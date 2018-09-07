Совет ДНР назначил нового временного главу республики и дату выборов
Временно исполняющим обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) назначен председатель парламента, переговорщик по минским соглашениям Денис Пушилин. Решение об этом сегодня большинством голосов принял Народный совет ДНР, сообщили «Новости ДНР». Прежний глава ДНР Александр Захарченко был убит взрывом 31 августа.
Весь кабинет министров ДНР отправлен в отставку. Выборы нового главы самопровозглашенной республики и депутатов Народного совета назначены на 11 ноября.
Сегодня Генпрокуратура ДНР назвала незаконным назначение прежнего и.о. главы республики вице-премьера Дмитрия Трапезникова после убийства Захарченко. В заявлении прокуратуры отмечается, что по конституции ДНР и.о. главы республики должен был стать первый вице-премьер, но такой должности в правительстве не предусмотрено. Поэтому единственным законным органом власти в ДНР является Народный совет, сочла прокуратура.