Путин уволил 15 генералов силовых ведомств и МЧС

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Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и назначении ряда чиновников силовых структур. Среди уволенных – заместитель руководителя МЧС Владлен Аксенов, а также 15 генералов из МВД, МЧС, ФСИН и СКР.
Аксенов стал заместителем министра по чрезвычайным ситуациям 2 февраля 2017 г. Указом президента освобожден от должности начальник Главного управления МЧС по Томской области Михаил Бегун, в отношении которого возбуждено уголовное дело.
Кадровые изменения в руководстве МЧС произошли после назначения на пост министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева, сменившего на этом посту Владимира Пучкова, руководившего МЧС с мая 2012 г., отмечает ТАСС.
Следом президент назначил новых руководителей структур МВД в Крыму, Удмуртии, Мурманской области и Алтайском крае, руководителей региональных управлений СКР в Свердловской, Тюменской и Магаданской областях, Хабаровском и Алтайском краях и на Сахалине, а также прокуроры Хакасии, Челябинской и Тульской областей.
Новое оружие, которое показал Путин
Тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат». Разрабатывается на замену МБР «Воевода» (РС-20, Satan) украинского производства. Разрабатывается ГРЦ им. Макеева, производство планируется развернуть на заводе «Красмаш» в Красноярске. Судя по всему, программа отстает от первоначальных сроков примерно на 2-3 года
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Ракета имеет увеличенную дальность (может запускаться через Южный полюс), большее количество боеголовок, чем «Воевода». «Сармат» имеет короткий активный участок полета, что затрудняет работу ПРО. Ограничений по дальности нет. Бросковые испытания проведены в конце 2017 г.
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«Никакие системы ПРО нам не помеха», — заявил Путин
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Крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. В конце 2017 г. состоялся пуск на Центральном полигоне (Новая Земля). Имеет дальность, вероятно, в несколько десятков тысяч километров. О разработке такой ракеты объявлено впервые. Ракета будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета, подчеркнул Путин
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«Поскольку дальность не ограничена, она может сколько угодно маневрировать», — заявил Путин. Она неуязвима для ПРО и ПВО, добавил президент. Первые проекты по созданию крылатых ракет с ядерной энергетической установкой (ЯЭУ) относятся еще к 50-м гг. ХХ в. в СССР и США, но были отменены из-за низкой надежности ЯЭУ и опасности испытаний
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Беспилотный глубоководный аппарат большой дальности. Оснащен ядерной энергетической установкой, может быть укомплектован ядерной и обычной боеголовкой, применяться как против кораблей, так и против береговых целей. Новый класс стратегических вооружений, испытания завершены в 2017 г.
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Носителем ракеты являются атомные подводные лодки (предположительно, переоборудованные лодки проекта 949). В 2016 г. произошла утечка информации об ОКР «Статус-6» по разработке этого аппарата – по телевидению показали лист с описанием системы с совещания у президента. Беспилотные аппараты кратно превышают по скорости подводные лодки и торпеды. «Это просто фантастика», - отметил Путин
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Гиперзвуковая авиационная противокорабельная ракета «Кинжал». Дальность свыше 2000 км, гарантированное преодоление ПРО. Ракету несет сверхзвуковой перехватчик МиГ-31. Судя по всему, разработана НПО машиностроения
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С 1 декабря 2017 г. «Кинжал» с ракетой, развивающей скорость в десять скоростей звука, приступил к несению опытного боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа
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Новое гиперзвуковое боевое оснащение (маневрирующая боеголовка) для МБР. Шифр ОКР «Авангард». Способна двигаться и маневрировать в плотных слоях атмосферы, испытания завершены в 2017 г.
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По заявлению Путина, ракета способна совершать маневры в тысячи километров. Ею могут оснащаться межконтинентальные баллистические ракеты и другие носители, разработка ведется, скорее всего, НПО машиностроения
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Андрей Гордеев / Ведомости
«В 2004 г. нас никто не слушал. Послушайте сейчас», - говорит Путин
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Лазерная наземная установка. Установлена на мобильном шасси, развернута в 2017 г. В СССР имелись лазерные боевые установки на гусеничном шасси (демонстрируются в ряде музеев), но сейчас речь идет, видимо, об установке большей мощности, чем в советское время. «Существенные результаты достигнуты в создании лазерного оружия», - рассказал Путин. На видео показали лазерную установку наземного базирования в массивном трейлере, с апертурой прицельного лазера 20-30 см
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Телеобращение президента Владимира Путина по вопросу пенсионной реформы выйдет в эфир в среду в полдень по московскому времени, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Во вторник Путин заявил, что в ближайшее время – «может быть, прямо завтра» – публично сформулирует свое отношение к пенсионной реформе. По его словам, он обозначит «некоторые принципиальные подходы». «Человеческое измерение должно присутствовать при принятии данного решения. Если преобразования и необходимы, то только потому, чтобы эти изменения защищали будущее поколений наших граждан», – отметил он. Позже Песков сообщил, что Путин выступит 29 августа в формате телеобращения.
