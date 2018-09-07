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Захарова обвинила Лондон в дезинформации по делу Скрипалей

МИД России считает дезинформацией утверждение Лондона о том, что люди с обнародованных фото подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери являются сотрудниками российских государственных органов. Такое заявление сегодня сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Очередная попытка привлечь внимание международного сообщества - и государств, и общественных организаций, и журналистов – к этим фотографиям и выдать их за фотографии людей, имеющих отношение к российским государственным органам – это классический пример дезинформации», - сказала представитель МИД. Захарова отметила, что Россия уже на высшем уровне заявила, что «не имеет никакого отношения к тому, что там (в Солсбери) произошло».

По мнению МИД, весь инцидент выгоден именно Великобритании и США, которые имеют «наработки» по производству отравляющих веществ. «Непосредственно возможности и даже колоссальные наработки в этом вопросе имеются у самой Великобритании и США, которые по большому счету и являются главными бенефициарами всей этой глобальной провокации», - заявила Захарова.

На этой неделе власти Великобритании назвали имена подозреваемых в отравлении Скрипалей ядом «Новичок» - это якобы сотрудники российского ГРУ, прибывшие в страну под именами Александра Петрова и Руслана Боширова. Также были показаны фото подозреваемых, в том числе в непосредственной близости от дома Скрипалей в Солсбери в день отравления. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала причастными к этому отравлению людей на «высоком уровне» российской власти и пообещала добиваться усиления антироссийских санкций.

Накануне Франция, Германия, Канада и США поддержали вывод Британии о том, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили офицеры ГРУ, и что операция была одобрена на высоком уровне.