi Aramco из-за вмешательства саудовского короля Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к правительству.
По данным агентства, решение об отказе от публичного размещения нефтяной компании было принято после того, как король встретился с членами семьи, банкирами и руководством нефтяных компаний, включая бывшее руководство Saudi Aramco. Встреча, по словам одного из источников, состоялась во время Рамадана (месяц обязательного для мусульман поста), который завершился в середине июня.
Участники встречи заверили короля, что проведение IPO не поможет королевству, а лишь подорвет его. Основную проблему собеседники короля увидели в том, что сделка потребовала бы публичного раскрытия финансовой информации о компании. Агентство отмечает, что решение короля также сдерживает власть наследного принца Мухаммада ибн Салмана, предложившего провести эту сделку. Он является сыном короля и фактическим руководителем страны. В мае 2018 г. журнал Forbes поместил его на восьмую строчку рейтинга самых влиятельных людей мира.
Наследный принц Саудовской Аравии впервые предложил провести IPO Saudi Aramco в январе 2016 г. Изначально предполагалось, что оно пройдет в конце 2017 г. Полученные средства Мухаммад ибн Салман рассчитывал направить на реформы, которые должны сделать экономику страны более современной, рыночной и снизить ее зависимость от нефти. Но IPO несколько раз откладывали, и, согласно последним планам, оно планировалось на 2019 г.
Reuters 22 августа со ссылкой на источники сообщило, что госкомпания отложила IPO на неопределенный срок. Вероятность отмены сделки очень высока, указывало агентство. Финансовые советники, работавшие над размещением, были отозваны и переведены в режим ожидания. Это может быть связано с тем, что королевство переключило свое внимание на покупку стратегического пакета национального производителя нефтепродуктов Saudi Basic Industries Corporation, писало Reuters.Председатель совета директоров компании и по совместительству министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, комментируя эти сообщения, заявлял, что правительство «по-прежнему планирует провести IPO Saudi Aramco в свое время, когда условия будут оптимальными».
Технологии
Новости
Cуд отклонил первый иск к Роскомнадзору об убытках из-за блокировки Telegram
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Арбитражный суд Москвы отклонил иск петербургского «Инвестори» к Роскомнадзору о взыскании 5 млн руб. убытков, которые, как утверждал истец, он получил из-за попыток ведомства заблокировать мессенджер Telegram, сообщает «РИА Новости».
«Суд решил: в удовлетворении исковых требований ООО "Инвестори" отказать в полном объеме», - огласила решение судья Марина Огородникова. Истец утверждал, что действия ведомства помешали работе сайта организации. Из-за блокировки Telegram клиенты компании не могли пользоваться сайтом, выплачивать проценты, с которых компания могла получить прибыль, жаловался представитель «Инвестори» Владимир Орлов.
Компания отмечала, что сумма упущенной выгоды, по ее оценкам, составила 10 млн руб. При этом «Инвестори» потребовала взыскать лишь 5 млн руб., «так как блокировка мессенджера осуществлялась из благих намерений». Представители Роскомнадзора и Минфина просили оставить эти требования без удовлетворения. Регулятор подчеркивал, что истец не представил доказательств массовой блокировки интернет-ресурсов из-за действий ведомства в отношении Telegram. «Об этом известно только из средств массовой информации», - говорил юрист Антон Куликов.
Роскомнадзор начал блокировать Telegam 16 апреля по решению Таганского суда - мессенджер не исполнил требования Федеральной службы безопасности (ФСБ) передать ей ключи шифрования. 27 апреля бизнесмен Александр Вихарев подал против Роскомнадзора первый иск с требованиями возместить ущерб от незаконной блокировки. Он утверждал, что часть серверов его компании «Инвестори», которая привлекает инвестиции в коммерческую недвижимость, оказалась блокирована из-за блокировки Telegram и его клиенты не могли совершить операции в личных кабинетах.
C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось
twitter.com/durov/
С кем и почему. С ФСБ из-за протестов в 2011 г. В2011 г. Дуров рассказал о требованиях ФСБ заблокировать несколько страничек во «В контакте», где обсуждались массовые акции протеста. Тогда он опубликовал копию запроса ФСБ с фотографией собаки, показывающей язык, с комментарием: «Официальный ответ спецслужбам на запрос о блокировке групп». Чем закончилось. Дуров отказался блокировать группы. Фото. Иллюстрация к посту Дурова о нежелании выполнять требования ФСБ, 8 декабря 2011 г.