Ранее «Проект» (запущен бывшим главным редактором «Дождя» Романом Баданиным) сообщал, ссылаясь на источники, что Путин на этой неделе заявит о смягчении пенсионной реформы. Большинство чиновников не знают, что скажет президент, писал «Проект» и отмечал, что его источники знакомы лишь с возможными вариантами смягчения, которые в последнее время обсуждало руководство страны. В частности, речь может идти о повышении возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63, которые предлагаются сейчас. Также о том, что Путин в конце августа объявит о смягчении пенсионной реформы, сообщал телеканал RTVI.
Источники «Ведомостей» говорили, что Путин в ближайшее время активнее подключится к разъяснению пенсионной реформы. Еще до второго чтения законопроекта в Госдуме – оно пройдет не ранее конца сентября – можно ожидать нескольких высказываний президента по этой теме на разных площадках, утверждали собеседники.
Впервые Путин прокомментировал пенсионную реформу 20 июля. Тогда он объяснил причины предлагаемых изменений, в то же время глава государства отметил, что ему, как и большинству людей в правительстве, не нравятся предложенные варианты повышения пенсионного возраста.
Правительственный законопроект предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста с 2019 г. на год каждый два года: для мужчин – до 65 лет к 2028 г., для женщин – до 63 лет к 2034 г. Госдума одобрила документ в первом чтении.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
Григорий Сысоев / ТАСС
ЗА
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
1/10
Максим Стулов / Ведомости
ПРОТИВ
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
2/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
3/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Я считаю, что решение внесено своевременно и правильно. У нас нет времени, эти решения нужно принимать», – заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам
4/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ПРОТИВ
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
ЗА
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в TwitterАлексей Кудрин
6/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
7/10
Андрей Махонин / Ведомости
ПРОТИВ
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
8/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин
9/10
Михаил Метцель / ТАСС
По словам президента России, ни один из предложенных вариантов пенсионной реформы ему не нравится, но нужно думать о перспективе. «Когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста», — заявил Владимир Путин во время поездки в Калининград
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Чистая прибыль «Транснефти» за первое полугодие 2018 г. по МСФО составила почти 92,1 млрд руб., сообщается в отчетности трубопроводной монополии.
Это на 19% меньше аналогичного прошлогоднего периода. Тогда «Транснефть» заработала 133,9 млрд руб. чистой консолидированной прибыли. Выручка компании за полгода выросла на 6% до 463,3 млрд руб., операционная прибыль снизилась на 13% до 121,4 млрд руб., показатель EBITDA уменьшился на 3,3% до 208,3 млрд руб.
Ранее «Транснефть» сообщила, что полностью избавилась от валютного долга, в том числе погасила еврооблигации и заплатила по китайскому долгу.
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Еще один участник «лондонского списка», подготовленного бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, вернулся в Россию. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам предпринимателей. Речь идет о предпринимателе Алексее Кузнецове. Он стал четвертым вернувшимся в Россию бизнесменом из списка.
«28 августа в Россию вернулся еще один участник "лондонского списка Бориса Титова" – генеральный директор ООО "КЦ Агро-информ" Алексей Кузнецов», – говорится в сообщении. Ранее ему была изменена мера пресечения на подписку о невыезде. В пресс-релизе уточняется, что в ближайшие дни ожидается изменение меры пресечения еще трем бизнесменам из списка.
В начале февраля бизнес-омбудсмен подготовил список из 16 предпринимателей, которые были вынуждены уехать в Великобританию и другие страны, скрываясь от российского суда. Титов уточнял, что все они хотят вернуться в Россию. Он попросил российского президента Владимира Путина рассмотреть условия для прекращения международного розыска этих предпринимателей. Он также призвал изменить им заочно избранные меры пресечения в виде заключения под арест.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнял, что Кремль получил этот список и изучит его совместно с силовыми структурами. Позже президент Путин поручил силовым ведомствам рассмотреть инициативу бизнес-омбудсмена.
Собчак передала Путину список политзаключенных
Евгений Разумный / Ведомости
30 декабря 2014 г. Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор: оппозиционера Алексея Навального приговорили к 3,5 года условно, его брата Олега Навального – к 3,5 года колонии общего режима по делу «Ив Роше». Навальных обвинили в мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем
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Валерий Матыцин/ТАСС
Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко (слева направо) в 2015 г. суд приговорил к 20 и 10 годам колонии строгого режима соответственно. Сенцова признали виновным в создании террористического сообщества, совершении и подготовке терактов в Крыму, Кольченко — в участии в теракте и в террористическом сообществе. Оба фигуранта дела не признали вину
