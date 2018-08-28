Экс-директор «Трансаэро» заочно арестован и объявлен в международный розыск

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Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего гендиректора авиакомпании «Трансаэро» Александра Бурдина и объявил его в международный розыск, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юлия Котомина. Ему предъявлены обвинения в невыплате зарплаты, растрате и злоупотреблении полномочиями.
«Трансаэро», некогда второй крупнейший перевозчик России, в октябре 2015 г. прекратила полеты, не справившись с обслуживанием долгов свыше 250 млрд руб. Два месяца спустя суд ввел в компании внешнее наблюдение по иску Сбербанка, в сентябре 2017 г. перевозчик был признан банкротом.
Бурдин руководил «Трансаэро» с декабря 2015 г. до сентября 2017 г. Действующей авиакомпанией Бурдину управлять не пришлось: он возглавил «Трансаэро» уже после отзыва у нее сертификата эксплуатанта и фактически руководил процедурами, предшествующими банкротству. Заявления Бурдина о возможном возрождении «Трансаэро» будоражили рынок и приводили к скачкам цены акций компании.
«Аэрофлот» — крупнейший российский авиаперевозчик. В 2014 г. группа — в ее состав входят шесть авиакомпаний — перевезла 34,7 млн пассажиров. Услугами второго по величине авиаперевозчика «Трансаэро» за год воспользовались 13,2 млн человек. По итогам первого полугодия 2015 г. группа «Аэрофлот» заняла 31,2% на рынке пассажирских перевозок (услугами компании воспользовались 17,9 млн человек), «Трансаэро» — 11,4% (5,8 млн человек)
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М. Блинов
Воздушный парк группы «Аэрофлот» (на 31 декабря 2014 г.) насчитывает 261 самолет (в том числе 9 в собственности), авиакомпании «Аэрофлот» — 155 (5 — в собственности). Авиапарк «Трансаэро» (данные на 9 июня 2014 г.) — 104 воздушных судна
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Е. Разумный / Ведомости
«Аэрофлот» основан в 1923 г., базируется в аэропорту «Шереметьево». «Трансаэро» начала полеты в 1991 г. Московские рейсы «Трансаэро» осуществляет из «Домодедово» и «Внуково»
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С. Портер / Ведомости
Маршрутная сеть группы «Аэрофлот» насчитывает 142 направления в 53 странах (по летнему расписанию). «Трансаэро» совершает полеты по 200 направлениям
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Марина Лысцева / РИА Новости
«Аэрофлот» — вторая, а «Трансаэро» — третья по объему грузоперевозок авиакомпания в России: в 2014 г. воздушные суда госкомпании перевезли 166 300 т грузов и почты, частной — 69 300 т. Правда, объединившись, компании не смогут обогнать крупнейшего авиаперевозчика России: «Эйрбриджкарго» в 2014 г. перевезла почти вдвое больше — 401 000 т
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Рамиль Ситдиков / РИА Новости
«Трансаэро» в тяжелом финансовом положении. Чистый долг авиакомпании на 31 декабря 2014 г. был 96,45 млрд руб. При этом EBITDA — только 7,5 млрд руб. В конце прошлого года авиакомпания получила госгарантии на 9 млрд руб. и начала переговоры с кредиторами о реструктуризации долга. В 2014 г. выручка группы «Аэрофлот» по МСФО составила 319,8 млрд руб., чистый убыток — 17,1 млрд руб., EBITDA — 24,8 млрд руб., чистый долг на конец года — 130 млрд руб. Капитализация «Аэрофлота» на ММВБ — 42,2 млрд руб., «Трансаэро» — 17,8 млрд руб. (на 18.00 мск)
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Создатель Telegram Павел Дуров объяснил изменение политики конфиденциальности мессенджера, в которую добавился пункт с условиями передачи данных пользователей спецслужбам. Свою позицию бизнесмен выразил в одном из своих каналов в мессенджере.
Он пояснил, что политика конфиденциальности был приведена в соответствие с новыми европейским законом об охране данных пользователей. Дуров напомнил, что в новом пункте правил мессенджер оставил за собой право передавать IP-адрес и номер телефона пользователей властям соответствующим службам по решению суда. Речь идет о передаче властям информации о подозреваемых в терроризме.
«Независимо от того, будем ли мы когда-либо пользоваться этим правом, такая мера должна сделать Telegram менее притягательной площадкой для тех, кто занимается здесь рассылкой террористической пропаганды», - выразил уверенность Дуров. В то же время он усомнился в том, что новые правила позволят Telegram избежать блокировок в России. «В России от Telegram требуют не номер и IP адрес террористов по решению суда, а нечто принципиально иное - доступ к сообщениям, причем всех пользователей», - пояснил он. Дуров подчеркнул, что в России мессенджер «вне закона». Роскомнадзор блокирует его с апреля по решению суда за отказ передать Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи для дешифровки сообщений пользователей. В связи с этим компания не рассматривает никаких обращений от российских служб. «Наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России», - заключил он.
Ранее Telegram изменил политику конфиденциальности и назвал условия предоставления спецслужбам данных пользователей. Суть обновлений раскрывается в пункте 8.3 «Политики конфиденциальности» мессенджера под названием Law Enforcement Authorities. В этом пункте говорится, что Telegram может раскрыть IP-адрес и номер мобильного телефона пользователя, если получит судебное решение, подтверждающее, что пользователь подозревается в терроризме. Компания подчеркивала, что пока никому не передавала таких данных, а если когда-либо пойдет на этот шаг, то раскроет соответствующую информацию в специальном Telegram-каналеTransparency Reports.
