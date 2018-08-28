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Экс-директор «Трансаэро» заочно арестован и объявлен в международный розыск

Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего гендиректора авиакомпании «Трансаэро» Александра Бурдина и объявил его в международный розыск, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юлия Котомина. Ему предъявлены обвинения в невыплате зарплаты, растрате и злоупотреблении полномочиями.

«Трансаэро», некогда второй крупнейший перевозчик России, в октябре 2015 г. прекратила полеты, не справившись с обслуживанием долгов свыше 250 млрд руб. Два месяца спустя суд ввел в компании внешнее наблюдение по иску Сбербанка, в сентябре 2017 г. перевозчик был признан банкротом.

Бурдин руководил «Трансаэро» с декабря 2015 г. до сентября 2017 г. Действующей авиакомпанией Бурдину управлять не пришлось: он возглавил «Трансаэро» уже после отзыва у нее сертификата эксплуатанта и фактически руководил процедурами, предшествующими банкротству. Заявления Бурдина о возможном возрождении «Трансаэро» будоражили рынок и приводили к скачкам цены акций компании.

В 2017 г. Бурдин претендовал на пост руководителя «ВИМ-авиа», однако, как заявили в авиакомпании, «не приступил к своим обязанностям по организационным причинам».

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