Новости
Политика
Новости

Захарова обвинила Лондон в дезинформации по делу Скрипалей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

МИД России считает дезинформацией утверждение Лондона о том, что люди с обнародованных фото подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери являются сотрудниками российских государственных органов. Такое заявление сегодня сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Очередная попытка привлечь внимание международного сообщества - и государств, и общественных организаций, и журналистов – к этим фотографиям и выдать их за фотографии людей, имеющих отношение к российским государственным органам – это классический пример дезинформации», - сказала представитель МИД. Захарова отметила, что Россия уже на высшем уровне заявила, что «не имеет никакого отношения к тому, что там (в Солсбери) произошло».

По мнению МИД, весь инцидент выгоден именно Великобритании и США, которые имеют «наработки» по производству отравляющих веществ. «Непосредственно возможности и даже колоссальные наработки в этом вопросе имеются у самой Великобритании и США, которые по большому счету и являются главными бенефициарами всей этой глобальной провокации», - заявила Захарова.

На этой неделе власти Великобритании назвали имена подозреваемых в отравлении Скрипалей ядом «Новичок» - это якобы сотрудники российского ГРУ, прибывшие в страну под именами Александра Петрова и Руслана Боширова. Также были показаны фото подозреваемых, в том числе в непосредственной близости от дома Скрипалей в Солсбери в день отравления. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала причастными к этому отравлению людей на «высоком уровне» российской власти и пообещала добиваться усиления антироссийских санкций.

Накануне Франция, Германия, Канада и США поддержали вывод Британии о том, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили офицеры ГРУ, и что операция была одобрена на высоком уровне.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Минфин не нашел оправдания льготам нефтяников при повышении пенсионного возраста

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минфин России не видит возможности оправдать перед россиянами дополнительные льготы для нефтяников в условиях повышения пенсионного возраста и роста НДС до 20%. Об этом заявил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме.

«По итогам 2018 года мы, скорее всего, увидим рост выручки нефтяных компаний более чем на 30%, рост чистой прибыли в два раза, рост свободного денежного потока в 2,5 раза. В этих условиях говорить, что государство должно взять на себя еще дополнительные доплаты нефтяникам за поставки на внутренний рынок, по отношению к гражданам, которым повысили НДС с 18% до 20%, на фоне обсуждения пенсионной реформы это абсолютно несправедливо», - сказал он.

«Может быть, нефтяникам стоит привыкнуть к доходности не 40%, а 20%, - у нас вся экономика с такой доходностью живет», - отметил Сазанов.

Сазонову возразил первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын. По его словам, компания не рассматривает снижение налоговой нагрузки  - «мы за то, чтобы не оставлять в месторождениях нефть, которую невыгодно добывать в рамках текущей налоговой нагрузки».

Сазанов ранее говорил, что нефтяные компании недовольны параметрами демпфирующей надбавки к возвратному акцизу и хотели бы получать компенсацию в размере не 50%, а 100% от разницы между внутренней и экспортной ценой на нефть.

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Совет ДНР назначил нового временного главу республики и дату выборов

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Временно исполняющим обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) назначен председатель парламента, переговорщик по минским соглашениям Денис Пушилин. Решение об этом сегодня большинством голосов принял Народный совет ДНР, сообщили «Новости ДНР». Прежний глава ДНР Александр Захарченко был убит взрывом 31 августа.

Весь кабинет министров ДНР отправлен в отставку. Выборы нового главы самопровозглашенной республики и депутатов Народного совета назначены на 11 ноября.

Сегодня Генпрокуратура ДНР назвала незаконным назначение прежнего и.о. главы республики вице-премьера Дмитрия Трапезникова после убийства Захарченко. В заявлении прокуратуры отмечается, что по конституции ДНР и.о. главы республики должен был стать первый вице-премьер, но такой должности в правительстве не предусмотрено. Поэтому единственным законным органом власти в ДНР является Народный совет, сочла прокуратура.

В Донецке простились с Александром Захарченко

Выбор редактора
Технологии
Новости

Veon завершил продажу сотового бизнеса в Италии

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Телекоммуникационный холдинг Veon (материнская компания российского «Вымпелкома») в пятницу сообщил, что завершил продажу 50% акций крупнейшего в Италии сотового оператора - Wind Tre. Долю выкупил партнер  Veon - гонкогская CK Hutchison Holdings Ltd. за 2,45 млрд евро ($2,9 млрд).

Полученные от сделки деньги Veon рассчитывает использовать, в частности, для снижения долга. В результате сделки отношение чистого долга к EBITDA снизится до 1,7 (ранее компания прогнозировала снижение показателя до 2), следует из сообщения. Чистую прибыль в размере около $1,2 млрд Veon зафиксирует в III квартале 2018 г.

Wind Tre - совместное предприятие Veon и CK Hutchison, созданное в конце 2016 г. Выручка Wind Tre в 2017 г. составила 6,2 млрд евро (снижение за год – 4,5%), следует из отчета Veon. Компания обслуживала 29,5 млн мобильных подписчиков.

Бизнес
Новости

«Лукойл» потратит более $1 млрд на обратный выкуп до конца 2019 года

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Крупнейшая частная нефтяная компания России «Лукойл» до конца 2019 года потратит на обратный выкуп своих акций более $1 млрд, сообщил первый вице-президент нефтяной компании Александр Матыцын. По его словам, компания начнет обратный выкуп уже в сентябре.

У «Лукойла» нет цели, чтобы у менеджмента было больше 50% акций, подчеркнул Матыцын. Он указал, что, действительно,  после завершения погашения акций (конец этого года) и до завершения обратного выкупа (рассчитан на 5 лет) менеджмент может остаться с долей меньше 50%, но компанию это не смущает. Сейчас более половины голосующих акций нефтяной компании (50,8%) контролирует менеджмент.

В конце августа капитализация «Лукойла» на Московской бирже ненадолго опередила стоимость Сбербанка. Перед этим «Лукойл» опубликовал сильные финансовые результаты: чистая прибыль компании в первом полугодии 2018 г. выросла в 1,4 раза до 276 млрд руб., выручка – на 32,1% до 3,7 трлн руб. по сравнению с тем же периодом 2017 г. Чистый долг снизился в 1,5 раза до 203 млрд руб., его отношение к EBITDA – 0,2. Тогда же «Лукойл» сообщил, что обратный выкуп акций компании на сумму до $3 млрд начнется 3 сентября 2018 г. и продлится до 30 декабря 2022 г.

Выбор редактора
Политика
Новости

Силуанов назвал срок запуска новых накопительных пенсий

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Новую накопительную пенсионную систему, основанную на индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), можно запустить с 2020 года, сообщил сегодня первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.

«Нам еще нужно будет обсудить детали этой системы в правительстве. Полагаю, что где-то с 2020 года мы сможем запустить действие этого индивидуального пенсионного капитала», - сказал Силуанов. По его оценке, ИПК «будет работать как на гражданина, так и на экономику».

Новая систему пенсионных накоплений ЦБ и Минфин разработали еще в 2016 году, после того, как было объявлено о продлении заморозки пенсионных накоплений. Концепция ИПК предполагает, что граждане будут сами формировать накопительную часть пенсии через негосударственные пенсионные фонды. Предполагается, что размер взносов будет постепенно увеличиваться от 0% до 6% от зарплаты - на 1 процентный пункт в год. Минфин предлагал подключать всех граждан к системе ИПК подключат автоматически, но против этого выступал социальный блок правительства.

Обсуждение концепции ИПК было заморожено перед президентскими выборами 2018 года, хотя до того в правительстве рассчитывали на запуск ИПК в 2019 году. Сейчас публичное обсуждение системы ИПК отложено из-за реакции общества на предложения о повышении пенсионного возраста по инициативе администрации президента, писали «Ведомости». При этом  новая накопительная пенсионная система остается в повестке дня.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Катарский фонд QIA и Glencore разделили долю в «Роснефти»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Швейцарский трейдер Glencore сообщил о завершении сделки, в результате которой он получил в прямое владение 0,57% акций «Роснефти», а катарский фонд Qatar Investment Authority (QIA) стал владельцем 18,93% акций российской компании. Сообщение о закрытии сделки опубликовано на сайте Glencore.

До этого пакетом в 19,5% акций «Роснефти» Glencore и QIA владели через сингапурскую компанию QHG Oil Ventures. Эта компания была создана в декабре 2016 г. специально под приобретение доли в «Роснефти». QHG Oil Ventures стала акционером «Роснефти» в январе 2017 г. За долю в 19,5% она заплатила 10,2 млрд евро. Glencore потратила на сделку 300 млн евро, QIA – 2,5 млрд евро, 5,2 млрд евро консорциум привлек в итальянском Intesa Sanpaolo, 2,2 млрд евро – у пула кредиторов (они не раскрывались).

Осенью 2017 г. QHG Oil Ventures договорилась о продаже 14,16% «Роснефти» китайской частной компании CEFC. Сумма сделки должна была составить $9,1 млрд. Но в мае этого года сделка сорвалась. После этого Glencore и QIA заявили, что решили выйти из QHG Oil Ventures и разделить доли в «Роснефти» в соответствии с первоначальными инвестициями.

Гарантии, которые Glencore ранее предоставила по кредиту, более не действительны, следует из сообщения швейцарской компании. Glencore сообщал, что предоставил гарантии по кредиту «максимум на 1,4 млрд евро, которые, в свою очередь, полностью захеджированы в российских банках». В случае маржин-колла при падении акций «Роснефти» трейдеру пришлось бы довнести обеспечение.

Основной акционер «Роснефти» - государственный «Роснефтегаз», который владеет 50% плюс одной акцией компании. Еще 19,75% принадлежит британской BP.

Финансы
Новости

Рубль немного укрепился на открытии торгов в пятницу

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

После открытия торгов в пятницу рубль незначительно укрепился к бивалютной корзине: курс доллара упал ниже отметки 69 руб. за доллар, курс евро вернулся к отметке 80 руб. за евро. Правда, к 10.40 мск доллар вновь вырос до 69 руб., а котировки евро повысились до 80,40 руб.

Накануне, в четверг, рубль резко подешевел. К 19.00 четверга евро стоил 80,67 руб., вернувшись на уровень начала марта 2016 г., доллар – 69,43 руб. - уровень апреля 2016 г. Эксперты отмечали нервозность на рынке и дефицит долларовой ликвидности.

Рубль сейчас недооценен, заявил сегодня на Московском финансовом форуме первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

«Два фактора (волатильности) есть: ожидание второй волны санкционного давления и нестабильность на рынках стран с развивающимися экономиками, это Турция, ЮАР, Аргентина. Инвесторы, в первую очередь, иностранные, особенно это не спекулятивные инвесторы, системные, стараются уходить с развивающихся рынков. Это влияет и на рублевые активы, это влияет и на курс рубля, поэтому мы считаем, что такая волатильность не должна долго продолжаться», - сказал министр.

По словам Силуанова, у Минфина и ЦБ есть рычаги воздействия на ситуацию, в том числе за счет покупок валюты для резервов.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Сбербанк отчитался о рекордном кредитовании населения в августе

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Крупнейший банк России Сбербанк получил в августе 71,5 млрд руб. чистой прибыли и увеличил месячный объем выдачи кредитов населению до нового рекордного показателя - 304 млрд руб., следует из сообщения госбанка. Портфель кредитов за август вырос на 0,4 трлн руб. или на 2,3%.

«Объем выдач (кредитов) с начала года преодолел отметку в 2 трлн руб. уже в августе, что в прошлом году банку удалось сделать только в декабре. Доля банка на рынке розничного кредитования выросла в январе-июле на 1,0 п.п. до 41,4%», - говорится в сообщении. Доля просроченной задолженности при этом осталась неизменной – 2,4%.

За первое полугодие чистая прибыль банка (по МСФО) выросла на 21,4% до 427,4 млрд руб.

Выбор редактора
Финансы
Новости

ЦБ отозвал лицензии у «Крымского страхового альянса»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Банк России в пятницу, 7 сентября, отозвал ранее приостановленные лицензии на страхование у АО «Крымский страховой альянс», следует из приказа регулятора.