C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось
twitter.com/durov/
С кем и почему. С ФСБ из-за протестов в 2011 г. В2011 г. Дуров рассказал о требованиях ФСБ заблокировать несколько страничек во «В контакте», где обсуждались массовые акции протеста. Тогда он опубликовал копию запроса ФСБ с фотографией собаки, показывающей язык, с комментарием: «Официальный ответ спецслужбам на запрос о блокировке групп». Чем закончилось. Дуров отказался блокировать группы. Фото. Иллюстрация к посту Дурова о нежелании выполнять требования ФСБ, 8 декабря 2011 г.
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vk.com/durov
С кем и почему. С ФСБ из-за митингов на Украине. 3 декабря 2013 г. «В контакте» получила от ФСБ требование «предоставить регистрационные данные» авторов и организаторов групп, связанных с революцией на Украине. Чем закончилось. «В контакте» не стала выполнять требование. Российская юрисдикция не распространяется на украинских пользователей соцсети, объяснил Дуров. Фото. Это фото Дуров опубликовал на своей страничке «В контакте» в дни событий на Майдане, 27 янвяря 2014 г.
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ГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
С кем и почему. С МВД из-за нарушения правил дорожного движения. 5 апреля 2013 г. в Петербурге белый «Мерседес», за рулем которого, по данным Следственного комитета, был Дуров, нарушил правила дорожного движения, наехал на инспектора ДПС и попытался скрыться. После это в офисе «В контакте» и квартире самого Дурова прошли обыски. Чем закончилось. Против Дурова возбудили дело об административном правонарушении. Однако во время расследования сооснователи «В контакте» Вячеслав Мирилашвили и Лев Левиев продали 48% в соцсети консорциуму инвесторов во главе с фондом UCP Ильи Щербовича. А в январе 2014 г. стало известно, что Дуров продал свою долю «В контакте» бизнесмену Ивану Таврину. Фото. Снимок аварии предположительно с участием Дурова.
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medium.com/@anton.rozenberg
С кем и почему. С Щербовичем из-за Telegram. В апреле 2014 г. фонд UCP Ильи Щербовича подал иск к Дурову. Суть претензий – являясь гендиректором «В контакте», Дуров развивал Telegram, используя ресурсы соцсети», а значит – нарушал интересы UCP как акционера. Дуров отдавать Telegram не захотел и подал встречный иск. Чем закончилось. В итоге долю UCP во «В контакте» купила Mail.Ru Group, после чего фонд отказался от претензий на Telegram. Фото. Команда Telegram перевозит серверы для мессенджера, Лондон
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medium.com/@anton.rozenberg
С кем и почему. С бывшим сотрудником из-за увольнения. Бывший технический директор «В контакте» Антон Розенберг, который потом работал в Telegram, обвинил Павла и Николая Дуровых в незаконном увольнении из Telegram на почве личной неприязни. Розенберг подал в суд на «Телеграф» (российское юрлицо Telegram). Чем закончилось. В итоге Розенберг заключил мировое соглашение с компанией «Телеграф», получив 1,5 млн руб. Фото. Дуров запускает сделанные из денежных купюр самолетики. По словам Розенберга, делает это основатель Telegram из его кабинета. Петербург, Невский проспект.
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instagram.com/durov
С кем и почему. С Жаровым из-за пособничества терроризму. В июне 2017 г. Дуров и Жаров несколько дней вели публичную дискуссию. Жаров заявлял, что основатель Telegram нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером. Дуров на это отвечал, что Telegram заблокировал более 5000 публичных каналов и групп. Чем закончилось: В итоге Дуров согласился на внесение Telegram в реестр организаторов распространения информации, но уточнил, что не будет выполнять законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram. Фото. Публикация Дурова на своей страничке в Instagram во время заочной дискуссии с Жаровым.
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instagram.com/durov/
С кем и почему. С ФСБ из-за ключей шифрования. Летом 2017 г. ФСБ потребовала от Telegram ключи для декодирования сообщений пользователей. Представители Telegram заявили, что выполнить эти требования технически невозможно. Чем закончилось. 13 апреля 2018 г. Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к Telegram. Дуров пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. Фото. Снимок из Instagram Павла Дурова, в подписи к которому он пообещал и дальше защищать конфиденциальность пользователей Telegram, 15 апреля 2018 г.
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Президент США Дональд Трамп обвинил Google в «подтасовке» результатов при поиске новостей про него. Американский лидер раскритиковал компанию в своем Twitter. Трамп заявил, что в первую очередь поисковик выдает пользователям «плохие» сюжеты о нем, подготовленные «лживыми СМИ».
«Другими словами, они их подтасовывают для меня и других так, что почти все сюжеты и новости плохие. Лживая CNN выделяется. Республиканские/консервативные и честные СМИ не пускают. Незаконно?» - задался вопросом Трамп.
В еще одном сообщении президент США рассказал, что 96% результатов по запросу «Трамп новости» - ссылки на национальные СМИ, которые разделяют левые политические взгляды. По мнению американского президента, это свидетельствует о том, что технологический гигант подавляет голоса консерваторов и прячет хорошую информацию и новости о них. «Они контролируют, что мы можем и не можем видеть. Это очень серьезная ситуация, [она] будет рассмотрена», - подчеркнул Трамп.
Ранее американский президент неоднократно критиковал СМИ, которые осуждают работу его администрации и представляют его самого в невыгодном свете. В 2017 г. он назвал The New York Times и телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC врагами американского народа. В ответ СМИ опубликовали редакционные статьи, в которых выразили озабоченность в связи поведением Трампа. В акции приняли участие более 300 американских изданий. Поддержали ее и за пределами США.
