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Пентагон опроверг стягивание носителей крылатых ракет к Сирии

Представитель Пентагона США Эрих Пэхон опроверг агентству ТАСС стягивание американских носителей крылатых ракет к Сирии для удара по силам, верным президенту страны Башару Асаду.

«Что я могу сказать вам, так это то, что российские сообщения о наращивании военных возможностей США в Восточном Средиземноморье являются не чем иным, как пропагандой. Они неверны», - цитирует агентство заявление Пэхона. Он подчеркнул, что США не готовы дать вооруженный ответ, если такое указание даст президент США Дональд Трамп.

О стягивании к Сирии носителей крылатых ракет США в понедельник сообщило Минобороны России. Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков сказал, что 25 августа в Средиземное море вошел американский эсминец USS Ross с 28 крылатыми ракетами Tomahawk, причем в Персидском заливе уже находится корабль УРО USS The Sullivans с 56 такими ракетами. По мнению российского Минобороны, это еще одно подтверждение того, что США намерены воспользоваться инсценировкой химической атаки боевиками «Хайат Тахрир Аш-Шам» (новое название запрещенной в России «Джабхат Ан-Нусры») для удара по сирийским правительственным силам.

Минобороны России обвиняет в содействии сирийским боевикам спецслужбы Великобритании. По этой информации, в район провинции Идлиб прибыла группа исламистов, подготовленных специалистами британской частной военной компании Olive Group, и восемь баллонов хлора. «Провокация, которая планируется при активном участии британских спецслужб, должна послужить поводом для нанесения США, Великобританией и Францией очередного ракетно-авиационного удара по государственным объектам промышленной и экономической инфраструктуры Сирии, чтобы обеспечить готовящееся наступление боевиков на Хаму и Алеппо», - заявил на выходных руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.