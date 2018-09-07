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Песков прокомментировал нетрадиционный формат тегеранских переговоров по Сирии

Трехсторонние переговоры лидеров России, Турции и Ирана должны были быть открытыми частично, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, планировалось, что для СМИ будут открытыми лишь вступительные слова трех президентов. Песков предположил, что «иранские коллеги каким-то образом приняли иное решение» и сделали переговоры полностью открытыми. На встрече обсуждалась только Сирия, сказал Песков. Вопросы экономического характера, в частности последствия для экономик трех стран американских санкций, во время беседы не затрагивались.

Переговоры Путина, президента Ирана Хасана Роухани и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, посвященные Сирии, сегодня транслировались в прямом эфире, например телеканала «Россия 24». Лидеры трех стран сделали заявления, где обозначили позиции, а затем вступили в дискуссию о формулировках совместной декларации. Так, Эрдоган заявил, что в декларации должно быть прописано желание сторон установить перемирие в сирийской провинции Идлиб. В ответ на это Владимир Путин заявил, что неизвестно, как будут вести себя террористы запрещенных в России ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры», поэтому в декларации более целесообразно сохранить менее четкую формулировку третьего пункта, где говорится о целях сторон в Идлибе и продолжении консультаций.

На пресс-конференции после переговоров Путин так и не дал прямого ответа о решении в отношении Идлиба: «Мы со своей стороны всегда стремились к тому, чтобы обеспечить выход гражданского населения. Но, конечно, мы исходим из того, что удастся договориться. Но при этом имея в виду, что все наши договоренности по Сирии сводятся к тому, чтобы добиваться примирения, а террористические организации выводим за скобки. Надеемся, у терорганизаций хватит ума сложить оружие».

Песков на просьбу журналистов уточнить, каковы же именно договоренности по Идлибу, ответил: «Вопрос был задан. И ответ на него был дан».