Как выглядят самые известные журнальные обложки с Владимиром Путиным
Впервые Владимир Путин оказался на обложке иностранного журнала в марте 2000 г., когда выиграл выборы президента России. Тогда Time пытался дать ответ на волновавший в то время вопрос «Who's Mr. Putin?». Журнал выпустил статью под заголовком «Выход из тени. Но человек, который будет следующим президентом России, остается загадкой»
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Time несколько раз помещал Владимира Путина на свою обложку. На фото – Time, январь 2001 г. Заголовок: «Путинская Россия. По мере того как растет его авторитарность, растет и популярность президента»
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Ноябрь, 2003 г. Заголовок – «Привет, товарищ. Владимир Путин и его люди играют жестко: сажают за решетку богатейшего нефтяного барона страны, накладывают арест на миллиардные активы, борются с противниками Кремля. Российский президент возвращается к советскому стилю правления?». Номер вышел после ареста главы ЮКОСа Михаила Ходорковского
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Журнал The Economist от 16 декабря 2006 г. В номере вышла статья под заголовком "Не связывайтесь с Россией" о «злоупотреблении» Россией энергетическими ресурсами. Она вышла после атаки Росприроднадзора и прокуроров на проект “Сахалин-2”, в результате которой его инвесторы – Shell, Mitsui и Mitsubishi – согласились уступить контроль “Газпрому”
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Пожалуй, самая известная обложка с российским президентом. В 2007 г. Time назвал Путина «человеком года» за усилия по укреплению экономики страны. Заголовок на обложке: «Владимир Путин. Царь новой России»
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The Economist от 16 августа 2008 г. Заголовок на обложке: «Россия возрождается. Каким будет ответ Запада?». Журнал вышел после вооруженного конфликта России с Грузией в августе 2008 г.
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Time, март 2012 г. Заголовок на обложке: «Невероятно уменьшающийся премьер-министр России. Владимир Путин станет президентом на третий срок, но его власть ослаблена как никогда раньше. Это делает весь мир более опасным местом». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал позицию автора статьи русофобией. «Можно с большой долей уверенности сказать, что автор этих слов – большой русофоб и путинофоб. И при этом эта фобия застилает глаза и не дает ему объективно оценивать реальность», - заявил Песков «Коммерсантъ-FM»
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Январь 2014 г. В преддверии Олимпиады в Сочи вышел номер The New Yorker с обложкой, на которой Владимир Путин изображен в образе фигуриста
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The Economist, февраль 2014 г. Статья «Триумф Владимира Путина» посвящена победе России на Олимпийских играх в Сочи
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Немецкий журнал Der Spiegel от 10 марта 2014 г. Заголовок на обложке: «Поджигатель. Кто остановит Путина?»
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Time от 17 марта 2014 г. «Азартная игра Путина. У лидера России, кажется, есть все карты в Крыму. Но он до сих пор не выиграл», – гласит заголовок обложки. 16 марта 2014 г. в Крыму состоялся референдум о статусе автономии. Вхождение Крыма в состав России поддержали 97%
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The Economist в марте 2014 г., после присоединения Крыма к России, вышел с заголовком на обложке «Новый мировой порядок»
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Польский еженедельник Wprost от 21 июля 2014 г. Номер, посвященный сбитому над юго-востоком Украины малазийскому лайнеру Boeing MH17, вышел с заголовком «Преступник без наказания»
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Time в августе 2014 г. после катастрофы с малазийским Boeing. Заголовок: «Вторая холодная война. Запад проигрывает опасной игре Путина»
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The Economist, февраль 2015 г. В статье под заголовком «Война Путина на Западе» автор пишет, что «в то время, как страдает Украина, пора признать серьезность российской угрозы и противостоять ей»
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The Economist, март 2016 г. Заголовок: "Полая суперсила. Путин, Сирия и пропагандистская машина». Россия начала военную операцию в Сирии в сентябре 2015 г.
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The Week от августа 2016 г. вышел со статьей под заголовком «Демонстрация силы Путиным. Вмешивается ли Москва в политику США?»
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В октябре 2017 г. журнал The Economist поместил на обложку российского президента в образе царя. Заголовок гласил: «Царь родился. 100 лет после российской революции»
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В апреле 2018 г. выйдет журнал Time, на обложке которого Путин изображен в деловом костюме с короной на голове. Судя по обложке, в номере выйдет статья Михаила Зыгаря под заголовком «Восходящий царь. Как Владимир Путин планирует оставаться на высоте»
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Арбитражный суд Чувашии 28 августа приостановил производство по делу о банкротстве машиностроительного концерна «Тракторные заводы» (КТЗ), сообщается в картотеке арбитражных дел. В ноябре 2017 г. арбитраж по иску Внешэкономбанка (ВЭБ) ввел в отношении предприятия начальную стадию процедуры банкротства – наблюдение. Совокупные долги КТЗ перед ВЭБом превышают 84 млрд руб., его активы находятся в залоге.
В августе председатель ВЭБа Игорь Шувалов заявил, что банк развития уступит по рыночной стоимости с дисконтом долг КТЗ «Ростеху», который и будет решать судьбу предприятия. По его словам, военными активами КТЗ будет управлять «Ростех», а для гражданского дивизиона госкорпорация подберет инвестора. «Таким образом, концерн будет развиваться и далее, ответственность за него будет поделена между «Ростехом» и частным инвестором, произойдет финансовое оздоровление группы КТЗ, будут реструктуризированы все долги», – объяснил Шувалов.
Ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов попросил премьера Дмитрия Медведева (возглавляет наблюдательный совет ВЭБа) не допустить остановки производства КТЗ из-за возможной переоценки его задолженности перед ВЭБом.
