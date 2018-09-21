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Адвокат избитого в ярославской колонии рассказала еще о четырех потерпевших

Адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова, представляющая интересы избитого в ярославской колонии Евгения Макарова, рассказала еще о четырех осужденных, которые пострадали от действий сотрудников ФСИН в ярославской колонии, передает «РИА «Новости».

Ранее потерпевшим по делу об избиении в ярославской колонии № 1 был признан только Евгений Макаров. В середине августа Бирюкова сообщила о предоставлении ему госзащиты. По словам адвоката, другими потерпевшими признаны Николаев, Тарновский и Гукасян. Их имена она не назвала. Они также были избиты в исправительной колонии № 1, отметила она.

Потерпевший Степан Нуждин был избит вместе с Макаровым в декабре 2017 г. в исправительной колонии № 8. «В отличие от других Нуждина нет на опубликованных видео. Он был избит в декабре 2017 г. вместе с Женей Макаровым, когда их привезли в ИК-8. Нуждин дает показания на сотрудников ИК-8, в том числе на уже арестованных в рамках нашего большого громкого дела», — пояснила Бирюкова.

Уголовные дела возбуждены по каждому потерпевшему, уточнила адвокат. «По Макарову возбуждено два дела — по избиениям в июле в ИК-1 и в декабре в ИК-8. Таким образом, это уже шесть дел», — сказала она, добавив, что эти дела объединены в одно производство.

Бирюкова и фонд «Общественный вердикт» помимо Макарова защищают интересы Макарова, Гукасяна и Нуждина. «Мы были вчера в колонии и получили от них заявления и опросы», — рассказала адвокат.

Макарова жестоко избили сотрудники исправительной колонии № 1 в Ярославской области 29 июня 2017 г. Видеозапись с инцидентом, сделанную на штатный видеорегистратор сотрудника ФСИН, 20 июля опубликовала «Новая газета». На видео привязанного к столу Макарова безостановочно бьют резиновой дубинкой по пяткам и оскорбляют. Периодически осужденного обливают водой, когда он теряет сознание. После публикации видео Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия. 17 сотрудников колонии, идентифицированных на видео, были отстранены от работы. Арестованы семь тюремщиков, шесть из них отправлены в СИЗО, самый высокопоставленный фигурант – замначальника ИК-1 Иван Калашников – под домашний арест.