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Минобороны России рассказало о роли «Белых касок» в готовящейся провокации в Сирии

Минобороны России получило информацию об активной роли сирийской неправительственной организации «Белые каски» в подготовке инсценировки химической атаки в провинции Идлиб. Об этом рассказал начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

Согласно сообщению Минобороны, восемь представителей «Белых касок» сопроводили два грузовика с «большим грузом отравляющих веществ» на склад в городе Саракиб к востоку от Идлиба. По словам Цыганкова, на складе, принадлежащем боевикам группировки «Ахрар Аш-Шам» (запрещена в России) груз встретили «два высокопоставленных командира указанного незаконного вооруженного формирования».

«Позже часть груза в пластиковых бочках без маркировки была перевезена в другой пункт базирования боевиков в южной части провинции Идлиб для инсценировки применения химоружия и последующего обвинения правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения», - рассказал российский генерал.

Минобороны России считает «Белые каски» близкими к запрещенной группировке «Джебхат ан-Нусра», недавно сменившей название на «Ахрар Аш-Шам».

Накануне официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что США и их союзники готовят новый удар по Сирии под предлогом применения сирийскими властями Сирии химического оружия. Он отметил стягивание в район Персидского залива сил и средств США, способных наносить удары по наземным целям крылатыми ракетами Tomahawk. По его словам, 25 августа в Средиземное море вошел американский эсминец USS Ross с 28 крылатыми ракетами Tomahawk, тогда как в Персидском заливе уже находится корабль УРО USS The Sullivans с 56 такими ракетами.

«Соединенными Штатами Америки продолжается наращивание группировки носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе, связанное с подготовкой в провинции Идлиб очередной провокации якобы "применения химоружия", - констатировал Конашенков.

Во вторник стало известно, что президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель обратились к президенту России Владимиру Путину с призывом повлиять на власти Сирии, чтобы не допустить эскалации кризиса в провинции Идлиб – последнем крупном анклаве, подконтрольном оппозиции, среди которой доминируют исламисты. Об этом после телефонного разговора Меркель и Трампа сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффан Зайбель. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков ответил, что Россия призывает «коллег в Вашингтоне и Берлине повлиять на тех вооруженных оппозиционеров и те террористические структуры, с которыми они поддерживают контакт», чтобы избежать провокаций.