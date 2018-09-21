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Песков назвал две причины американских санкций

У санкций, введенных США против России 20 сентября, есть два фактора, в частности недобросовестная конкуренция. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По его словам, США, вводя санкции, пытается «нероночными методами, котоыре идут вразрез с нормами и принципами международной торговли, вытеснить с рынков главного конкурента американских производителей». Продукция российского ВПК «не просто конкурентна, но зачастую сверхконкурентна», подчеркнул Песков.

Второй фактор, по мнению представителя Кремля, — «продолжающаяся санкционная истерика в Вашингтона». Он, отметил он, «весьма многогранна в своих воплощениях» и «продолжает доминировать у наших американских коллег».

Ранее 21 сентября санкции прокомментировал МИД России. Он заявил, что ограничительные меры стали «национальной забавой» в США. Также на санкции ответил и МИД Китая, чья организация попала под ограничения из-за закупок у «Рособоронэкспорта», выразив возмущение и подчеркнув, что сделало США «резкое представление».

20 сентября США ввели санкции против 33 россиян, в частности 12 «офицеров ГРУ» и бизнесмена Евгения Пригожина. Под санкции попала и организация при китайском минобороны — департамент разработки оборудования Центральной военной комиссии», а также ее директор.