2/14
Зураб Джавахадзе / ТАСС
Оппозиционер Сергей Мохнаткин приговорен к реальному сроку по обвинению в избиении двух полицейских 31 декабря 2013 г. на акции сторонников Эдуарда Лимонова «Стратегия-31»
3/14
Кристина Кормилицына/Коммерсантъ
В списке есть несколько фигурантов «дела 26 марта». Александр Шпаков обвинялся по части 1 статьи 318 УК (применение насилия к представителю власти). По версии следствия, 26 марта он, пытаясь открыть двери автобуса с задержанными, несколько раз ударил кулаком в лицо подполковника полиции. Приговорен к полутора годам колонии общего режима
4/14
Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Предприниматель Дмитрий Борисов приговорён к 1 году колонии общего режима по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса («Применение в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни и здоровья»)
5/14
Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ
Алексей Политиков осужден за применение насилия к полицейскому во время акции 26 марта (статья 318 УК). Его дело рассматривалось в особом режиме из-за признания им вины. 18 октября 2017 г. Тверской районный суд приговорил Политикова к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. В ноябре 2017 г. суд на полгода сократил Политикову срок ареста
6/14
Кадр из видео Грани.Ру
В июле 2017 г. фигуранта дела о нападении на полицейского во время акции 26 марта Станислава Зимовца приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы по статье 318 УК (насилие в отношении полицейского). Обвинение просило три года колонии
7/14
Артем Геодакян/ТАСС
В августе 2017 г. суд приговорил журналиста РБК Александра Соколова и Валерия Парфенова к 3,5 и 4 годам колонии (слева направо). По версии следствия, они входили в организацию, признанную экстремистской и запрещенной в России. После этого они продолжили деятельность под другим названием – «Инициативная группа по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР ЗОВ). Целью организации следователи считали расшатывание политической обстановки и смену власти незаконным путем. Создатель группы Юрий Мухин получил четыре года условно
8/14
ФГУП ЦНИИмаш
В сентябре 2016 г. сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Лапыгина Владимира Ивановича (на фото справа) суд признал виновным по ст. 275 УК (госизмена) и приговорил к семи годам колонии строгого режима. В 2017 г. 76-летний Владимир Лапыгин просил президента о помиловании
9/14
Личная страница на ok.ru
В 2016 г. Краснодарский краевой суд признал виновным бывшего авиадиспетчера Петра Парпулова по статье 275 («государственная измена») и приговорил его к 12 годам лишения свободы
10/14
Юрий Машков / ТАСС
Бывший сотрудник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин осужден по двум уголовным делам – по обвинению в организации убийств и покушений на убийства. По первому делу в 2005 г. он был приговорен к 20 годам колонии, по второму делу он получил пожизненный срок в 2007 г.
11/14
Личный архив
Члена территориальной избирательной комиссии «Проспекта Вернадского» от КПРФ Сергея Резникова в апреле 2017 г. суд приговорил к трем годам колонии общего режима за хранение наркотиков
12/14
Личная страница на vk.com
В декабре 2015 г. суд приговорил блогера Вадима Тюменцева к 5 годам колонии общего режима по ч. 2 ст. 280 («Публичные призывы к экстремизму с использованием Интернета») и ч. 1 ст. 282 («Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе»)
13/14
Зураб Джавахадзе / ТАСС
Активиста партии «Другая Россия» Юрия Староверова суд приговорил по ч. 1 ст. 318 УК к 3 годам лишения свободы условно с 3 годами испытательного срока по обвинению в том, что он ударил сотрудника ОМОНа 15 сентября 2012 г. во время разгона Нижегородского гражданского марша. В 2016 г. Останкинский районный суд Москвы заменил наказание на 3 года колонии общего режима
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Президент Владимир Путин поручил выделить «Силовым машинам» 3 млрд руб. бюджетных средств на разработку и запуск производства российских газотурбинных установок мощностью 65 МВт и 170 МВт. Об этом сообщает компания.
Предложения о разработке газовых турбин большой мощности председатель совета директоров «Силовых машин» Алексей Мордашов высказал на заседании комиссии по развитию ТЭКа и экологической безопасности под председательством Путина 27 августа. Компания будет реализовывать проект, кооперируясь с предприятиями российского оборонно-промышленного и гражданского секторов.
В январе этого года минфин США ввел против «Силовых машин» санкции после того, как четыре газовые турбины, приобретенные структурой «Ростеха» ОАО «Технопромэкспорт» у «Сименс технологии газовых турбин» (совместное предприятие Siemens и «Силовых машин»), в обход западных санкций были поставлены в Крым.
В апреле Мордашов попросил премьера Дмитрия Медведева поддержать «Силовые машины» для локализации производства газовых турбин в России. Мордашов оценивал проект создания турбин в 15 млрд руб. и запросил у государства половину этой суммы, писал РБК.
«Силовые машины» объявляли, что разместят акции для привлечения около 30 млрд руб. на развитие машиностроительного концерна.