Передача прав требований займет 1-2 месяца, пояснял «Ведомостям» человек, знакомый с ходом переговоров. Номинальный размер передаваемого долга – 84 млрд руб., но рыночная стоимость актива в соответствии с оценкой – 5,4 млрд руб., говорил собеседник, а также человек, близкий к сторонам сделки. «Именно эту сумму – 5,4 млрд руб. – ВЭБ, по идее, должен получить за передачу прав требований. Но как это будет конкретно и в какие сроки, пока непонятно, так как официального протокола еще нет», – указывал один из собеседников.
Госкорпорация планирует реструктуризировать долг и получить контрольные пакеты акций и долей в предприятиях военного дивизиона КТЗ, отмечает другой собеседник. Гражданский дивизион перейдет частному инвестору – холдингу «Транспортные компоненты», который связан с Андреем Бокаревым, поясняет он. Сейчас КТЗ контролируется структурами Альберта Бакова и Михаила Болотина.
В Москве открылась выставка исторической военной техники «Моторы войны»
Е. Разумный / Ведомости
Разгрузка советского легкого плавающего танка Т-38. Машины массово использовались во время польской и финской кампаний и в боях начального периода Великой Отечественной войны
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Е. Разумный / Ведомости
На фотографии видно, что экипажу (2 человека) было тесновато
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Е. Разумный / Ведомости
Легкий плавающий автомобиль Ford GPA, получивший по аналогии с Jeep, название Seep. Поставлялся по программе лендлиза в Советский Союз
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Е. Разумный / Ведомости
Тяжелый советский мотоцикл М-72, выпускался с 1941 по 1960 г. На выставке представлен один из двух известных сохранившихся экземпляров военных лет выпуска
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Е. Разумный / Ведомости
Башня японского легкого танка 1930-х гг. Тип 95 (Ха-Го)
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Е. Разумный / Ведомости
Интерьер немецкого автомобиля Horch 853
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Е. Разумный / Ведомости
Советский гусеничный тягач СТЗ-5, выпускавшийся на Сталинградском тракторном заводе на базе трактора СХТЗ-НАТИ
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Е. Разумный / Ведомости
BMW R75 Sahara - немецкий мотоцикл повышенной проходимости в «африканском» варианте расцветки под желто-песочный цвет пустыни
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Е. Разумный / Ведомости
Кабина грузовика ГАЗ-ММ (полуторка)
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Е. Разумный / Ведомости
Немецкий автомобиль фирмы Auto Union AG, предка Аudi
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Е. Разумный / Ведомости
Американский полугусеничный бронетранспортер Halftruk M5 - одна из самых известных машин союзников
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Е. Разумный / Ведомости
Советская "Катюша" БМ-13 на шасси Studebaker
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Е. Разумный / Ведомости
Французский бронетранспортёр, разработанный в 1937 г. Состоял на вооружении Франции и - после ее капитуляции - Германии
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Е. Разумный / Ведомости
Немецкая самоходная артиллерийская установка 10,5 см leFH 18-4 auf Geschutzwagen Lr.S образца 1942 г.
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Е. Разумный / Ведомости
Советский легкий танк Т-60
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Е. Разумный / Ведомости
Общий вид выставки
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Е. Разумный / Ведомости
Советский полугусеничный вездеход ЗИС-42, использовался в том числе в качестве артиллерийского тягача
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Е. Разумный / Ведомости
Отечественный полноприводный автомобиль для командного состава ГАЗ-61, создан в 1938 г.
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Е. Разумный / Ведомости
Американский армейский автомобиль повышеной проходимости Dodge WC-63
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Е. Разумный / Ведомости
Советский легкий пулеметный бронеавтомобиль ФАИ-М
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Е. Разумный / Ведомости
Немецкий пожарный автомобиль Mercedes-Benz L 1500S
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Стадион «Самара-арена», построенный к чемпионату мира по футболу, на время отключили от электричества в связи с накопившимися долгами. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник и подтвердила «Ведомостям» Ольга Перькова, начальник отдела по связям с общественностью «Самараэнерго» – поставщика электроэнергии на стадион.
«Электроэнергия на стадионе была отключена сегодня до обеда. После совещания в «Самараэнерго» было принято решение возобновить подачу электричества», – сообщила Перькова.
Руководитель пресс-службы губернатора Самарской области Наталья Родимова сказала «Ведомостям», что электричество на стадионе подключено, готовятся к матчу 1 сентября: «В данный момент на "Самара-арене" все работает». «Ведомости» также направили запрос в департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Отключение электричества произошло за три дня до матча между самарскими «Крыльями Советов» и махачкалинским «Анжи» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги. Игра запланирована на 1 сентября.
Решение прекратить электроснабжение стадиона было принято из-за долгов генподрядчика строительства арены – ПСО «Казань», рассказала «Ведомостям» Перькова. Долги компании превышают 9 млн руб., сказала она. Возобновить электроснабжение решено из-за «социальной значимости» стадиона, отметила она. По ее словам, матч 1 сентября пройдет по расписанию.
Стадион «Самара-арена» был построен к чемпионату мира, который прошел в России с 14 июня по 15 июля. Стадион принял шесть матчей турнира. Министерство спорта Самарской области заявляло, что после завершения чемпионата оператором стадиона станет самарский футбольный клуб «Крылья Советов». Гендиректор клуба Виталий Шашков в беседе с ТАСС заявил, что «Крылья Советов» не имеют задолженностей за подачу электроэнергии на стадион.
