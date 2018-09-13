Политика

Новости

Основатель Amazon Безос начал тратить миллиарды на благотворительность

«Мы живем лучше, чем наши прадеды, а их жизни были лучше, чем у предков. Если наши праправнуки не будут жить лучше нас, мы что-то сделали не так».

Основатель и гендиректор интернет-гиганта Amazon, самый богатый житель планеты Джефф Безос решил начать тратить большие деньги на благотворительность. Он выделит по $1 млрд двум благотворительным фондам «Первый день» (Day One Fund) — семейному фонду для помощи бездомным семьям и образовательному фонду для организации высококачественного дошкольного образования в бедных районах, написал сам Безос в официальном Twitter. «Маккензи [супруга миллиардера] и я верим, что усилия любого человека служат общему благу», — отметил он.

«Мы живем лучше, чем наши прадеды, а их жизни были лучше, чем у предков. Если наши праправнуки не будут жить лучше нас, мы что-то сделали не так. Где в мире добро, как его распространить? Как улучшить мир? Вот вопросы, которые меня занимают», — пишет Безос, обосновывая свою инициативу. Day One — принцип Безоса, сводящийся к тому, что в жизни и бизнесе всегда должен быть «день первый», потому что «день второй» — это застой, за которым следуют упадок и смерть.

Безос, чье состояние в июле, по оценке Forbes, превысило $150 млрд, был единственным из пятерки самых богатых американцев, не тратившим миллиарды долларов на благотворительность. Остальные ее участники присоединились к инициативе Билла Гейтса и Уоррена Баффетта The Giving Pledge («Клятва дарения»). Давший эту клятву отдает половину своего состояния на благотворительность.

В прошлом году Безос просил подписчиков предложить, как лучше потратить деньги на благотворительность, а в январе этого года выделил $33 млн организации TheDream.US, которая помогает детям мигрантов получить образование. После этого основатель Amazon написал, что выбрал еще две идеи для благотворительности, но до сих пор их не раскрывал.