Десять богатейших россиян по версии Forbes
Евгений Разумный / Ведомости
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг мировых миллиардеров. В списке самых состоятельных россиян сменился лидер - рейтинг возглавил основной владелец НЛМК Владимир Лисин. Forbes оценивает его состояние в $19,1 млрд (+$3 млрд за год). Как и в 2017 г., Лисин занял 57-е место в мире по размеру состояния
1/10
Евгений Разумный / Ведомости
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов по-прежнему занимает второе место рейтинга богатейших россиян. Его состояние оценивается в $18,7 млрд (+$1,2 млрд). В общемировом рейтинге Мордашов упал с 51-го на 60-е место
2/10
Евгений Разумный / Ведомости
Тройку лидеров замыкает совладелец крупнейшего независимого производителя газа в России «Новатэка» и нефтехимического холдинга «Сибур» Леонид Михельсон, возглавлявший рейтинг в 2016-2017 гг. Его состояние оценивается в $18 млрд (+$1,9 млрд), в общемировом рейтинге Михельсон занимает 64-е место
3/10
Евгений Разумный / Ведомости
На четвертой строчке рейтинга оказался президент «Лукойла» Вагит Алекперов. Forbes оценил его состояние в $16,4 млрд (+$1,9 млрд). Годом ранее он занимал шестое место в рейтинге. В общемировом рейтинге Алекперов занял 78-е место
4/10
Евгений Разумный / Ведомости
Владелец Volga Group и ООО «Волга груп» Геннадий Тимченко замыкает пятерку богатейших россиян. Через Volga Group и ООО «Волга груп» Тимченко принадлежат доли в «Новатэке», «Сибуре», угледобывающей компании «Колмар», группе «Стройтрансгаз» и железнодорожном операторе «Трансойл». Его состояние оценивается в $16 млрд, как и годом ранее. В мировом рейтинге Тимченко занял 82-е место
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
Основной владелец управляющей компании «Интеррос» Владимир Потанин расположился на шестой строчке российского рейтинга и на 83-м – мирового. Forbes оценил состояние бизнесмена в $15,9 млрд, что на $1,6 млрд больше, чем годом ранее
6/10
Александр Щербак/ТАСС
На седьмом месте – Андрей Мельниченко, основной акционер угольной компании СУЭК, химического концерна «Еврохим» и Сибирской генерирующей компании. Он поднялся с девятого места в прошлом году, его состояние оценивается в $15,5 млрд (+$2,3 млрд). В общемировом рейтинге он занял 88-е место
7/10
Евгений Разумный / Ведомости
Совладелец консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман опустился в российском рейтинге на одну строчку – с седьмого на восьмое место. Его состояние оценивается в $15,1 млрд (+ $700 млн). В общемировом рейтинге он занял 93-е место
8/10
Евгений Разумный / Ведомости
Основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг поднялся на одну строчку - с 10-го на 9-е место рейтинга богатейших россиян. Его состояние оценивается в $14,4 млрд – на $2 млрд больше, чем годом ранее. В общемировом рейтинге он находится на 99-м месте
9/10
Евгений Разумный / Ведомости
Основатель USM Holdings Алишер Усманов замыкает десятку рейтинга самых состоятельных россиян. В топ-100 богатейших людей мира он не вошел и занял 118-е место с состоянием в $12,5 млрд. Это, по оценкам Forbes, на $2,7 млрд меньше, чем годом ранее
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Сбербанк России обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании 3 млрд руб. с Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) и ее материнской компании «Инвестор», следует из картотеки суда.
Согласно опубликованным документам, иск подан 28 августа. Днем ранее Сбербанк также подал иск о взыскании с ЯТЭК 1,4 млрд руб. Суть претензий к компаниям совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова не раскрывается. По словам представителя пресс-службы Сбербанка, исковые заявления поданы в связи с тем, что ЯТЭК не исполнила платежные обязательства перед Сбербанком. «При этом подача исковых заявлений не препятствует дальнейшему урегулированию сторонами споров», – уточнил собеседник «Ведомостей».
Основным владельцем ЯТЭК является совладелец группы «Сумма» Магомедов. Через компанию «Инвестор» ему принадлежат 82,06% ЯТЭК, уточняет «Интерфакс». Еще 8,53% владеет компания «Наутилус» (конечный бенефициар – Инна Гукежева), 7,5% – кипрская Rantecho Investments Ltd. Ею владеет кипрская же Centaur Trustees Ltd., уточняет агентство со ссылкой на данные системы D&B.
ЯТЭК является основным газодобывающим предприятием Якутии и единственным поставщиком газа для региона. Ему принадлежат лицензии на промышленную разработку Средневилюйского и Мастахского газоконденсатных месторождений, геологическое изучение, разведку и добычу на Толонском участке, на геологическое изучение в пределах Тымтайдахского участка. Газ продается государственному «Сахатранснефтегазу».
Сам Магомедов сейчас находится под арестом, его обвиняют в организации преступного сообщества и хищениях бюджетных средств в особо крупных размерах. Счета ЯТЭК также находятся под арестом в рамках этого уголовного дела.
Борцы за Магомедова. Кто поручился перед судом за миллиардера
instagram.com/khabib_nurmagomedov
Хабиб Нурмагомедов. Действующий чемпион UFC (бои по смешанным единоборствам)
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Paul Sancya / AP
Мансур Исаев. Российский дзюдоист, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион 2012 г.
2/16
David Guttenfelder / AP
Ширвани Мурадов. Российский борец вольного стиля, олимпийский чемпион 2008 г.
3/16
Ed Wray / AP
Бахтияр Ахмедов. Российский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр 2008 г.
4/16
instagram.com/khadzhimurad_magomedov05
Хаджимурад Магомедов. Олимпийский чемпион в вольной борьбе 1996 г.
5/16
Сергей Мамонтов / РИА Новости
Ирина Сумникова. Советская баскетболистка, олимпийский чемпион 1992 г.
6/16
instagram.com/vitalyminakov/
Виталий Минаков. Российский самбист, четырёхкратный чемпион мира по спортивному самбо, мастер спорта по дзюдо
7/16
PhotoXPress
Сергей Новиков. Олимпийский чемпион по дзюдо (1976 г. – Монреаль)
8/16
Алексей Даничев / РИА Новости
Сажид Сажидов. Двукратный чемпион мира и Европы по вольной борьбе, главный тренер сборной Дагестана
9/16
instagram.com/sadulaev_abdulrashid
Абдулрашид Садулаев. Олимпийский чемпион по вольной борьбе 2016 г.