В июле дожди чуть не смысли стадион «Волгоград-арена», построенный к ЧМ в Волгограде. Протечки из-за дождей образовались на новом стадионе в Нижнем Новгороде. Из-за непогоды пострадали и другие объекты, которые строили или реконструировали к турниру. В Нижнем Новгороде из-за дождя размыло набережную неподалеку от стадиона. В начале августа стало известно, что на содержание стадионов направят 16 млрд руб. до 2023 г. Всего речь идет о содержании 12 стадионов и 95 тренировочных площадок, построенных к ЧМ. Об этом говорилось в приложении к утвержденной правительством концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA. Основная нагрузка ляжет на федеральный бюджет: он даст 11,5 млрд руб. из всей суммы.
Чем запомнится чемпионат мира–2018
Damir Sagolj/REUTERS
Шестью мячами в финале и победой сборной Франции В России сборная Франции во второй раз в своей истории выиграла титул чемпиона мира. В 1998 г. на домашнем чемпионате мира французы со счетом 3:0 разгромили бразильцев. 20 лет спустя они со счетом 4:2 победили сборную Хорватии. Счёт 4:2 не встречался в финалах ЧМ с 1966 г., когда сборная Англии победила сборную Германии в дополнительное время. В основное же время шесть или более мячей в финалах чемпионата не забивали с 1958 г., когда Бразилия разгромила Швецию со счетом 5:2
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Frank Hoermann/SVEN SIMON/ТАСС
Успешным выступлением сборной России К началу домашнего чемпионата мира сборная России подошла абсолютным аутсайдером – командой с самым низким, 70-м местом в рейтинге FIFA среди всех 32-команд участниц. Но, показав осмысленную и вдохновенную игру, без помощи судей и фортуны, сборная России впервые в своей истории дошла до 1/4 финала, где лишь по пенальти уступила сборной Хорватии. «Наша задача не довольствоваться тем, что уже достигнуто, а продолжать работу и добиваться новых успехов», – сказал после матча с хорватами главный тренер сборной Станислав Черчесов
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
Открытой и дружеской атмосферой Такого количества иностранных болельщиков из самых разных стран Россия не видела никогда. Десятки тысяч колоритных перуанцев, мексиканцев, исландцев, шведов, страстные поклонники всех других сборных сообща создали в России настоящий всемирный праздник футбола. Оказалось, что и россияне могут бурно и с выдумкой, но беззлобно болеть и веселиться. И всегда готовы бескорыстно прийти на помощь незнакомцу, оказавшемуся в непривычной обстановке. Будем надеяться, что успешно проведённый ЧМ станет катализатором роста въездного и внутреннего туризма в России, и станет прививкой от ксенофобии, разжигаемой бульварными и ангажированными СМИ в разных странах
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Toru Hanai/REUTERS
Фиаско фаворитов В России продолжило действовать «проклятье чемпионов»: на третьем мундиале подряд действующий чемпион мира не смог выйти из группы. Помимо Германии, на следующей стадии ЧМ остановились и многие другие фавориты: сборные Аргентины, Бразилии, Испании, Португалии. Что родило злую шутку: «Россия – настолько нефутбольная страна, что даже команды-гранды разучились здесь играть в футбол»
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Кадр из трансляции
Кокошниками В начале чемпионата мира сувенирные кокошники на головах российских болельщиц смотрелись лубочно, но чем больше красавиц в русском головном уборе выхватывали телекамеры на стадионах, тем популярнее они становились. А всемирную славу кокошникам принесла московская семья Гнатюков – муж, жена и племянник, – напялившие на себя женские головные уборы. И к концу ЧМ оказалось, что кокошники – новый модный тренд. Так что ждем их появления на улицах мегаполисов и на подиумах модных показов. Можно делать ставки, где они появятся раньше: в Шанхае, Токио, Москве или Париже?
5/20
Евгений Разумный / Ведомости
Женщинами, заболевшими футболом На матчах чемпионата мира россияне с большим удивлением для себя обнаружили огромное количество болельщиц из самых разных стран. С удивлением – потому что в России столько женщин на футбол не ходит. А на чемпионате мира, по данным Ассоциации туроператоров России, женщины купили четверть всех билетов. Эффектные и темпераментные болельщицы с разных континентов сделали ещё более зажигательной атмосферу вокруг стадионов и на трибунах и украсили собой телетрансляции. И россиянки поддались этому порыву и тоже заболели футболом (чему способствовало и успешное выступление нашей сборной): трансляции матчей на время вытеснили Instagram, в женских чатах стали обсуждать результаты и правила игры, и, конечно, появился повод примерить бело-сине-красные наряды!