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vk.com/durov
С кем и почему. С ФСБ из-за митингов на Украине. 3 декабря 2013 г. «В контакте» получила от ФСБ требование «предоставить регистрационные данные» авторов и организаторов групп, связанных с революцией на Украине. Чем закончилось. «В контакте» не стала выполнять требование. Российская юрисдикция не распространяется на украинских пользователей соцсети, объяснил Дуров. Фото. Это фото Дуров опубликовал на своей страничке «В контакте» в дни событий на Майдане, 27 янвяря 2014 г.
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ГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
С кем и почему. С МВД из-за нарушения правил дорожного движения. 5 апреля 2013 г. в Петербурге белый «Мерседес», за рулем которого, по данным Следственного комитета, был Дуров, нарушил правила дорожного движения, наехал на инспектора ДПС и попытался скрыться. После это в офисе «В контакте» и квартире самого Дурова прошли обыски. Чем закончилось. Против Дурова возбудили дело об административном правонарушении. Однако во время расследования сооснователи «В контакте» Вячеслав Мирилашвили и Лев Левиев продали 48% в соцсети консорциуму инвесторов во главе с фондом UCP Ильи Щербовича. А в январе 2014 г. стало известно, что Дуров продал свою долю «В контакте» бизнесмену Ивану Таврину. Фото. Снимок аварии предположительно с участием Дурова.
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medium.com/@anton.rozenberg
С кем и почему. С Щербовичем из-за Telegram. В апреле 2014 г. фонд UCP Ильи Щербовича подал иск к Дурову. Суть претензий – являясь гендиректором «В контакте», Дуров развивал Telegram, используя ресурсы соцсети», а значит – нарушал интересы UCP как акционера. Дуров отдавать Telegram не захотел и подал встречный иск. Чем закончилось. В итоге долю UCP во «В контакте» купила Mail.Ru Group, после чего фонд отказался от претензий на Telegram. Фото. Команда Telegram перевозит серверы для мессенджера, Лондон
4/7
medium.com/@anton.rozenberg
С кем и почему. С бывшим сотрудником из-за увольнения. Бывший технический директор «В контакте» Антон Розенберг, который потом работал в Telegram, обвинил Павла и Николая Дуровых в незаконном увольнении из Telegram на почве личной неприязни. Розенберг подал в суд на «Телеграф» (российское юрлицо Telegram). Чем закончилось. В итоге Розенберг заключил мировое соглашение с компанией «Телеграф», получив 1,5 млн руб. Фото. Дуров запускает сделанные из денежных купюр самолетики. По словам Розенберга, делает это основатель Telegram из его кабинета. Петербург, Невский проспект.
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instagram.com/durov
С кем и почему. С Жаровым из-за пособничества терроризму. В июне 2017 г. Дуров и Жаров несколько дней вели публичную дискуссию. Жаров заявлял, что основатель Telegram нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером. Дуров на это отвечал, что Telegram заблокировал более 5000 публичных каналов и групп. Чем закончилось: В итоге Дуров согласился на внесение Telegram в реестр организаторов распространения информации, но уточнил, что не будет выполнять законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram. Фото. Публикация Дурова на своей страничке в Instagram во время заочной дискуссии с Жаровым.
6/7
instagram.com/durov/
С кем и почему. С ФСБ из-за ключей шифрования. Летом 2017 г. ФСБ потребовала от Telegram ключи для декодирования сообщений пользователей. Представители Telegram заявили, что выполнить эти требования технически невозможно. Чем закончилось. 13 апреля 2018 г. Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к Telegram. Дуров пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. Фото. Снимок из Instagram Павла Дурова, в подписи к которому он пообещал и дальше защищать конфиденциальность пользователей Telegram, 15 апреля 2018 г.
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Роскомнадзор направил в «Яндекс» уведомление о необходимости закрыть доступ к пиратскому контенту через сервис «Яндекс.Видео». Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В компанию "Яндекс" направлены уведомления о необходимости выполнения решений Мосгорсуда путем прекращения доступа на сервисе "Яндекс.Видео" к фильмам, указанным в данных решениях», - говорится в сообщении пресс-службы. Пресс-служба «Яндекса» отказалась комментировать агентству эту информацию.
Мосгорсуд 24 августа обязал «Яндекс» убрать из списка выдачи в своем поисковике ссылки на пиратские копии шоу и сериалов, принадлежащих «Газпром-медиа». Таким образом, суд удовлетворил заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2х2, «Супер», которые требовали от «Яндекса» прекратить нелегальное распространение контента. Холдинг пояснял, что сейчас «Яндекс» выдает пользователям ссылки на пиратские сайты, где размещены сериалы «Домашний арест», «Вне игры», шоу «Мистические истории» и анимационный сериал «Осторожно земляне».