10/16
Ed Wray / AP
Мавлет Батиров. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе (2004 г. – Афины, 2008 г. – Пекин)
11/16
Пресс-служба президента России
Сослан Рамонов. Олимпийский чемпион по вольной борьбе 2016 г.
12/16
instagram.com/vlasovroma90
Власов Роман. Двухкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе (2012 г. – Лондон, 2016 г. – Рио-де-Жанейро)
13/16
instagram.com/batukhasikov
Бату Хасиков. Шестикратный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов
14/16
Интерпресс / PhotoXPress
Иван Едешко. Советский баскетболист, олимпийский чемпион 1972 г.
15/16
АГН Москва
Владимир Урин. Генеральный директор Большого театра
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Министерство финансов проведет аукцион по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ) 29 августа, говорится в сообщении министерства. Минфин разместит бумаги на 15 млрд руб. с погашением в декабре 2021 г.
Неделей ранее, 22 августа, Минфин впервые за четыре месяца не проводил аукционы ОФЗ из-за резкого роста волатильности на финансовых рынках, вызванного анонсом новых санкций США, а также с учетом мнений участников аукционов. Ведомство обещало возобновить аукционы после стабилизации ситуации на долговом рынке. В августе инвесторы распродавали российский госдолг, что повысило доходность ОФЗ, в результате чего заимствования стали значительно дороже.
До этого Минфин отказывался от размещения долговых бумаг в апреле – также на фоне нестабильности рынка из-за американских санкций против российского бизнеса.
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Канцлер Германии Ангела Меркель прибудет с визитом в Киев в начале ноября, сообщил президент Украины Петр Порошенко. Его слова передал «Интерфакс-Украина».
Ранее в ходе состоявшегося в августе телефонного разговора Меркель рассказала Порошенко о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным, лидеры стран также договорились продолжить консультации на уровне министров иностранных дел по миротворческой миссии ООН в Донбассе, сообщала пресс-служба украинского президента.
На переговорах Меркель и Путин обсудили возможные санкции США против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2», который должен стать альтернативой газовому транзиту через Украину. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Путин и Меркель затронули вопрос мер по защите проекта «от возможных неконкурентных и незаконных нападок со стороны третьих государств». При этом Меркель неоднократно заявляла, что выступает за сохранение транзита газа в Европу через Украину даже после запуска «Северного потока – 2».
Президент Франции Эмманюэль Макрон и актер Арнольд Шварценеггер
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Jae C. Hong / AP
Дональд Трамп делает селфи со своей поклонницей во время предвыборной кампании в США
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Alexei Nikolsky / Sputnik / AP
Камерунский футболист Самюэль Это'о и президент России Владимир Путин делают селфи перед церемонией жеребьевки ЧМ-2018 в Кремле
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Twitter Manchester City FC
Во время своего визита в Великобританию председатель КНР Си Цзиньпин привез не только контракты на сумму более $46 млрд, но и успел вместе с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном сделать селфи с нападающим футбольного клуба "Манчестер-сити" Серхио Агуэрой
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ИТАР-ТАСС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и пассажиры первого рейса «Добролета» в Симферополь
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AP
Президент США Барак Обама и бейсболист Дэвид Ортиз
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Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель и берлинские школьники
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ТАСС
Президент России Владимир Путин и победители II Летних юношеских Олимпийских игр 2014 г. в Нанкине
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Reuters
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон (в центре) и канцлер казначейства Джордж Осборн (справа)
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AP
Президент Украины Петр Порошенко и посетители военной выставки в ОАЭ
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Reuters
Президент Франции Франсуа Олланд и французская молодежь
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Reuters
Президент Бразилии Дилма Руссефф и рабочие олимпийского парка в Рио-де-Жанейро
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Reuters
Госсекретарь США Джон Керри и индонезийские студенты
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Создатель Telegram Павел Дуров объяснил изменение политики конфиденциальности мессенджера, в которую добавился пункт с условиями передачи данных пользователей спецслужбам. Свою позицию бизнесмен выразил в одном из своих каналов в мессенджере.
Он пояснил, что политика конфиденциальности был приведена в соответствие с новыми европейским законом об охране данных пользователей. Дуров напомнил, что в новом пункте правил мессенджер оставил за собой право передавать IP-адрес и номер телефона пользователей властям соответствующим службам по решению суда. Речь идет о передаче властям информации о подозреваемых в терроризме.
«Независимо от того, будем ли мы когда-либо пользоваться этим правом, такая мера должна сделать Telegram менее притягательной площадкой для тех, кто занимается здесь рассылкой террористической пропаганды», - выразил уверенность Дуров. В то же время он усомнился в том, что новые правила позволят Telegram избежать блокировок в России. «В России от Telegram требуют не номер и IP адрес террористов по решению суда, а нечто принципиально иное - доступ к сообщениям, причем всех пользователей», - пояснил он. Дуров подчеркнул, что в России мессенджер «вне закона». Роскомнадзор блокирует его с апреля по решению суда за отказ передать Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи для дешифровки сообщений пользователей. В связи с этим компания не рассматривает никаких обращений от российских служб. «Наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России», - заключил он.