6/20
Gleb Garanich/REUTERS
Улыбающимися полицейскими Для тех немногих россиян, что имели счастье побывать на Олимпийских играх в Сочи и увидеть там улыбчивых полицейских в костюмах от Bosco, преображение российских стражей порядка во время ЧМ не было сюрпризом. Для всех же остальных улыбки на лицах полицейских стали откровением! Оказалось, что российские полицейские тоже могут быть добродушными, предупредительными и желающими помочь, а не напугать и показать свою власть. Вопрос, насколько долго существующая правоохранительная система позволит им оставаться такими
7/20
INSTAGRAM/GAGLIANONEBRUNA/REUTERS
Матчем между Россией и Испанией за выход в четвертьфинал Он вошел в тройку самых рейтинговых спортивных трансляций за 20 лет, матч смотрели даже балерины Большого театра
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Kai Pfaffenbach /REUTERS
«Ногой Акинфеева» в матче Россия-Испания На фото вратарь российской сборной Игорь Акинфеев отбивает один из мячей в серии пенальти в матче с Испанией. Россия победила в серии пенальти и вышла в четвертьфинал ЧМ
9/20
Денис Абрамов/ТАСС
«Ноге Акинфеева» поставили памятник в селе Красном в Грачевском районе
10/20
Maxim Shemetov/REUTERS
Празднующим гол Дзюбой Традиционно нападающий сборной России Артем Дзюба «отдавал честь» после забитого им гола. В матче с Саудовской Аравией Дзюба вышел на замену и почти сразу забил гол, после чего тренер российской сборной Станислав Черчесов выполнил воинское приветствие, поблагодарив Дзюбу за забитый мяч
11/20
Sergei Grits / AP
Лежащим на газоне игроком сборной Бразилии Неймаром За четыре игры сборной Неймар пролежал на газоне почти 14 минут, подсчитало издание RTS Sport
12/20
Кадр из трансляции
Большим количеством VIP-гостей на футбольных матчах На фото президент России Владимир Путин с президентом FIFA Джанни Инфантино и принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом
13/20
Евгений Разумный / Ведомости
Отсутствием агрессивных фанатов Пиво – непременный атрибут футбольных матчей; подавая заявку на проведение ЧМ, Россия обязалась изменить своё внутреннее законодательство и разрешить продажу пива на стадионах и на фан-фестах во время чемпионата. Конечно, мы опасались, что неограниченная продажа пива может привести к пьяным дебошам – особенно памятуя о беспорядках, которые случились два года назад на чемпионате Европы во Франции. Но с точки зрения безопасности ЧМ-2018 был организован прекрасно: правоохранители всех участвовавших стран отсекли от ЧМ болельщиков, замеченных в экстремизме, и остальные получили возможность наслаждаться международным праздником футбола и дружбы
14/20
Rebecca Blackwell / AP
Болельщиком из Камеруна, раскрашенным в цвета российского флага Его видели на многих матчах, в фан-зонах и на улицах города. Он стал талисманом российской сборной
15/20
Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС
Граффити с изображением футболистов и тренеров На фото – граффити художников Артема Буржа и Ильи Иса «Ты просто космос, Стас» с изображением главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Участники группы HoodGraff закрашивают граффити, испорченное вандалами, после проигрыша сборной России в матче четвертьфинала
16/20
Andrew Couldridge/REUTERS
Убирающимися болельщиками и футболистами На фото болельщики сборной Японии убирают за собой после матча с Сенегалом. После того, как японская сборная вылетела с чемпионата, футболисты команды навели порядок в раздевалке и оставили записку, на которой по-русски написали «Спасибо»
17/20
Maxim Shemetov/REUTERS
Вслед за Японией порядок после матча с Хорватией навели и российские болельщики
18/20
Darren Staples / Reuters
Бескомпромиссной борьбой Всего один матч из 64 на ЧМ в России закончился со счетом 0:0. При этом в 14 матчах голы забивались в добавленное и дополнительное время - это новый рекорд чемпионатов мира
19/20
Михаил Джапаридзе/ТАСС
Использованием системы видеоповторов Чемпионат мира в России стал первым в истории, на котором была применена система видеопросмотров нарушений на футбольном матче, получившая название VAR (video assistant referee). Не все поддержали внедрение новой системы, но футбол однозначно стал чище: в России были и назначенные после использования VAR пенальти, и отмененные. Горячим поклонником VAR оказался руководитель Группы технического анализа FIFA Карлос Алберто Паррейра (завоевывавший со сборной Бразилии золото ЧМ-70 как тренер по физподготовке и на ЧМ-94 как главный тренер). «Что совершенно точно делает этот чемпионат историческим и заставит его запомнить, так это использование VAR, - заявил Паррейра, отвечая на вопрос «Ведомостей». - VAR приносит честность в игру. И в этом его вклад. Поначалу все беспокоились и спорили, как этот будет работать. Но постепенно все успокоились, так как все видят, что это работает, игра стала честнее и чище. Нет сомнений, что у VAR большое будущее».
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Мессенджер Telegram изменил политику конфиденциальности и назвал условия предоставления спецслужбам данных пользователей. Об этом говорится в сообщении на сайте мессенджера.
В сообщении уточняется, что Telegram может раскрыть IP-адрес и номер мобильного телефона пользователя, если получит судебное решение, подтверждающее, что пользователь проходит подозреваемым по делу о террористической деятельности.
Компания отметила, что пока таких ситуаций ни разу не происходило. В будущем, если это произойдет, Telegram пообещал оповещать пользователей о передаче таких данных через специальный канал. Соответствующий отчет будет публиковаться раз в полгода. Об обновлении правил говорится в пункте 8.3 «Политики конфиденциальности» мессенджера под названием Law Enforcement Authorities.
Руководитель международной правозащитной группы «Агора» (представляет интересы Telegram) Павел Чиковзаявил сайту «Код Дурова», что изменения в политике конфиденциальности мессенджера – следствие претензий Федеральной службы безопасности (ФСБ) к Telegram, но не результат переговоров с властями. Он подчеркнул, что Telegram давно борется с террористическими ресурсами в мессенджере.
Представитель Роскомнадзора посоветовал компании Павла Дурова перейти от публичных заявлений к взаимодействию с ФСБ, передает «РИА Новости». Ранее спецслужба неоднократно заявляла, что часть террористов, готовивших атаки в России, координировали свои действия именно через этот мессенджер. В связи с этим ФСБ требовала от Telegram передать ключи шифрования сообщений пользователей. Мессенджер отвечал отказом. В апреле Роскомнадзор по решению суда начал блокировать мессенджер на территории России за отказ сотрудничать в этом вопросе с ФСБ. Представители мессенджера, в свою очередь, заявляли, что выполнить требование ФСБ невозможно технически.
