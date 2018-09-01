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Путин ответил на вопрос о своих достоинствах и недостатках

Президент России Владимир Путин отказался отвечать на вопрос о том, какие качества помогли ему добиться успеха. По словам президента, он привык анализировать не то, что его приводит к успеху, а то, что мешает добиться больших результатов. Впрочем, и о своих недостатках он рассказать отказался: «Я это выявляю, но публично говорить об этом не хотел бы».

По мнению Путина, если критически смотреть на себя, на свою работу и жизнь, выявлять то, что мешает идти вперед и устранять это, то движение вперед будет более уверенным и быстрым.

Вопрос задал один из воспитанников образовательного центра «Сириус», с которыми в субботу, 1 сентября, президент встретился в Сочи.

Приехав в «Сириус», Путин поздравил всех учеников, их родителей и учителей с 1 сентября. По мнению президента, День знаний – это особенный день для первоклассников. «Для них это вообще новая страница в жизни начинается. Они приходят знакомиться с новыми друзьями, учителями, преподавателями. И что самое главное – они встают на тропу знаний. Не на тропу войны, а именно на тропу дружбы, знаний», – сказал Путин, отметив, что в этом году в первый класс пойдут 1,8 млн россиян.

Образовательный центр «Сириус» был открыт 1 сентября 2015 г. в Сочи фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента. Центр ведет свою деятельность при поддержке Министерства науки и высшего образования, Министерства спорта и Министерства культуры.

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