Ранее Telegram изменил политику конфиденциальности и назвал условия предоставления спецслужбам данных пользователей. Суть обновлений раскрывается в пункте 8.3 «Политики конфиденциальности» мессенджера под названием Law Enforcement Authorities. В этом пункте говорится, что Telegram может раскрыть IP-адрес и номер мобильного телефона пользователя, если получит судебное решение, подтверждающее, что пользователь подозревается в терроризме. Компания подчеркивала, что пока никому не передавала таких данных, а если когда-либо пойдет на этот шаг, то раскроет соответствующую информацию в специальном Telegram-каналеTransparency Reports.
C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось
twitter.com/durov/
С кем и почему. С ФСБ из-за протестов в 2011 г. В2011 г. Дуров рассказал о требованиях ФСБ заблокировать несколько страничек во «В контакте», где обсуждались массовые акции протеста. Тогда он опубликовал копию запроса ФСБ с фотографией собаки, показывающей язык, с комментарием: «Официальный ответ спецслужбам на запрос о блокировке групп». Чем закончилось. Дуров отказался блокировать группы. Фото. Иллюстрация к посту Дурова о нежелании выполнять требования ФСБ, 8 декабря 2011 г.
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vk.com/durov
С кем и почему. С ФСБ из-за митингов на Украине. 3 декабря 2013 г. «В контакте» получила от ФСБ требование «предоставить регистрационные данные» авторов и организаторов групп, связанных с революцией на Украине. Чем закончилось. «В контакте» не стала выполнять требование. Российская юрисдикция не распространяется на украинских пользователей соцсети, объяснил Дуров. Фото. Это фото Дуров опубликовал на своей страничке «В контакте» в дни событий на Майдане, 27 янвяря 2014 г.
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ГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
С кем и почему. С МВД из-за нарушения правил дорожного движения. 5 апреля 2013 г. в Петербурге белый «Мерседес», за рулем которого, по данным Следственного комитета, был Дуров, нарушил правила дорожного движения, наехал на инспектора ДПС и попытался скрыться. После это в офисе «В контакте» и квартире самого Дурова прошли обыски. Чем закончилось. Против Дурова возбудили дело об административном правонарушении. Однако во время расследования сооснователи «В контакте» Вячеслав Мирилашвили и Лев Левиев продали 48% в соцсети консорциуму инвесторов во главе с фондом UCP Ильи Щербовича. А в январе 2014 г. стало известно, что Дуров продал свою долю «В контакте» бизнесмену Ивану Таврину. Фото. Снимок аварии предположительно с участием Дурова.
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medium.com/@anton.rozenberg
С кем и почему. С Щербовичем из-за Telegram. В апреле 2014 г. фонд UCP Ильи Щербовича подал иск к Дурову. Суть претензий – являясь гендиректором «В контакте», Дуров развивал Telegram, используя ресурсы соцсети», а значит – нарушал интересы UCP как акционера. Дуров отдавать Telegram не захотел и подал встречный иск. Чем закончилось. В итоге долю UCP во «В контакте» купила Mail.Ru Group, после чего фонд отказался от претензий на Telegram. Фото. Команда Telegram перевозит серверы для мессенджера, Лондон
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medium.com/@anton.rozenberg
С кем и почему. С бывшим сотрудником из-за увольнения. Бывший технический директор «В контакте» Антон Розенберг, который потом работал в Telegram, обвинил Павла и Николая Дуровых в незаконном увольнении из Telegram на почве личной неприязни. Розенберг подал в суд на «Телеграф» (российское юрлицо Telegram). Чем закончилось. В итоге Розенберг заключил мировое соглашение с компанией «Телеграф», получив 1,5 млн руб. Фото. Дуров запускает сделанные из денежных купюр самолетики. По словам Розенберга, делает это основатель Telegram из его кабинета. Петербург, Невский проспект.
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instagram.com/durov
С кем и почему. С Жаровым из-за пособничества терроризму. В июне 2017 г. Дуров и Жаров несколько дней вели публичную дискуссию. Жаров заявлял, что основатель Telegram нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером. Дуров на это отвечал, что Telegram заблокировал более 5000 публичных каналов и групп. Чем закончилось: В итоге Дуров согласился на внесение Telegram в реестр организаторов распространения информации, но уточнил, что не будет выполнять законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram. Фото. Публикация Дурова на своей страничке в Instagram во время заочной дискуссии с Жаровым.
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instagram.com/durov/
С кем и почему. С ФСБ из-за ключей шифрования. Летом 2017 г. ФСБ потребовала от Telegram ключи для декодирования сообщений пользователей. Представители Telegram заявили, что выполнить эти требования технически невозможно. Чем закончилось. 13 апреля 2018 г. Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к Telegram. Дуров пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. Фото. Снимок из Instagram Павла Дурова, в подписи к которому он пообещал и дальше защищать конфиденциальность пользователей Telegram, 15 апреля 2018 г.
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Президент США Дональд Трамп обвинил Google в «подтасовке» результатов при поиске новостей про него. Американский лидер раскритиковал компанию в своем Twitter. Трамп заявил, что в первую очередь поисковик выдает пользователям «плохие» сюжеты о нем, подготовленные «лживыми СМИ».
«Другими словами, они их подтасовывают для меня и других так, что почти все сюжеты и новости плохие. Лживая CNN выделяется. Республиканские/консервативные и честные СМИ не пускают. Незаконно?» - задался вопросом Трамп.