C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось
twitter.com/durov/
С кем и почему. С ФСБ из-за протестов в 2011 г. В2011 г. Дуров рассказал о требованиях ФСБ заблокировать несколько страничек во «В контакте», где обсуждались массовые акции протеста. Тогда он опубликовал копию запроса ФСБ с фотографией собаки, показывающей язык, с комментарием: «Официальный ответ спецслужбам на запрос о блокировке групп». Чем закончилось. Дуров отказался блокировать группы. Фото. Иллюстрация к посту Дурова о нежелании выполнять требования ФСБ, 8 декабря 2011 г.
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vk.com/durov
С кем и почему. С ФСБ из-за митингов на Украине. 3 декабря 2013 г. «В контакте» получила от ФСБ требование «предоставить регистрационные данные» авторов и организаторов групп, связанных с революцией на Украине. Чем закончилось. «В контакте» не стала выполнять требование. Российская юрисдикция не распространяется на украинских пользователей соцсети, объяснил Дуров. Фото. Это фото Дуров опубликовал на своей страничке «В контакте» в дни событий на Майдане, 27 янвяря 2014 г.
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ГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
С кем и почему. С МВД из-за нарушения правил дорожного движения. 5 апреля 2013 г. в Петербурге белый «Мерседес», за рулем которого, по данным Следственного комитета, был Дуров, нарушил правила дорожного движения, наехал на инспектора ДПС и попытался скрыться. После это в офисе «В контакте» и квартире самого Дурова прошли обыски. Чем закончилось. Против Дурова возбудили дело об административном правонарушении. Однако во время расследования сооснователи «В контакте» Вячеслав Мирилашвили и Лев Левиев продали 48% в соцсети консорциуму инвесторов во главе с фондом UCP Ильи Щербовича. А в январе 2014 г. стало известно, что Дуров продал свою долю «В контакте» бизнесмену Ивану Таврину. Фото. Снимок аварии предположительно с участием Дурова.
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medium.com/@anton.rozenberg
С кем и почему. С Щербовичем из-за Telegram. В апреле 2014 г. фонд UCP Ильи Щербовича подал иск к Дурову. Суть претензий – являясь гендиректором «В контакте», Дуров развивал Telegram, используя ресурсы соцсети», а значит – нарушал интересы UCP как акционера. Дуров отдавать Telegram не захотел и подал встречный иск. Чем закончилось. В итоге долю UCP во «В контакте» купила Mail.Ru Group, после чего фонд отказался от претензий на Telegram. Фото. Команда Telegram перевозит серверы для мессенджера, Лондон
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medium.com/@anton.rozenberg
С кем и почему. С бывшим сотрудником из-за увольнения. Бывший технический директор «В контакте» Антон Розенберг, который потом работал в Telegram, обвинил Павла и Николая Дуровых в незаконном увольнении из Telegram на почве личной неприязни. Розенберг подал в суд на «Телеграф» (российское юрлицо Telegram). Чем закончилось. В итоге Розенберг заключил мировое соглашение с компанией «Телеграф», получив 1,5 млн руб. Фото. Дуров запускает сделанные из денежных купюр самолетики. По словам Розенберга, делает это основатель Telegram из его кабинета. Петербург, Невский проспект.
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instagram.com/durov
С кем и почему. С Жаровым из-за пособничества терроризму. В июне 2017 г. Дуров и Жаров несколько дней вели публичную дискуссию. Жаров заявлял, что основатель Telegram нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером. Дуров на это отвечал, что Telegram заблокировал более 5000 публичных каналов и групп. Чем закончилось: В итоге Дуров согласился на внесение Telegram в реестр организаторов распространения информации, но уточнил, что не будет выполнять законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram. Фото. Публикация Дурова на своей страничке в Instagram во время заочной дискуссии с Жаровым.
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instagram.com/durov/
С кем и почему. С ФСБ из-за ключей шифрования. Летом 2017 г. ФСБ потребовала от Telegram ключи для декодирования сообщений пользователей. Представители Telegram заявили, что выполнить эти требования технически невозможно. Чем закончилось. 13 апреля 2018 г. Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к Telegram. Дуров пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. Фото. Снимок из Instagram Павла Дурова, в подписи к которому он пообещал и дальше защищать конфиденциальность пользователей Telegram, 15 апреля 2018 г.
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На юго-западе Москвы появился первый пешеходный переход нового типа: он выполнен из каучукового полотна и приподнят над дорогой. Об этом рассказал руководитель Дирекции по строительству и эксплуатации на улично-дорожной сети Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Андрей Алексеев, передает ТАСС.
По словам Алексеева, эксперимент продлится 2–3 месяца, после чего будет принято решение о дальнейшей установке подобных переходов, передает «Интерфакс». Всего в столице предварительно планируется установить около 100 таких «зебр», уточняет «РИА Новости». Алексеев пояснил, что переход благодаря своей конструкции будет виден при любой погоде, в том числе во время ливней и снегопадов, что повысит безопасность дорожного движения.
«В рамках эксперимента установлен новый приподнятый пешеходный переход на ул. Керченской, который изготовлен из резиновой смеси на основе стирольного каучука. Срок эксплуатации такого перехода составляет 3–5 лет», – уточнил собеседник агентства.
Для установки перехода была выбрана ул. Керченская, поскольку рядом с ней находится парк и 10 детских садов и школ, рассказал Алексеев. На этом участке также довольно часто происходят аварии: за последние три года там было зафиксировано пять дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Руководитель дирекции ЦОДДа добавил, что, если эксперимент будет признан успешным, такой тип переходов будет применяться и на других участках дорог.