«Коммерсантъ» ранее писал, что медиахолдинги «Газпром-медиа» и «Национальная медиагруппа» (РЕН ТВ, «Пятый канал»), а также «Первый канал» убрали с главной страницы «Яндекса» свои онлайн-трансляции, потребовав от поисковика удалить пиратские версии записей из поисковой выдачи.
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Социальная сеть Facebook начала тестировать новую функцию, благодаря которой незнакомые между собой пользователи смогут увидеть объединяющую их информацию. Об этом сообщает Cnet со ссылкой на представителя пресс-службы.
Издание поясняет, что пользователям во время общения на странице бренда или группы перед именем комментатора не из списка контактов покажут специальную отметку с общей информацией о нем. Там будет указано, например, что пользователи окончили один университет, выросли в одном городе или являются коллегами.
Представитель Facebook в беседе с изданием отметил, что функция позволит пользователям социальной сети стать ближе. Сейчас она тестируется среди американских пользователей. Других деталей о нововведении компания не уточнила.
Тестирование новой функции происходит на фоне борьбы Facebook, Twitter и YouTube с разобщенностью и харассментом на своих платформах. Стремление соцсети подчеркнуть общность своих пользователей может стать одним из шагов в этом направлении, отмечает издание.
10 самых дорогих мировых брендов – 2018
Kin Cheung / AP
Бренд Apple восьмой год подряд возглавил рейтинг самых дорогих брендов по версии американского Forbes. Журнал оценил его стоимость в $182,8 млрд, за год он подорожал на 8%
1/10
Dado Ruvic / Reuters
На втором месте бренд Google, подорожавший за год на 30% до $132,1 млрд
2/10
Elaine Thompson / AP
Третье место занял бренд Microsoft, стоимость которого за год выросла на 21% до $104,9 млрд
3/10
Amy Sussman / Invision / AP
Facebook оказался на четвертом месте – $94,8 млрд
4/10
Jens Meyer / AP
На пятом месте – Amazon ($70,9 млрд)
5/10
Максим Стулов / Ведомости
Coca-Cola на шестом месте ($57,3 млрд)
6/10
Евгений Разумный / Ведомости
На седьмом месте Samsung ($47,6 млрд)
7/10
Ng Han Guan / AP
Стоимость бренда Disney оценена в $47,5 млрд – восьмое место
8/10
Евгений Егоров / Ведомости
На девятом месте Toyota ($44,7 млрд)
9/10
Десятку самых дорогих брендов замыкает AT&T ($41,9 млрд). Российских брендов в списке Forbes нет
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Крупнейшая нефтехимическая компания России «Сибур» решит до конца сентября, проводить ли первичное публичное размещение акций (IPO) в этом году, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Холдинг ведет переговоры с банками о размещении бумаг на сумму от $2 млрд до $2,5 млрд, сообщили изданию два источника. Они оценили всю компанию в более чем $20 млрд.
По словам одного из источников издания, руководители «Сибура» встретятся с инвесторами на следующей неделе. IPO «Сибура» может стать крупнейшим среди российских компаний с 2007 г., когда ВТБ разместил бумаги на $8 млрд. В 2007 г. UC Rusal Олега Дерипаски привлек через IPO $2,24 млрд. Рекордным было IPO «Роснефти» – на $10,7 млрд в 2006 г.
«Листинг определит справедливую рыночную стоимость [компании] и прекратит аргументы относительно того, хорошо ли выполняет свою работу менеджмент», – сказал изданию предправления «Сибура» Дмитрий Конов. По его словам, IPO может пройти в этом году, либо не состояться вовсе, либо произойти в следующем году. «Открыты все варианты», – указал он.
Руководство обсуждает размещение 10-15% акций компании, большую часть которых продаст крупнейший акционер «Сибура» Леонид Михельсон (владеет 48,5% акций), рассказали изданию два источника. Конов отказался комментировать подробности возможного IPO.
«Сибур» обсуждает IPO с крупнейшими мировыми банками, в том числе JPMorgan, Citi, Goldman Sachs, а также российским Газпромбанком, говорят три источника на рынке. По их информации, компания также заинтересована в привлечении азиатского банка.
«Сибур» не находится под санкциями США в отличие от его крупных акционеров Геннадия Тимченко (владеет 17%) и Кирилла Шамалова (3,9%). Конов сказал FT, что, хотя санкции и учитываются, они не являются определяющим фактором при принятии стратегических решений.