В еще одном сообщении президент США рассказал, что 96% результатов по запросу «Трамп новости» - ссылки на национальные СМИ, которые разделяют левые политические взгляды. По мнению американского президента, это свидетельствует о том, что технологический гигант подавляет голоса консерваторов и прячет хорошую информацию и новости о них. «Они контролируют, что мы можем и не можем видеть. Это очень серьезная ситуация, [она] будет рассмотрена», - подчеркнул Трамп.
Ранее американский президент неоднократно критиковал СМИ, которые осуждают работу его администрации и представляют его самого в невыгодном свете. В 2017 г. он назвал The New York Times и телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC врагами американского народа. В ответ СМИ опубликовали редакционные статьи, в которых выразили озабоченность в связи поведением Трампа. В акции приняли участие более 300 американских изданий. Поддержали ее и за пределами США.
Как выглядят самые известные журнальные обложки с Владимиром Путиным
Впервые Владимир Путин оказался на обложке иностранного журнала в марте 2000 г., когда выиграл выборы президента России. Тогда Time пытался дать ответ на волновавший в то время вопрос «Who's Mr. Putin?». Журнал выпустил статью под заголовком «Выход из тени. Но человек, который будет следующим президентом России, остается загадкой»
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Time несколько раз помещал Владимира Путина на свою обложку. На фото – Time, январь 2001 г. Заголовок: «Путинская Россия. По мере того как растет его авторитарность, растет и популярность президента»
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Ноябрь, 2003 г. Заголовок – «Привет, товарищ. Владимир Путин и его люди играют жестко: сажают за решетку богатейшего нефтяного барона страны, накладывают арест на миллиардные активы, борются с противниками Кремля. Российский президент возвращается к советскому стилю правления?». Номер вышел после ареста главы ЮКОСа Михаила Ходорковского
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Журнал The Economist от 16 декабря 2006 г. В номере вышла статья под заголовком "Не связывайтесь с Россией" о «злоупотреблении» Россией энергетическими ресурсами. Она вышла после атаки Росприроднадзора и прокуроров на проект “Сахалин-2”, в результате которой его инвесторы – Shell, Mitsui и Mitsubishi – согласились уступить контроль “Газпрому”
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Пожалуй, самая известная обложка с российским президентом. В 2007 г. Time назвал Путина «человеком года» за усилия по укреплению экономики страны. Заголовок на обложке: «Владимир Путин. Царь новой России»
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The Economist от 16 августа 2008 г. Заголовок на обложке: «Россия возрождается. Каким будет ответ Запада?». Журнал вышел после вооруженного конфликта России с Грузией в августе 2008 г.
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Time, март 2012 г. Заголовок на обложке: «Невероятно уменьшающийся премьер-министр России. Владимир Путин станет президентом на третий срок, но его власть ослаблена как никогда раньше. Это делает весь мир более опасным местом». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал позицию автора статьи русофобией. «Можно с большой долей уверенности сказать, что автор этих слов – большой русофоб и путинофоб. И при этом эта фобия застилает глаза и не дает ему объективно оценивать реальность», - заявил Песков «Коммерсантъ-FM»
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Январь 2014 г. В преддверии Олимпиады в Сочи вышел номер The New Yorker с обложкой, на которой Владимир Путин изображен в образе фигуриста
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The Economist, февраль 2014 г. Статья «Триумф Владимира Путина» посвящена победе России на Олимпийских играх в Сочи
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Немецкий журнал Der Spiegel от 10 марта 2014 г. Заголовок на обложке: «Поджигатель. Кто остановит Путина?»
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Time от 17 марта 2014 г. «Азартная игра Путина. У лидера России, кажется, есть все карты в Крыму. Но он до сих пор не выиграл», – гласит заголовок обложки. 16 марта 2014 г. в Крыму состоялся референдум о статусе автономии. Вхождение Крыма в состав России поддержали 97%
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The Economist в марте 2014 г., после присоединения Крыма к России, вышел с заголовком на обложке «Новый мировой порядок»
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Польский еженедельник Wprost от 21 июля 2014 г. Номер, посвященный сбитому над юго-востоком Украины малазийскому лайнеру Boeing MH17, вышел с заголовком «Преступник без наказания»
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Time в августе 2014 г. после катастрофы с малазийским Boeing. Заголовок: «Вторая холодная война. Запад проигрывает опасной игре Путина»
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The Economist, февраль 2015 г. В статье под заголовком «Война Путина на Западе» автор пишет, что «в то время, как страдает Украина, пора признать серьезность российской угрозы и противостоять ей»
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The Economist, март 2016 г. Заголовок: "Полая суперсила. Путин, Сирия и пропагандистская машина». Россия начала военную операцию в Сирии в сентябре 2015 г.
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The Week от августа 2016 г. вышел со статьей под заголовком «Демонстрация силы Путиным. Вмешивается ли Москва в политику США?»
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В октябре 2017 г. журнал The Economist поместил на обложку российского президента в образе царя. Заголовок гласил: «Царь родился. 100 лет после российской революции»
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В апреле 2018 г. выйдет журнал Time, на обложке которого Путин изображен в деловом костюме с короной на голове. Судя по обложке, в номере выйдет статья Михаила Зыгаря под заголовком «Восходящий царь. Как Владимир Путин планирует оставаться на высоте»
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Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего гендиректора авиакомпании «Трансаэро» Александра Бурдина и объявил его в международный розыск, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юлия Котомина. Ему предъявлены обвинения в невыплате зарплаты, растрате и злоупотреблении полномочиями.
