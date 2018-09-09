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Явка на выборах мэра Москвы к 18 часам оказалась ниже, чем пять лет назад

На выборах мэра Москвы к 18.00 проголосовали 23,63% избирателей, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Московскую городскую избирательную комиссию. На прошлых выборах мэра города в 2013 г. к этому времени явка составляла 26,5%.

В Москве зарегистрировано чуть более 7,2 млн избирателей. Активнее всего москвичи голосуют в Молжаниновском районе (36,97%), районе Старое Крюково (35,24%) и в районе Восточный (34,25%). Самые низкие показатели явки зафиксированы в Южнопортовом районе (16,23%), в районе Ховрино (15,53%) и в Гагаринском районе (14,82%).

Избирательные участки продолжат работать до 22.00. В этом году москвичи могут проголосовать и за пределами города — избирательные участки для дачников организованы в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях.

На должность мэра столицы претендуют пять кандидатов: действующий мэр, самовыдвиженец Сергей Собянин, Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ, Илья Свиридов от «Справедливой России» и Михаил Балакин от партии «Союз горожан».

В единый день голосования в Москве и ряде других городов России прошли митинги против повышения пенсионного возраста. В столице акция была не согласована с властями и завершилась задержаниями. Также участники акции были задержаны в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске, Томске и других городах.