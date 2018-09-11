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Международный уголовный суд ответил на угрозы США

Международный уголовный суд (МУС) выпустил сообщение, в котором прокомментировал угрозу Белого дома ввести санкции. «МУС, будучи судом, продолжит непоколебимо выполнять свою работу согласно принципам и всеобъемлющей идее верховенства закона», – говорится в заявлении суда (цитаты по Reuters). В нем подчеркивается, что МУС является «независимым и беспристрастным судебным органом».

МУС был учрежден на основе Римского статута 1998 г., его ратифицировали 123 страны. Правительство США подписало статут, но не ратифицировало его, а в 2002 г. отозвало свою подпись. Россия подписала документ, но отказалась его ратифицировать.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Белый дом предпримет все необходимые меры «для защиты наших граждан и союзников от несправедливого преследования этим нелегитимным судом». Болтон отмечал, что Вашингтон может наложить санкции и даже привлечь должностных лиц МУС к уголовной ответственности, если этот орган приступит к расследованиям против США и их союзников. Сейчас МУС расследует преступления американских военных в Афганистане.

МУС рассматривает дела лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечества. В июле 2018 г. МУС также получил право рассматривать дела о применении силы против суверенитета и территориальной целостности стран. Последние поправки ратифицировали 35 стран.

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