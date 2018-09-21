Политика

Новости

МИД России назвал санкции «национальной забавой» США

МИД России в ответ на американские санкции, введенные 20 сентября, заявил, что это стало «национальной забавой» в США. Об этом говорится в заявлении МИДа.

«Там это, похоже, превратилось в некую национальную забаву, ведь вчерашние антироссийские меры — по счету уже 60-е с 2011 г.», — подчеркнуло ведомство. По мнению министерства, каждый новый пакет санкций «демонстрирует полное отсутствие искомого для наших недругов результата».

МИД отметил, что посредством санкций американские политики пытаются «продиктовать России свои условия», однако «ни у кого это не получится». Ведомство посоветовало «операторам санкционной машины» ознакомиться — «хотя бы поверхностно» — с историей России, «чтобы прекратить попусту суетиться», а также «вспомнить о таком понятии, как глобальная стабильность».

МИД Китая также прокомментировал меры США — организация при минобороны этой страны попала под санкции из-за покупки у «Рособоронэкспорта» российских комплексов С-400 и истребителей Су-35. Китайское министерство выразило «крайнее возмущение» и сделало США «резкое представление» (цитата по «РИА Новости»).

20 сентября США ввели санкции против 33 россиян, в частности 12 «офицеров ГРУ» и бизнесмена Евгения Пригожина. Также под органичительные меры попали китайская организация — департамент разработки оборудования Центральной военной комиссии (ДРО ЦВК) и его директор Ли Шанфу.