Политика

Новости

Мосгоризбирком сообщил данные о явке на выборах мэра Москвы

На выборах мэра Москвы к 15.00 проголосовали 17,39% избирателей, по данным Московской городской избирательной комиссии. На прошлых выборах главы города в 2013 г. явка к этому времени составляла 18,55%. Избирательные участки продолжат работать до 22.00 мск.

Явка на «дачных» участках к 15.00 составила более 42%. В этом году избирательные участки организованы на 209 точках вне Москвы — в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях. На них голосуют москвичи, которые не успели вернуться в город с дачных участков.

На должность мэра столицы претендуют пять кандидатов: действующий мэр, самовыдвиженец Сергей Собянин, Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ, Илья Свиридов от «Справедливой России» и Михаил Балакин от партии «Союз горожан».

По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, серьезных нарушений в ходе единого дня голосования 9 сентября, за исключением ситуации в Бурятии, не зафиксировано. Она напомнила о случае в Улан-Удэ, где члены участковой комиссии выезжали в изолятор временного содержания с семью бюллетенями для голосования, которые были «заполнены в пользу партии «Единая Россия».