Собеседник «Ведомостей», близкий к одному из акционеров «Сибура», в июле оценивал стоимость компании в $20–26 млрд. Как рассказывали три источника, близкие к разным сторонам сделки, владельцы холдинга подписали акционерное соглашение, согласно которому не ранее 2018 г. Sinopec (владеет 10% «Сибура») наравне с основными акционерами имеет право инициировать вопрос о выводе компании на биржу.
Самые производительные компании из отраслевых групп
Viktor Korotayev / Reuters
«Ведомости» рассчитали производительность труда в 55 крупнейших российских компаниях за 2012-2016 гг. Все компании были разбиты на 9 отраслевых групп. И в каждой группе были определены лучшие компании по выручке на одного сотрудника.
Нефтяная и газовая отрасль. Лукойл (выработка на сотрудника 49,5 млн руб. в год)
1/9
Polymetal International
Металлургия и горнодобыча. Polymetal International (9,8 млн руб. на сотрудника)
2/9
Екатерина Кузьмина / Ведомости
Химия и производство минеральных удобрений. Сибур (14,9 млн руб. на сотрудника)
3/9
Екатерина Кузьмина / Ведомости
Розничная торговля. Лента (7,3 млн руб. на сотрудника)
4/9
Евгений Разумный / Ведомости
Финансовый сектор. Московская биржа (26,9 млн руб. на сотрудника)
5/9
Андрей Гордеев / Ведомости
Связь и информационные технологии. Mail.ru Group (12,1 млн руб. на сотрудника)
6/9
Екатерина Кузьмина / Ведомости
Инфраструктура и транспорт. Аэрофлот (14,0 млн руб. на сотрудника)
7/9
Александр Демьянчук / ТАСС
Машиностроение. Атомэнергопром (7,7 млн руб. на сотрудника)
8/9
Интер РАО
Электроэнергетика. Интер РАО (17,7 млн руб. на сотрудника)
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Хакеры Fancy Bear, которых связывают с российской спецслужбой ГРУ, пытались украсть электронную переписку митрополитов Константинопольской православной церкви, сообщает Associated Press со ссылкой на данные входящей в Dell компании Secureworks, специализирующейся на компьютерной безопасности.
По информации агентства, целью атаки стали аккаунты в Gmail митрополита Варфоломея Самараса — «ключевого доверенного лица» патриарха Константинопольского Варфоломея I, а также еще двух митрополитов — Эммануэля Адамакиса и Элпидофора Ламбриниадиса.
78-летний патриарх Константинопольский в настоящее время «обдумывает вопрос о том, согласиться ли на просьбу Украины отделить ее церковь от российской», пишет AP. Он имеет соответствующие полномочия. По данным агентства, Варфоломей I не ведет электронную переписку. Все три митрополита, которые подверглись атаке, «вовлечены в проблему отделения» украинской церкви. Они не ответили на просьбу о комментарии.
Кроме того, под атаки хакеров попали, в частности, мусульманская организация на Украине «Умма», папский нунций в Киеве, а также аккаунт, связанный с украинской греко-католической церковью, отмечает AP.
Агентство отмечает, что атаки Fancy Bear на религиозные организации происходили в 2015 и 2016 гг., в то время как попытки взлома Константинопольской патриархии продолжаются до сих пор. В октябре 2017 г. около десяти представителей церкви получили электронное письмо, отправленное от имени Никоса-Гиоргоса Папахристу, который был незадолго до этого назначен официальным представителем Константинопольской патриархии. В письме получателям предлагалось открыть файл, который устанавливал на их компьютерах программное обеспечения для слежки.
Русская православная церковь заявила, что не имеет информации о хакерах и отказалась от комментария. Российские чиновники, к которым AP обратилось за комментариями, указывали на предыдущие заявления Кремля о том, что он не имеет отношения к Fancy Bear. У кого именно агентство запрашивало комментарий, в статье не уточняется.
В июле 2018 г. власти США обвинили 12 офицеров ГРУ во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г. По их данным, разведчики взломали серверы комитетов по выборам и национального комитета демократической партии США. Российских разведчиков также обвинили в краже логинов и паролей представителей избирательной кампании Хиллари Клинтон.
10 главных кибератак в истории человечества
Flickr
Эксперты антивирусных компаний «Доктор Веб», Eset и «Лаборатории Касперского», а также компании Digital Security (анализ уязвимостей IT-систем) перечислили самые важные кибератаки в истории. Червь Морриса – один из первых сетевых червей, распространяемых через интернет. Написан аспирантом Корнеллского университета Робертом Таппаном Моррисом и запущен 2 ноября 1988 г. в Массачусетском технологическом институте. Ущерб от червя Морриса был оценен примерно в $96,5 млн. На фото дискета с исходным кодом червя, хранящаяся в музее науки в Бостоне
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Flickr
Компьютерный вирус «Чернобыль», также известный под именами «Чих» и CIH, стал первой вредоносной программой, которая была способна повредить аппаратную часть компьютера – микросхему Flash BIOS. Вирус впервые появился в июне 1998 г., и с тех пор его эпидемия не прекращалась
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Magnus Johansson / AP
В марте 1999 г. вирус Melissa стал первым вредоносным кодом, распространяющимся по электронной почте. Была нарушена работа почтовых серверов нескольких крупных компаний во многих странах. Механизм распространения вируса вызывал взрывную волну инфицированных писем. В результате резко возрастала нагрузка на почтовые серверы и существенно замедлялась – или прекращалась – обработка почтовых сообщений. Ущерб от эпидемии оценили в $80 млн. На фото эксперты Фредрик Бьорк (слева) и Джоан Экстром, которые помогли ФБР вычислить автора Melissa
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Максим Стулов / Ведомости
Вирус Mafiaboy, распространившийся в 2000 г., – одна из первых полномасштабных DDoS-атак (распределенный отказ в обслуживании) через интернет-серверы крупных компаний. Атаку на несколько известных сайтов, включая Yahoo, Fifa.com, Amazon, Dell, eBay и CNN, начал ученик канадской средней школы. Ущерб составил примерно $1,2 млрд
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Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Cabir – первый мобильный вирус – полноценный компьютерный червь, заражавший мобильные телефоны в 2004 г. Если телефон был заражен Cabir, то каждый раз при включении телефона на экране показывалось сообщение «Caribe». Вирус маскировался под программу для защиты телефона Caribe Security Manager, которую в виде специального файла пользователь должен был установить самостоятельно. Также он пытался заразить телефоны через Bluetooth
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Евгений Разумный / Ведомости
ZeuS – троянская программа, появившаяся в 2007 г., – первый в истории случай распространения вредоносного софта через социальные сети. Пользователям Facebook передавалось несколько фотосообщений, которые переадресовывали на сайты с вирусом ZeuS. Затем троянская программа внедрялась в систему, перехватывала регистрационные данные пользователя, что позволяло похищать средства со счетов клиентов ведущих европейских банков. Вирусная атака затронула Испанию, Италию, Германию и Нидерланды. Атакам подверглись не только персональный компьютер жертвы, но и мобильные устройства
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Vahid Salemi / AP
StuxNet – первый вирус военного назначения и первое реально использованное кибероружие. Он атаковал промышленные системы, которые управляли производственными процессами в 2010 г. StuxNet вывел из строя ядерные объекты Ирана, физически разрушив инфраструктуру: тогда могло пострадать до 20% ядерных центрифуг Ирана (на фото одно из предприятий Ирана)
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Patrick T. Fallon/Bloomberg
Вирус Lazarus в 2014 г. привел к масштабной утечке личных данных сотрудников Sony Pictures, электронной почты и неизданных фильмов киностудии. Потери компании были оценены в $100 млн (из них $83 млн – из-за потери готовящихся к прокату картин). Считается, что атака на серверы Sony была выполнена кибергруппой Lazarus, связанной с правительством Северной Кореи
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Денис Абрамов / Ведомости
Специально разработанный для атак на энергетические компании вирус Industroyer предположительно стал причиной сбоев в энергоснабжении в Киеве в декабре 2016 г. Использует четыре легитимных протокола связи, широко распространенных в энергетике, управлении транспортом, водоснабжении и др. Как следствие, он не требует от хакеров предварительного поиска уязвимостей в сетях
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Frank Augstein / AP
Знаменитый вирус-шифровальщик WannaCry в мае 2017 г. атаковал 200 000 компьютеров в 150 странах мира. Ущерб оценен в $1 млрд. Вирус проникал на компьютеры с операционной системой Windows, куда не были установлены обновления, шифровал содержимое жестких дисков и требовал с пользователей $300 за расшифровку. На фото британский IT-эксперт Маркус Хатчинс, которому приписывают нейтрализацию вируса-вымогателя. Правда, спустя два месяца Хатчинса арестовали в США по обвинению в распространении другой вредоносной программы – Kronos. С помощью этого вируса в 2014-2015 гг. кибермошенники успешно воровали данные банковских карт