«Трансаэро», некогда второй крупнейший перевозчик России, в октябре 2015 г. прекратила полеты, не справившись с обслуживанием долгов свыше 250 млрд руб. Два месяца спустя суд ввел в компании внешнее наблюдение по иску Сбербанка, в сентябре 2017 г. перевозчик был признан банкротом.
Бурдин руководил «Трансаэро» с декабря 2015 г. до сентября 2017 г. Действующей авиакомпанией Бурдину управлять не пришлось: он возглавил «Трансаэро» уже после отзыва у нее сертификата эксплуатанта и фактически руководил процедурами, предшествующими банкротству. Заявления Бурдина о возможном возрождении «Трансаэро» будоражили рынок и приводили к скачкам цены акций компании.
«Аэрофлот» — крупнейший российский авиаперевозчик. В 2014 г. группа — в ее состав входят шесть авиакомпаний — перевезла 34,7 млн пассажиров. Услугами второго по величине авиаперевозчика «Трансаэро» за год воспользовались 13,2 млн человек. По итогам первого полугодия 2015 г. группа «Аэрофлот» заняла 31,2% на рынке пассажирских перевозок (услугами компании воспользовались 17,9 млн человек), «Трансаэро» — 11,4% (5,8 млн человек)
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М. Блинов
Воздушный парк группы «Аэрофлот» (на 31 декабря 2014 г.) насчитывает 261 самолет (в том числе 9 в собственности), авиакомпании «Аэрофлот» — 155 (5 — в собственности). Авиапарк «Трансаэро» (данные на 9 июня 2014 г.) — 104 воздушных судна
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Е. Разумный / Ведомости
«Аэрофлот» основан в 1923 г., базируется в аэропорту «Шереметьево». «Трансаэро» начала полеты в 1991 г. Московские рейсы «Трансаэро» осуществляет из «Домодедово» и «Внуково»
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С. Портер / Ведомости
Маршрутная сеть группы «Аэрофлот» насчитывает 142 направления в 53 странах (по летнему расписанию). «Трансаэро» совершает полеты по 200 направлениям
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Марина Лысцева / РИА Новости
«Аэрофлот» — вторая, а «Трансаэро» — третья по объему грузоперевозок авиакомпания в России: в 2014 г. воздушные суда госкомпании перевезли 166 300 т грузов и почты, частной — 69 300 т. Правда, объединившись, компании не смогут обогнать крупнейшего авиаперевозчика России: «Эйрбриджкарго» в 2014 г. перевезла почти вдвое больше — 401 000 т
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Рамиль Ситдиков / РИА Новости
«Трансаэро» в тяжелом финансовом положении. Чистый долг авиакомпании на 31 декабря 2014 г. был 96,45 млрд руб. При этом EBITDA — только 7,5 млрд руб. В конце прошлого года авиакомпания получила госгарантии на 9 млрд руб. и начала переговоры с кредиторами о реструктуризации долга. В 2014 г. выручка группы «Аэрофлот» по МСФО составила 319,8 млрд руб., чистый убыток — 17,1 млрд руб., EBITDA — 24,8 млрд руб., чистый долг на конец года — 130 млрд руб. Капитализация «Аэрофлота» на ММВБ — 42,2 млрд руб., «Трансаэро» — 17,8 млрд руб. (на 18.00 мск)
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Арбитражный суд Чувашии 28 августа приостановил производство по делу о банкротстве машиностроительного концерна «Тракторные заводы» (КТЗ), сообщается в картотеке арбитражных дел. В ноябре 2017 г. арбитраж по иску Внешэкономбанка (ВЭБ) ввел в отношении предприятия начальную стадию процедуры банкротства – наблюдение. Совокупные долги КТЗ перед ВЭБом превышают 84 млрд руб., его активы находятся в залоге.
В августе председатель ВЭБа Игорь Шувалов заявил, что банк развития уступит по рыночной стоимости с дисконтом долг КТЗ «Ростеху», который и будет решать судьбу предприятия. По его словам, военными активами КТЗ будет управлять «Ростех», а для гражданского дивизиона госкорпорация подберет инвестора. «Таким образом, концерн будет развиваться и далее, ответственность за него будет поделена между «Ростехом» и частным инвестором, произойдет финансовое оздоровление группы КТЗ, будут реструктуризированы все долги», – объяснил Шувалов.
Ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов попросил премьера Дмитрия Медведева (возглавляет наблюдательный совет ВЭБа) не допустить остановки производства КТЗ из-за возможной переоценки его задолженности перед ВЭБом.
Передача прав требований займет 1-2 месяца, пояснял «Ведомостям» человек, знакомый с ходом переговоров. Номинальный размер передаваемого долга – 84 млрд руб., но рыночная стоимость актива в соответствии с оценкой – 5,4 млрд руб., говорил собеседник, а также человек, близкий к сторонам сделки. «Именно эту сумму – 5,4 млрд руб. – ВЭБ, по идее, должен получить за передачу прав требований. Но как это будет конкретно и в какие сроки, пока непонятно, так как официального протокола еще нет», – указывал один из собеседников.