Москва оказалась на втором месте в мире по загруженности дорог
Reed Saxon / AP
Американская исследовательская компания Inrix, занимающаяся изучением проблем организации движения, составила рейтинг городов с самыми загруженными дорогами в мире. Первое место в рейтинге занял американский город Лос-Анджелес. Его жители в среднем проводят в пробках ежегодно около 102 часов
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Евгений Разумный / Ведомости
Москва заняла второе место в топ-10 городов с самыми большими автомобильными пробками в мире. Москвичи в среднем каждый год проводят в пробках 91 час. По данным аналогичного исследования нидерландской TomTom, составляющей рейтинг загруженности дорог по данным 390 городов мира, столица России в 2016 г. занимала 13-е место, а московские водители проводили в пробках 189 лишних часов в год
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Zoran Milich / Reuters
На третьем месте рейтинга Inrix - Нью-Йорк. Его жители также проводят в автомобильных пробках в среднем ежегодно 91 час (49-е место, 129 часов у TomTom). Самым перегруженным транспортом городом мира нидерландская компания считает Мехико (227 часов), Лос-Анджелес на 12-м месте, 170 часов задержек в год
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Fotoarena / Zuma / TASS
Жители бразильского Сан-Паулу ежегодно проводят в пробках в среднем 86 часов (4-е место в рейтинге Inrix, 71-е место и 108 часов, по данным TomTom)
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Eric Risberg / AP
Сан-Франциско расположился на пятой строчке рейтинга. Жители этого города в среднем ежегодно проводят в пробке 79 часов (30-е место, 150 часов согласно TomTom)
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Fernando Vergara / AP
Жители колумбийской столицы Боготы в среднем ежегодно проводят в автомобильных пробках 75 часов (шестое место рейтинга Inrix, нет в рейтинге TomTom)
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SEE LI / Newzulu / TASS
Лондонцы каждый год в среднем проводят в автомобильных пробках 74 часа. Столица Великобритании находится по данному показателю на 7-м месте рейтинга городов с самыми загруженными дорогами в мире (25-е место, 152 часа у TomTom)
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David Goldman / AP
Американский город Атланта находится на восьмом месте рейтинга. Его жители ежегодно в среднем проводят в автомобильных пробках 70 часов (104-е место, 129 часов по TomTom)
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Charles Platiau / Reuters
Париж на девятом месте рейтинга. Парижане в среднем ежегодно проводят в пробках 69 часов (35-е место, 154 часа у TomTom)
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Lynne Sladky / AP
Замыкает топ-10 американский город Майами. Его жители в среднем каждый год проводят в пробках 64 часа (75-е место, 132 часа у TomTom)
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МТС и Vodafone продлили стратегическое соглашение о сотрудничестве до 2020 г., следует из совместного сообщения компаний.
В 2008 г. они договорились о совместных закупках, разработке и продвижении новых продуктов, сотрудничестве при проектировании и строительстве сетей. К этому добавится обмен опытом и совместные разработки в сфере интернета вещей, больших данных, системной интеграции и ОТТ-сервисов, говорит представитель МТС Алексей Меркутов. Каков экономический эффект от сотрудничества с Vodafone, он не сказал.
За последние шесть лет партнерство с Vodafone позволило МТС сэкономить около 120 млн евро на закупках оборудования и программного обеспечения, отмечает источник «Ведомостей», близкий к российскому оператору.
В 2015 г. партнерство с Vodafone позволило МТС на Украине провести ребрендинг: «дочка» оператора «МТС Украина» перешла под бренд Vodafone. Исполнение «МТС Украина» денежных обязательств по брендинговому соглашению гарантировала МТС – максимум на 11,2 млрд руб., рассказывал тогда представитель оператора. Сумму сделки ее участники не раскрыли. Кроме того, МТС и Vodafone обязались развивать сети третьего поколения на Украине, сообщали ранее операторы.
Политика
Новости
Путин выступит с телеобращением о пенсионной реформе
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Президент России Владимир Путин планирует объявить о своей позиции по пенсионной реформе в формате телеобращения. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Это будет телеобращение», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по «Интерфаксу»). Песков подтвердил, что заявление Путина ожидается в среду, 29 августа.
Во вторник президент на совещании с правительством по социально-экономическим вопросам в Омске заявил, что в ближайшее время – «может быть, прямо завтра» – публично сформулирует свое отношение к пенсионной реформе. По его словам, он обозначит «некоторые принципиальные подходы».
Евгений Разумный / Ведомости
Совещание с правительством по социально-экономическим вопросам в Омске
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Евгений Разумный / Ведомости
Совещание с правительством по социально-экономическим вопросам в Омске
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Евгений Разумный / Ведомости
Совещание с правительством по социально-экономическим вопросам в Омске
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Евгений Разумный / Ведомости
Совещание с правительством по социально-экономическим вопросам в Омске
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Евгений Разумный / Ведомости
Совещание с правительством по социально-экономическим вопросам в Омске
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Евгений Разумный / Ведомости
Совещание с правительством по социально-экономическим вопросам в Омске
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Евгений Разумный / Ведомости
Совещание с правительством по социально-экономическим вопросам в Омске
Ранее «Проект» (запущен бывшим главным редактором «Дождя» Романом Баданиным), ссылаясь на источники, сообщал, что 28 августа Путин заявит о смягчении пенсионной реформы. Речь может идти, в частности, об увеличении возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63, которые предлагаются сейчас.
Путин впервые прокомментировал пенсионную реформу 20 июля. Он подчеркнул, что ему не нравятся предложенные варианты пенсионной реформы. «Мне никакой [вариант] не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста», – сказал президент.
В июне правительство предложило поэтапно повысить пенсионный возраст в России. К 2028 г. пенсионный возраст для мужчин должен достигнуть 65 лет, к 2034 г. – до 63 лет для женщин. Госдума приняла законопроект в первом чтении.
Как прошел митинг против повышения пенсионного возраста