«В связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства» отозваны лицензии на добровольное личное и имущественное страхование, обязательное государственное страхования жизни и здоровья военнослужащих, обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОСОПО). Компания не соблюдала «требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов», - следует из сообщения ЦБ.

31 августа регулятор приостановил действие лицензий страховщика и ввел временную администрацию на шесть месяцев.

АО «Крымский страховой альянс» создано в 1999 году. В декабре 2014 года компания получила регистрацию на территории России и продолжила работать на полуострове как агент. «Крымский страховой альянс» является членом Российского союза автостраховщиков (РСА) в качестве наблюдателя, что не дает ему права на продажи полисов ОСАГО, рассказывал «Ведомостям» исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев..

Тем не менее этим летом компания обратилась в ЦБ за лицензией на продажу полисов автострахования ОСАГО. Получение такой лицензии позволило бы «Крымскому страховому альянсу» стать первым местным универсальным страховщиком в Крыму.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Минфин задумался об отмене НДС на золото ради репатриации капиталов

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минфин России думает об отмене НДС на золото ради облегчения репатриации капиталов, сказал замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью РИА «Новости» на Московском финансовом форуме.

«Выяснилось, что целый ряд граждан хотели бы репатриировать свои капиталы, но вложить их не в банковскую систему, а в слитки золота. Это личное право. Препятствием же для этого сейчас является НДС», - сказал Моисеев. По его словам, сейчас появился «дополнительный импульс» для такого решения.

Моисеев оценил сумму, которая может вернуться в Россию через золото, в десятки миллиардов рублей. «Если эта мера позволит нам даже на несколько десятков миллиардов репатриировать капитал, она будет оправданна», - считает замминистра.

Сейчас граждане России при покупке золота в банке обязаны уплатить НДС, причем при продаже слитков банку налог не возмещается. 

Моисеев считает полную отмену НДС на покупку золота целесообразным, ссылаясь на опыт Казахстана: там после отмены НДС на золото спрос на него со стороны населения сильно вырос. «Решение в конечном итоге будет за руководством», - заметил он. 

Выбор редактора
Политика
Новости

СМИ узнали о возбуждении дела о хищении у РЖД 1,3 млрд рублей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Уголовное дело по факту мошенничества на 1,3 млрд руб. в отношении РЖД возбуждено Следственным департаментом МВД. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию материалов дела, подлинность которых подтвердил знакомый с ходом расследования источник.

По данным следствия компания «Азия-Транс», которая с июня 2012 г. по октябрь 2015-г. должна была оказывать логистические услуги филиалу РЖД — Центральной дирекции по ремонту пути – на деле выводила перечисленные ей средства через фирмы-однодневки. Одной из них была «Прожектор — Логистическая компания», якобы оказывавшая страховые услуги, но на деле не имевшая лицензии на соответствующую деятельность. По данным ФНС, которые приводятся в деле, средства были легализованы за пределами России.

Дело о хищении было выделено из другого уголовного производства 25 мая, рассказал источник издания. В июле замгенпрокурора Виктор Гринь от имени государства подал два гражданских иска в Мещанский суд Москвы. Речь идет о признании РДЖ в уголовном деле, а также о взыскании ущерба в 1,267 млрд руб. Они будут рассмотрены вместе с уголовным делом.

Обвиняемыми по делу проходят руководитель «Азия-Транс» Евгений Матвеев, бывший гендиректор «Прожектора» Алексей Кириллов и бизнесмен Сергей Вильшенко, фактический владелец «Азии-Транс», отмечает собеседник. Последний в конце августа был заочно арестован, остальные находятся под домашним арестом.

По данным СПАРК, 99% уставного капитала «Азии-Транс» принадлежит АО «Амарант», еще 1% — Екатерине Краснихиной. Вильшенко является и.о. гендиректора «Амаранта». Вильшенко и Краснихина являются фигурантами дела о растрате 139,9 млн руб. в нерудной компании «Бердяуш», которая с 2014 г. принадлежит сыну генпрокурора Юрия Чайки Артему.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото