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Минобороны отчиталось о новом пуске модернизированной противоракеты

Военно-космические силы (ВКС) выполнили испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом говорится в сообщении Минобороны, опубликованном на сайте ведомства. Испытания проводились на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

«Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью», - приводятся в сообщении слова замкомандующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС Андрея Приходько.

Система ПРО предназначена для защиты Москвы и центрального промышленного района от баллистических ракет.

Об успешных испытаниях модернизированных противоракет Минобороны сообщало в феврале и июле 2018 г. После начала серийного производства этого типа вооружения оно заменит аналоги образца 1995 г.