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Россия продолжит спор с США в ВТО

Россия провела консультации с США во Всемирной торговой организации (ВТО) по российскому иску из-за американских пошлин на поставку стали и алюминия, они ни к чему не привели. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин, передает «Интерфакс».

Чиновник объяснил, что процедура рассмотрения претензий предусматривает консультации сторон, содержание которых, согласно правилам организации, раскрывать нельзя. «Консультации эти прошли, никакого результата они не дали», — добавил он. Теперь Россия продолжит спор по стандартной процедуре, которая, по оценкам Орешкина, может занять несколько лет.

К конце июня российские власти направили запрос на консультации с США в рамках процедуры разрешения споров ВТО. Претензии российской стороны вызвали дополнительные пошлины на сталь и алюминий, которые весной ввел президент США Дональд Трамп. ВТО отводит на поведение консультаций по спорам до 60 дней. Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков ранее отмечал, что разбирательство может быть продолжено через формирование третейской группы.

Вашингтон ввел дополнительные импортные пошлины на сталь и алюминий 23 марта. Согласно указу Трампа, пошлинами в 25% облагается стальная продукция из всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Пошлины в 10% затрагивают импорт алюминия из всех стран, кроме Австралии и Аргентины. В отношении поставок выведенных из-под действия пошлин стран, за исключением Австралии, применяются импортные квоты.

Россия в начале июля ответила на меры Вашингтона, установив повышенные ставки импортных пошлин в размере от 25 до 40% от стоимости ввозимого из США товара. Москва обложила дополнительными пошлинами все товары США, аналоги которых производятся в России. Орешкин говорил, что Москва оценивает ущерб от повышенных американских пошлин в $537,6 млн в год.