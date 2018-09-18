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CNN: российский Ил-20 непреднамеренно сбили ПВО Сирии

Российский самолет-разведчик Ил-20 был непреднамеренно сбит зенитной артиллерией Сирии во время отражения атаки израильских ракет, сообщает CNN со ссылкой на осведомленного чиновника США.

Второй чиновник подтвердил телеканалу, что Израиль выпустил несколько ракет по сирийским объектам в прибрежной зоне Латакии. В ответ сирийцы начали широкомасштабный зенитный огонь, в результате которого и был задет российский самолет, утверждает источник CNN. По его словам, самолет был сбит системой противовоздушной обороны, которую Россия поставила Сирии несколько лет назад.

Представитель израильских сил обороны отказался комментировать сообщения об атаке. Пресс-секретарь Пентагона отметил, что США не участвовали в операции. Израиль за последние 18 месяцев нанес по Сирии около 200 ударов, чтобы предотвратить развертывание в этой стране сил Ирана, говорил CNN израильский чиновник.

Ранее Минобороны сообщило, что Ил-20 с 14 военнослужащими на борту 17 сентября около 23.00 мск пропал над Средиземным морем во время ударов израильской авиации по Сирии и ракетной атаки с французского корабля. Командование российской авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию.