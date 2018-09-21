Суд взыскал с «Когалымавиа» более 30 млн рублей по делу о крушении А321 над Синаем

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Замоскворецкий суд Москвы в пятницу частично удовлетворил исковые требования родственников жертв крушения самолета А321 над Синайским полуостровом. Суд постановил взыскать с авиакомпании «Когалымавиа» (летала под брендом Metrojet) более 32 млн руб., передает «РАПСИ».
Также суд установил ежемесячные выплаты на общую сумму около 350 000 руб. более чем 20 родственникам, лишившимся в авиакатастрофе кормильца. Каждый из них до конца жизни будет получать от 4 000 до 30 000 руб., выплаты начнутся в установленные судом сроки. Десяти заявителям суд отказал в компенсации ущерба.
Исковое заявление было подано от порядка 140 родственников, они требовали в качестве компенсации морального вреда более 100 млрд руб. Ответчиками по иску были заявлены, помимо «Когалымавиа», страховые компании «Ингосстрах» и Allianz Global Corporate & Specialty, туристическая компания «Brisco», а также компания Aircup. Однако суд взыскал деньги только с «Когалымавиа».
По ходатайству ответчиков судебный процесс проходил в закрытом режиме. Адвокат истцов Анатолий Кучерена пояснял «Интерфаксу», что исковые заявления поданы в рамках Монреальской конвенции, к которой Россия присоединилась 21 августа прошлого года, а Египет, на территории которого произошла трагедия, принял ее в 2005 г. Монреальская конвенция устанавливает значительно большую компенсацию, чем предусматривает российское законодательство, и регулирует только международные воздушные перевозки.
Осенью 2015 г. самолет «Когалымавиа» А321, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синаем. На борту находились 224 человека, все погибли. Российское следствие назвало причиной катастрофы теракт. В феврале 2018 г. компания была признана банкротом.
Крушение самолета «Когалымавиа»
Suliman el-Oteify, Egypt Prime Minister's Office via AP
Самолет А321 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, в субботу в 5.51 утра (6.51 мск) пропал с радаров через 23 минуты после взлета
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Suliman el-Oteify, Egypt Prime Minister's Office via AP
На место крушения авиалайнера прибыл премьер-министр Египта Шериф Исмаил (на фото слева). По его словам, спасатели находят останки погибших в радиусе восьми километров от места крушения. Он также сообщил, что по состоянию на утро воскресенья обнаружены тела 163 человек
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KHALED DESOUKI / AFP
Место крушения самолета оцеплено военными. Принято решение расширить зону поисков погибших до 15 кв. км. На фото тела погибших доставляют на авиабазу египетских ВВС
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KHALED DESOUKI / AFP
120 тел погибших при крушении самолета А321 уже осмотрено в Каире, организована работа по их отправке в Петербург
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Сергей Ермохин
Родственники пассажиров самолета А321 компании "Когалымвиа", потерпевшего крушение в Египте, собираются в зале ожидания петербургского аэропорта "Пулково". В аэропорту работают психологи МЧС России
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Dmitry Lovetsky / AP
Родственники пассажиров самолета «Когалымавиа» в аэропорту "Пулково"
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Сергей Ермохин
Образцы ДНК берут в Петербурге у родственников пассажиров самолета, разбившегося в Египте
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Сергей Ермохин
В аэропорту «Пулково» в Петербурге дежурят 65 психологов. К утру воскресенья медицинская помощь оказана 100 родственникам погибших в авиакатастрофе
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Сергей Ермохин
В отеле CrownePlaza вблизи аэропорта зарезервировано порядка 100 номеров для родственников погибших, организовано питание
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Marina Lystseva / AP
Экипаж А321 «Когалымавиа», потерпевшего крушение в Египте, перед вылетом из Самары в Шарм-эль-Шейх был признан годным к полету, сообщила представитель Приволжской транспортной прокуратуры. Архивный кадр: самолет Airbus 321 авиакомпании "Когалымавиа" с бортовым номером EI-ETJ на взлетной полосе аэропорта "Домодедово" 20 октября 2015 г.
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Сергей Ермохин
Родственники пассажиров самолета «Когалымавиа» в аэропорту "Пулково"
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Сергей Ермохин
Глава комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков сообщил, что практически со всеми родственниками найден контакт. В ближайшие дни будут организованы конкретные меры поддержки - психологическая, юридическая, а каждой семье будут оказаны меры индивидуальной поддержки
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Сергей Ермохин
По факту катастрофы Следственный комитет России возбудил два уголовных дела: по статье 263 (о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) и по части 3 статьи 238 (об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ
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Сергей Ермохин
Место жительства всех погибших установлено. 147 из них - жители Санкт-Петербурга, 44 – Ленинградской области. Всего в самолете находились пассажиры из 13 регионов России
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Сергей Ермохин
В аэропорту "Пулково"
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Сергей Ермохин
Родственники пассажиров самолета «Когалымавиа» в аэропорту "Пулково"
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Dmitry Lovetsky / AP
Указом президента 1 ноября объявлен в России днем траура по погибшим в авиакатастрофе А321
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Сбербанк повысил ставки по всей линейке долларовых вкладов, максимальная ставка в долларах при открытии депозита онлайн теперь составляет 2% годовых, ранее было 1,35% годовых, следует из информации на сайте крупнейшего российского банка.
Представитель Сбербанка подтвердил «Интерфаксу» факт повышения ставок. «Повышены ставки по всей линейке для всех клиентов», — уточнил собеседник агентства. Теперь клиент Сбербанка может открыть вклад в долларах США по максимальной ставке в 2% через «Сбербанк Онлайн», в случае открытия вклада в офисе банка ставка составит 1,7%.
Ставки в рублях остались на прежнем уровне. Максимальная доходность — 6,7% по вкладу «Онлайк». В конце августа Сбербанк увеличил ставки по депозитам в рублях на 0,1-0,4 процентного пункта.
Ранее Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG сообщил, что в августе клиенты Сбербанка забрали с валютных депозитов $1,2 млрд. По данным агентства, с начала года валютные вклады в Сбербанке сократились почти на 10%. Доля валютных депозитов Сбербанка занимает около 29% среди общего портфеля вкладов в $324 млрд. Как отмечало агентство, оттоку средств способствовали опасения по поводу блокировки долларовых транзакций для российских госбанков. Такую меру предусматривает рассматриваемый в конгрессе США законопроект о новых санкциях в отношении России.
В Сбербанке назвали такой отток управляемой эволюцией баланса банка. «Отток или приток средств в размере $1 млрд при размере валютной части баланса в $94-95 млрд и более необходимо рассматривать как результат управляемой эволюции баланса банка», – заявили «Ведомостям» в пресс-службе Сбербанка.
The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики
Axel Heimken / DPA / ТАСС
Несмотря на ускоряющийся рост, мировая экономика сталкивается с самым высоким уровнем риска за последние десятилетия, утверждают эксперты Economist Intelligence Unit (EIU), аналитического подразделения журнала The Economist. Протекционизм, территориальные споры, терроризм, растущее число киберпреступлений и даже угроза ядерной войны – вот неполный перечень геополитических, финансовых и операционных рисков, с которыми сталкивается бизнес
1/22
Andy Wong / AP
Источник части рисков – крупнейшие экономики мира (США, Китай, ЕС), другие – глобальные по своей природе. EIU отранжировало потенциальные дестабилизирующие события по «силе риска»: их воздействие на мировую экономику оценено по шкале от 1 до 25. Сила риска учитывает вероятность события, от очень низкого (0-10%) до очень высокого (более 40% в ближайшие два года), и его влияние: изменение годовых темпов роста ВВП на 0-0,1 п. п. по сравнению с базовым прогнозом при очень низком влиянии, на 2 п. п. и более – при очень сильном (рост в позитивных сценариях, падение - в негативных)
2/22
Андрей Гордеев / Ведомости
1-2-е место. Длительное падение на основных фондовых рынках дестабилизирует мировую экономику (сила риска – 15):средняя вероятность, очень сильное влияние. Развитие мировой экономики переходит в новую фазу, где все больше центробанков будут сворачивать программы денежного стимулирования и повышать процентные ставки, ультранизкий уровень которых стимулировал бум на фондовых рынках
3/22
Индекс волатильности VIX / Источник: CBOE Volatility Index
Это сильно повышает неопределенность для участников рынков, отражением чего стал резкий скачок волатильности в феврале после долгого спокойного «бычьего» периода. Длительный спад на фондовых рынках подорвет потребительскую уверенность и кредитование, так как ухудшится финансовое положение банков
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Денис Гришкин / Ведомости
1-2. Спад в мировой торговле в результате протекционистской политики США (сила риска – 15, как в предыдущем случае):средняя вероятность, очень сильное влияние. США могут выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и ограничить импорт из Китая, что спровоцирует торговую войну
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Динамика мировой торговли товарами и услугами, % к предыдущему году / Источник: МВФ, прогноз EIU
Рост протекционизма будет иметь серьезные последствия за пределами США и Китая: он негативно повлияет на цены и доступность американской и китайской продукции в цепочках поставок компаний из других стран. Следствием этого станет сокращение инвестиций и потребительских расходов, что подорвет рост мировой экономики
6/22
Bullit Marquez / AP
3-5. Территориальные споры в Южно-Китайском море приведут к боестолкновениям между странами (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Китай должен стать «ведущей мировой державой» и иметь «первоклассные» вооруженные силы к 2050 г., постановил съезд Компартии Китая в октябре 2017 г. Рост его активности на международной арене происходит одновременно со снижением роли США, которые, в частности, обеспечивают безопасность морских маршрутов
7/22
Bullit Marquez / AP
Территориальные споры в Южно-Китайском море – серьезный источник разногласий между Китаем и рядом стран Азии. Из-за вооруженных конфликтов могут возникнуть перебои в поставках по региональным цепочкам и морским путям
8/22
Максим Стулов / Ведомости
3-5. Темпы роста мировой экономики превысят 4% (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Риски могут быть не только отрицательными. Дальнейшее повышение деловой активности в ряде крупных и развивающихся стран может существенно стимулировать рост мирового ВВП. Роста выше 4% не было с 2010 г.
9/22
Максим Стулов / Ведомости
Ускорение мирового роста поможет не только медленно растущим странам, но также облегчит долгосрочную переориентацию экономики Китая. Более высокий спрос поддержит цены на сырье, еще больше улучшив экономическую ситуацию в экспортирующих его странах
10/22
Максим Стулов / Ведомости
3-5. Масштабная кибератака подорвет деятельность госорганов и компаний (сила риска – 12):средняя вероятность, сильное влияние. Частота и сила кибератак растет (в 2017 г. самыми громкими стали случаи с вирусами WannaCry и Petya), и есть риск, что хакеры обрушат государственные или корпоративные сети либо будут манпулировать ими в течение длительного времени
11/22
Максим Стулов / Ведомости
Кибервойны ведут самые разные участники, от правительств или спонсируемых ими групп до мошенников и преступников. Экономические потери могут оказаться значительными, если кибератаки существенно ограничат работу госорганов либо нанесут ущерб физической инфраструктуре
12/22
Andy Wong / AP
6-8. В Китае начнется серьезный и длительный экономический спад (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Быстрый рост скорее всего продолжится в 2018 г., но остаются вопросы, как долго Китай может откладывать меры по сокращению все возрастающего долга, который в итоге способен спровоцировать финансовый и экономический кризис
13/22
Внутренний долг Китая, % ВВП / Источник: Национальное бюро статистики Китая, Haver Analytics, EIU
Если лопнет кредитный пузырь, а цены на недвижимость станут падать, Пекину может быть сложно сохранить контроль над экономикой. Серьезное ухудшение ситуации в Китае ударит по ценам на сырье и зарубежным компаниям, которые все больше зависят от спроса в Китае
14/22
CNA VIA KNS / AFP
6-8. Масштабные боевые действия на Корейском полуострове (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Прогресс КНДР в разработке ядерного оружия и баллистических ракет, которые могут достичь территории США, повышает градус риска в неутихающем уже более 60 лет конфликте
15/22
Ahn Young-joon / AP
Дональд Трамп занял гораздо более жесткую позицию по отношению к Северной Корее, чем Барак Обама. Некоторые политики в США призывают нанести превентивный удар по КНДР, которая наверняка ответит с использованием обычных вооружений и, возможно, ракет малого радиуса действия. Для Южной Кореи и Японии последствия будут ужасными
16/22
Lefteris Pitarakis / AP
6-8. Конфликты на Ближнем Востоке перерастут в прямую конфронтацию между крупными странами, что ударит по мировым энергетическим рынкам (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Давняя вражда между Саудовской Аравией и Ираном обострилась в ходе войны в Сирии и Йемене, королевство также организовало блокаду Катара
17/22
Dusan Vranic / AP
В конфликт в регионе все больше втягивается Турция. В худшем случае противостояние между различными игроками перерастет в вооруженный конфликт, будет перекрыт Ормузский пролив, по которому идут поставки нефти, скачок цен на нее ударит по мировой экономике
18/22
Hasan Jamali / AP
9. Нефть сильно подешевеет, если сорвется реализация соглашения ОПЕК+ (сила риска – 9):средняя вероятность, среднее влияние. Договоренность ОПЕК и России об ограничении нефтедобычи действует до конца 2018 г., выходить из нее стороны обещают постепенно. Но рост политической напряженности в Персидском заливе может подорвать желание стран региона сотрудничать в деле ребалансировки рынка нефти
19/22
Динамика цен на нефть, $/барр. / Источник: МВФ, EIU
Если из соглашения по тем или иным причинам выйдет Россия, сделку тоже можно будет считать расторгнутой. На рынок может вернуться около 1,8 млн баррелей в день, спровоцировав падение цен. Оно ударит по США и Канаде, подорвав инвестиции, нефтедобывающим странам, может спровоцировать долговой и политический кризис в Нигерии и Анголе
20/22
Michael Probst / AP
10. Многие страны выйдут из еврозоны (сила риска – 5):очень низкая вероятность, очень сильное влияние. Риск выхода Греции из еврозоны в среднесрочной перспективе не исчез, экономические проблемы в Италии в отсутствие структурных реформ со временем могут спровоцировать попытки покинуть блок
21/22
Peter Dejong / AP
Выход переживающих кризис стран из еврозоны приведет к сильной девальвации их валют и неспособности обслуживать номинированный в евро долг. Банки понесут огромные убытки по портфелям гособлигаций. Все это может столкнуть мировую экономику в рецессию
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В августе клиенты Сбербанка забрали с валютных депозитов $1,2 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG. В Сбербанке назвали такой отток управляемой эволюцией баланса банка.
По данным агентства, с начала года валютные вклады в Сбербанке сократились почти на 10%. Доля валютных депозитов Сбербанка занимает около 29% среди общего портфеля вкладов в $324 млрд.
«Отток или приток средств в размере $1 млрд при размере валютной части баланса в $94-95 млрд и более необходимо рассматривать как результат управляемой эволюции баланса банка», – заявили «Ведомостям» в пресс-службе Сбербанка.
На долю Сбербанка пришелся наибольший отток валютных депозитов. В целом по сектору население и компании сняли с валютных вкладов в российских банках в августе $1,5 млрд, а с начала года валютные депозиты уменьшились на $5,9 млрд. Как отмечает Bloomberg, этому способствовали опасения по поводу блокировки долларовых транзакций для российских госбанков. Такую меру предусматривает рассматриваемый в конгрессе США законопроект о новых санкциях против России.
В пятницу Сбербанк объявил о повышении ставок по всей линейке долларовых вкладов, максимальная ставка теперь составляет 2%.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор не видит никаких рисков относительно валютных вкладов населения. У ЦБ и банковской системы с избытком хватит ресурсов, чтобы выполнить все обязательства перед вкладчиками в той валюте, в которой открывались депозиты, подчеркивала Набиуллина.
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Центробанк не остановит операции с американской валютой для российских граждан в случае введения новых санкций США, заявил первый заместитель председателя регулятора Сергей Швецов. Его слова приводит «Интерфакс». Те граждане, которые проводят операции с долларом, всегда эту услугу получат, это касается переводов и вкладов, подчеркнул он.
Швецов отметил, что США меньше других заинтересованы запрещать использовать кому-либо американскую валюту. «Потому что это самый выгодный в мире бизнес — печатать бумажки и в обмен на напечатанную продукцию получать все блага мира, поэтому», — пояснил первый заместитель руководителя ЦБ.
Запред ЦБ признал, что США могут ввести ограничения на безналичные расчеты для отдельных российских банков через американские платежные системы. Он не уточнил, о каких системах идет речь. «Там несколько платежных систем, и они будут недоступны, но это абсолютно никак не скажется на способности доллара обслуживать внешние торговые обороты РФ», — считает Швецов.
В августе в американский конгресс был внесен законопроект, включающий новые антироссийские меры. Среди таких мер санкции в отношении нового госдолга России и госбанков. Санкции могут затронуть Внешэкономбанк (ВЭБ), Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина 14 сентября заявила, что регулятор не будет принудительно конвертировать валютные депозиты в рубли. По ее словам, у ЦБ нет даже мыслей на эту тему, а подобные меры могут лишь подорвать доверие к банковской системе.
Кто попал под новые санкции США
Андрей Гордеев / Ведомости
Минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Как отмечается в сообщении ведомства, всего в списке 26 человек и 15 компаний.
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
1/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Богданов, совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз»
2/25
Евгений Разумный / Ведомости
Олег Дерипаска, основной владелец UC Rusal
3/25
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
4/25
Михаил Метцель / ТАСС
Михаил Фрадков, бывший премьер-министр
5/25
Евгений Биятов / РИА Новости
Сергей Фурсенко, президент футбольного клуба «Зенит»
6/25
Максим Стулов / Ведомости
Олег Говорун, начальник управления администрации президента
7/25
Денис Гришкин / Ведомости
Сулейман Керимов, член Совета Федерации
8/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел
9/25
Сергей Портер / Ведомости
Константин Косачев, председатель международного комитета Совета Федерации
10/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Костин, предправления ВТБ
11/25
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Миллер, предправления «Газпрома»
12/25
Евгений Разумный / Ведомости
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России
13/25
Андрей Махонин / Ведомости
Владислав Резник, депутат Госдумы от «Единой России»
14/25
Николай Галкин / ТАСС
Игорь Ротенберг, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг»
15/25
Кирилл Каллиников / РИА Новости
Кирилл Шамалов, совладелец «Сибура»
16/25
Михаил Метцель / ТАСС
Евгений Школов, помощник президента России по кадровым вопросам
17/25
Дмитрий Новожилов / Ведомости
Андрей Скоч, депутат Госдумы
18/25
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Торшин, заместитель председателя Центробанка России
19/25
Денис Гришкин / Ведомости
Владимир Устинов, полпред президента России в Южном федеральном округе
20/25
МВД
Тимур Валиулин, начальник управления по противодействию экстремизму МВД
21/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Виктор Вексельберг, владелец «Реновы»
22/25
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора
23/25
Сергей Гунеев / РИА Новости
Виктор Золотов, директор Росгвардии
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Ilya Naymushin / Reuters
Также санкции ввели против 15 компаний:
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)
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Курс британского фунта подешевел к доллару США почти на 1,5% после заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о тупике в переговорах по Brexit. По состоянию на 16.45 один фунт стерлингов стоит чуть больше &1,3.
В пятницу Мэй заявила, что переговоры с Евросоюзом по Brexit «зашли в тупик». Британский премьер предлагала «мягкий» вариант Brexit, предполагающий создание зоны свободной торговли с ЕС.
Теперь Мэй призвала соотечественников готовиться к выходу из ЕС без заключения соглашения о сохранении доступа к единому рынку. В то же время она отметила, что Brexit лучше реализовать без сделки, чем с невыгодной для Британии сделкой.
Процесс выхода Великобритании из ЕС должен завершиться 29 марта 2019 г.
Как британцы реагируют на официальный запуск Brexit
Emmanuel Dunand / AP
29 марта в Брюсселе посланник Великобритании, британский посол в ЕС сэр Тим Бэрроу (слева), вручил председателю Европейского совета Дональду Туску официальное извещение о выходе из состава ЕС, передали СМИ
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OLI SCARFF / AFP
Этот шаг, последовавший через девять месяцев после исторического референдума о Brexit, запускает двухлетнюю процедуру выхода Великобритании из Евросоюза в соответствии со впервые применяемой статьей 50 Договора о Европейском союзе. На фото акция сторонников членства в ЕС
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Christopher Furlong / AP
28 марта британский премьер-министр Тереза Мэй подписала письмо руководству Евросоюза о начале процедуры выхода Великобритании из ЕС в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора
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Stefan Wermuth / Reuters
После доставки письма Тереза Мэй в парламенте сделает соответствующее заявление и призовет поддержать действия правительства, которое выполняет волю избирателей, проголосовавших за Brexit на референдуме в июне 2016 г. На фото протестующий у здания парламента в Лондоне
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DANIEL SORABJI / AFP
Газетные передовицы: «Свобода» и «Сегодня Великобритания делает шаг в неизвестность»
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Matt Dunham / AP
Британскому правительству предстоят переговоры с ЕС об условиях выхода и дальнейшего сосуществования
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Thierry Monasse / AP
29 апреля ЕС попытается выработать общую позицию на предстоящих переговорах на саммите с участием уже 27 стран и даст Еврокомиссии мандат на проведение этих переговоров. На фото праздничный торт Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP)
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OLI SCARFF / AFP
В мае Еврокомиссией должны быть опубликованы общие положения переговорной позиции
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Россия провела консультации с США во Всемирной торговой организации (ВТО) по российскому иску из-за американских пошлин на поставку стали и алюминия, они ни к чему не привели. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин, передает «Интерфакс».
Чиновник объяснил, что процедура рассмотрения претензий предусматривает консультации сторон, содержание которых, согласно правилам организации, раскрывать нельзя. «Консультации эти прошли, никакого результата они не дали», — добавил он. Теперь Россия продолжит спор по стандартной процедуре, которая, по оценкам Орешкина, может занять несколько лет.
В конце июня российские власти направили запрос на консультации с США в рамках процедуры разрешения споров ВТО. Претензии российской стороны вызвали дополнительные пошлины на сталь и алюминий, которые весной ввел президент США Дональд Трамп. ВТО отводит на проведение консультаций по спорам до 60 дней. Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков ранее отмечал, что разбирательство может быть продолжено через формирование третейской группы.
Вашингтон ввел дополнительные импортные пошлины на сталь и алюминий 23 марта. Согласно указу Трампа, пошлинами в 25% облагается стальная продукция из всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Пошлины в 10% затрагивают импорт алюминия из всех стран, кроме Австралии и Аргентины. В отношении поставок выведенных из-под действия пошлин стран, за исключением Австралии, применяются импортные квоты.
Россия в начале июля ответила на меры Вашингтона, установив повышенные ставки импортных пошлин в размере от 25 до 40% от стоимости ввозимого из США товара. Москва обложила дополнительными пошлинами все товары США, аналоги которых производятся в России. Орешкин говорил, что Москва оценивает ущерб от повышенных американских пошлин в $537,6 млн в год.
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Бывший банкир Матвей Урин освободился из колонии в Тамбовской области. Об этом сообщаетРБК со ссылкой на источник в центральном аппарате МВД, а также на знакомого семьи Уриных — помощника депутата Олега Смолина Сергея Комкова. Освобождение Урина подтвердил адвокат Геннадий Шило, который защищал его в суде: «Ему сделали пересчет срока».
По словам собеседников РБК, в августе Рассказовский районный суд в Тамбовской области (в этом районе находится колония, в которой Урин отбывал наказание) удовлетворил ходатайство об уменьшении срока наказания. 6 сентября областной суд оставил решение в силе. В судах не ответили на звонки.
Адвокат Урина Александр Перелыгин отказался от комментариев, отметив, что нужно получить разрешение клиента на освещение ситуации.
Урина задержали в конце 2010 г. В ноябре 2011 г. его приговорили к 4,5 года колонии общего режима по делу об избиении голландского бизнесмена и топ-менеджера «Газпрома» Йоррита Фаассена на Рублевском шоссе.
В марте 2013 г. его также приговорили к 7,5 года колонии по уголовному делу о мошенничестве. Суд установил, что Урин и еще группа людей создавали фиктивные банки и от их имени выпускали высоколиквидные ценные бумаги, которые продавали действующим банковским учреждениям. Вырученные деньги поступали на счета фирм-однодневок, подконтрольных группе. В результате этого пяти банкам был причинен ущерб на сумму почти 16 млрд руб.
В заключении Урин провел чуть менее восьми лет.
В июне Госдума приняла поправку в Уголовный кодекс, по которой один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима.
Экономика
Новости
Орешкин рассказал о планах заместить товары США на рынке Китая
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Торговая война между США и Китаем приведет к замедлению роста мировой экономики, однако она открывает возможности для российских производителей занять ниши американских товаров на китайском рынке, сказал журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
«Но при всех негативных эффектах, та ситуация, которая складывается, это большие возможности для развития двусторонних торговых отношений России с Китаем, с Индией и другими странами. У нас товарооборот с Китаем в этом году превысит $120 млрд, и это не предел. Поэтому будем искать те ниши, где Россия может замещать США на китайском рынке», – отметил Орешкин (цитаты по «Интерфаксу»).
«Мы с китайскими партнерами сейчас работаем, внимательно смотрим на те товары, которые подпадают под повышенные пошлины. Для нас это означает, что американских конкурентов в этих нишах не будет, и нам нужно сделать все, что в наших силах, чтобы эти ниши постараться занять», – указал министр.
Ранее США объявили о введении с 24 сентября пошлин в размере 10% на китайский импорт стоимостью $200 млрд, с будущего года ставка увеличится до 25%. Президент США Дональд Трамп предупредил, что если Китай ответит на американские действия, США приступят к третьему этапу введения пошлин – на импорт стоимостью еще $267 млрд. В таком случае США обложат пошлинами почти весь китайский импорт товаров, который в 2017 г. составил $505,5 млрд. До этого, летом, стороны обменялись импортными пошлинами на $50 млрд.
Орешкин отметил, что торговые войны являются одним из основных факторов прогнозируемого замедления мирового экономического роста, который скажется и на экономике России. Вторым ключевым фактором станет окончание восстановительного роста в развитых странах. Кроме того, повышение инфляции в США приведет к более агрессивному повышению процентных ставок. Наконец, важным фактором являются проблемы в экономиках с дефицитами текущих счетов, например у Турции.
The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики
Axel Heimken / DPA / ТАСС
Несмотря на ускоряющийся рост, мировая экономика сталкивается с самым высоким уровнем риска за последние десятилетия, утверждают эксперты Economist Intelligence Unit (EIU), аналитического подразделения журнала The Economist. Протекционизм, территориальные споры, терроризм, растущее число киберпреступлений и даже угроза ядерной войны – вот неполный перечень геополитических, финансовых и операционных рисков, с которыми сталкивается бизнес
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Andy Wong / AP
Источник части рисков – крупнейшие экономики мира (США, Китай, ЕС), другие – глобальные по своей природе. EIU отранжировало потенциальные дестабилизирующие события по «силе риска»: их воздействие на мировую экономику оценено по шкале от 1 до 25. Сила риска учитывает вероятность события, от очень низкого (0-10%) до очень высокого (более 40% в ближайшие два года), и его влияние: изменение годовых темпов роста ВВП на 0-0,1 п. п. по сравнению с базовым прогнозом при очень низком влиянии, на 2 п. п. и более – при очень сильном (рост в позитивных сценариях, падение - в негативных)
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Андрей Гордеев / Ведомости
1-2-е место. Длительное падение на основных фондовых рынках дестабилизирует мировую экономику (сила риска – 15):средняя вероятность, очень сильное влияние. Развитие мировой экономики переходит в новую фазу, где все больше центробанков будут сворачивать программы денежного стимулирования и повышать процентные ставки, ультранизкий уровень которых стимулировал бум на фондовых рынках
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Индекс волатильности VIX / Источник: CBOE Volatility Index
Это сильно повышает неопределенность для участников рынков, отражением чего стал резкий скачок волатильности в феврале после долгого спокойного «бычьего» периода. Длительный спад на фондовых рынках подорвет потребительскую уверенность и кредитование, так как ухудшится финансовое положение банков
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Денис Гришкин / Ведомости
1-2. Спад в мировой торговле в результате протекционистской политики США (сила риска – 15, как в предыдущем случае):средняя вероятность, очень сильное влияние. США могут выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и ограничить импорт из Китая, что спровоцирует торговую войну
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Динамика мировой торговли товарами и услугами, % к предыдущему году / Источник: МВФ, прогноз EIU
Рост протекционизма будет иметь серьезные последствия за пределами США и Китая: он негативно повлияет на цены и доступность американской и китайской продукции в цепочках поставок компаний из других стран. Следствием этого станет сокращение инвестиций и потребительских расходов, что подорвет рост мировой экономики
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Bullit Marquez / AP
3-5. Территориальные споры в Южно-Китайском море приведут к боестолкновениям между странами (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Китай должен стать «ведущей мировой державой» и иметь «первоклассные» вооруженные силы к 2050 г., постановил съезд Компартии Китая в октябре 2017 г. Рост его активности на международной арене происходит одновременно со снижением роли США, которые, в частности, обеспечивают безопасность морских маршрутов
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Bullit Marquez / AP
Территориальные споры в Южно-Китайском море – серьезный источник разногласий между Китаем и рядом стран Азии. Из-за вооруженных конфликтов могут возникнуть перебои в поставках по региональным цепочкам и морским путям
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Темпы роста мировой экономики превысят 4% (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Риски могут быть не только отрицательными. Дальнейшее повышение деловой активности в ряде крупных и развивающихся стран может существенно стимулировать рост мирового ВВП. Роста выше 4% не было с 2010 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Ускорение мирового роста поможет не только медленно растущим странам, но также облегчит долгосрочную переориентацию экономики Китая. Более высокий спрос поддержит цены на сырье, еще больше улучшив экономическую ситуацию в экспортирующих его странах
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Масштабная кибератака подорвет деятельность госорганов и компаний (сила риска – 12):средняя вероятность, сильное влияние. Частота и сила кибератак растет (в 2017 г. самыми громкими стали случаи с вирусами WannaCry и Petya), и есть риск, что хакеры обрушат государственные или корпоративные сети либо будут манпулировать ими в течение длительного времени
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Максим Стулов / Ведомости
Кибервойны ведут самые разные участники, от правительств или спонсируемых ими групп до мошенников и преступников. Экономические потери могут оказаться значительными, если кибератаки существенно ограничат работу госорганов либо нанесут ущерб физической инфраструктуре
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Andy Wong / AP
6-8. В Китае начнется серьезный и длительный экономический спад (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Быстрый рост скорее всего продолжится в 2018 г., но остаются вопросы, как долго Китай может откладывать меры по сокращению все возрастающего долга, который в итоге способен спровоцировать финансовый и экономический кризис
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Внутренний долг Китая, % ВВП / Источник: Национальное бюро статистики Китая, Haver Analytics, EIU
Если лопнет кредитный пузырь, а цены на недвижимость станут падать, Пекину может быть сложно сохранить контроль над экономикой. Серьезное ухудшение ситуации в Китае ударит по ценам на сырье и зарубежным компаниям, которые все больше зависят от спроса в Китае
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CNA VIA KNS / AFP
6-8. Масштабные боевые действия на Корейском полуострове (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Прогресс КНДР в разработке ядерного оружия и баллистических ракет, которые могут достичь территории США, повышает градус риска в неутихающем уже более 60 лет конфликте
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Ahn Young-joon / AP
Дональд Трамп занял гораздо более жесткую позицию по отношению к Северной Корее, чем Барак Обама. Некоторые политики в США призывают нанести превентивный удар по КНДР, которая наверняка ответит с использованием обычных вооружений и, возможно, ракет малого радиуса действия. Для Южной Кореи и Японии последствия будут ужасными
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Lefteris Pitarakis / AP
6-8. Конфликты на Ближнем Востоке перерастут в прямую конфронтацию между крупными странами, что ударит по мировым энергетическим рынкам (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Давняя вражда между Саудовской Аравией и Ираном обострилась в ходе войны в Сирии и Йемене, королевство также организовало блокаду Катара
17/22
Dusan Vranic / AP
В конфликт в регионе все больше втягивается Турция. В худшем случае противостояние между различными игроками перерастет в вооруженный конфликт, будет перекрыт Ормузский пролив, по которому идут поставки нефти, скачок цен на нее ударит по мировой экономике
18/22
Hasan Jamali / AP
9. Нефть сильно подешевеет, если сорвется реализация соглашения ОПЕК+ (сила риска – 9):средняя вероятность, среднее влияние. Договоренность ОПЕК и России об ограничении нефтедобычи действует до конца 2018 г., выходить из нее стороны обещают постепенно. Но рост политической напряженности в Персидском заливе может подорвать желание стран региона сотрудничать в деле ребалансировки рынка нефти
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Динамика цен на нефть, $/барр. / Источник: МВФ, EIU
Если из соглашения по тем или иным причинам выйдет Россия, сделку тоже можно будет считать расторгнутой. На рынок может вернуться около 1,8 млн баррелей в день, спровоцировав падение цен. Оно ударит по США и Канаде, подорвав инвестиции, нефтедобывающим странам, может спровоцировать долговой и политический кризис в Нигерии и Анголе
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Michael Probst / AP
10. Многие страны выйдут из еврозоны (сила риска – 5):очень низкая вероятность, очень сильное влияние. Риск выхода Греции из еврозоны в среднесрочной перспективе не исчез, экономические проблемы в Италии в отсутствие структурных реформ со временем могут спровоцировать попытки покинуть блок
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Peter Dejong / AP
Выход переживающих кризис стран из еврозоны приведет к сильной девальвации их валют и неспособности обслуживать номинированный в евро долг. Банки понесут огромные убытки по портфелям гособлигаций. Все это может столкнуть мировую экономику в рецессию
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Компания «ЛЛК-интернешнл» (подразделение «Лукойла»), которая занимается производством и реализацией масел, запустила продажи моторных масел на площадке американского интернет-ритейлера Amazon, говорится в сообщении российской компании.
Через американского интернет-ритейлера «Лукойл» будет продавать синтетические моторные масла линеек Genesis и «Люкс», они доступны для заказа в Европе. Вскоре компания планирует расширить ассортимент и запустить продажи во всех регионах, где работает бизнес смазочных материалов «Лукойла».
«ЛЛК-интернешнл» производит масла и смазки на девяти заводах в России и за рубежом. Компания поставляет свою продукцию в более чем 100 стран.
Пресс-служба компании напомнила, что «Лукойл» ранее запустил собственные интернет-магазины в России, Казахстане, Турции и Китае, а также на международной площадке Alibaba.
Политика
Новости
Посольство России в Лондоне назвало фейком статью о подготовке побега Ассанжа
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Посольство России в Лондоне назвало фейком статью The Guardian о подготовке российскими дипломатами побега основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в Россию. «Очередной пример дезинформации и фейковых новостей британских СМИ», — написано в официальном Twitter посольства.
Британская The Guardian сегодня написала, что в 2017 г. несколько российских дипломатов якобы вели переговоры с близкими к Ассанжу лицами об организации его побега из посольства Эквадора в Лондоне в дипломатическом автомобиле. По информации газеты, операция была разработана, но отменена за несколько дней до намеченной даты из-за рисков, признанных неприемлемыми.
По мнению газеты, это в очередной раз поднимает вопрос о вмешательстве России в президентские выборы 2016 г. в США, поскольку именно Wikileaks опубликовала украденную хакерами переписку предвыборного штаба Хиллари Клинтон, что нанесло ее имиджу значительный ущерб. Газета напоминает, что спецпрокурор США Роберт Мюллер прямо называл Россию причастной к хакерской атаке. Сам Ассанж утверждает, что получил переписку не от России.
Как Ассанж попал в посольство Эквадора и остался там на 6 лет
Kirsty Wigglesworth / AP
Австралийский программист, журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж с 2012 г. находится в здании посольства Эквадора в Лондоне. WikiLeaks – международная организация, которая с 2006 г. публикует секретную информацию, полученную из анонимных источников или при утечке данной информации. В 2010 г. ресурс опубликовал секретные документы госдепартамента США. США начали расследование в отношении Ассанжа по подозрению в нарушении закона о шпионаже
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Lennart Preiss / AP
В 2010 г. Ассанж приехал в Швецию, где намеревался разместить сервер сайта WikiLeaks. Тогда же власти Швеции обвинили его в изнасиловании двух женщин. В связи с этим Ассанж перебрался в Великобританию. Через несколько месяцев суд Стокгольма принял решение о его аресте
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Sean Dempsey / PA Images / Getty Images
Сам Ассанж отвергал все обвинения и называл их политически мотивированными. Ассанж неоднократно заявлял, что это расследование ведется под влиянием США, которые его преследуют за организацию сбора и публикации в открытом доступе секретных документов. Он опасался, что Швеция может передать его в США, и шесть лет назад обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище, чтобы избежать экстрадиции в Швецию
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Dominic Lipinski / PA Images / Getty Images
В 2017 г. прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа по подозрению в изнасиловании, ордер на его арест утратил силу. Однако британский судебный ордер на его арест продолжает действовать. Если Ассанж покинет территорию посольства, он будет арестован британской полицией за то, что нарушил постановление суда об освобождении под залог шесть лет назад и скрылся от правосудия, сообщала «Би-би-си». Ассанж опасается, что Великобритания выдаст его США
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Tim Hales / AP
Сотрудники британской полиции дежурили у посольства, чтобы задержать Ассанжа, если он покинет посольскую территорию. Постоянные дежурства завершились в октябре 2015 г. и обошлись Великобритании почти в 13 млн фунтов
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Sang Tan / AP
В США Ассанжу грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь из-за обнародования на сайте WikiLeaks секретных документов госдепа. Его арест является приоритетом для американских властей, говорил год назад генпрокурор США. Ассанжу и другим сотрудникам сайта вменяется кража госсобственности, а также нарушение закона о шпионаже
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Daniel LEAL-OLIVAS / AFP
СМИ сообщали, что Джулиан Ассанж живет в посольстве в маленькой комнате без окон и без кровати, имея из мебели только небольшой стол для работы и полки. Кроме этого в комнате стоит беговая дорожка, на которой Ассанж совершает пробежки. На фото: посольский кот Джеймс
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Luke MacGregor / Bloomberg / Getty Images
В начале 2018 г. власти Эквадора предоставили основателю WikiLeaks статус натурализованного гражданина. Позже МИД Эквадора заявил, что Ассанж не может вечно укрываться в их посольстве в Лондоне. Предоставление убежища основателю WikiLeaks уже обошлось властям Эквадора в $5 млн. 27 июля президент Эквадора Ленин Морено заявил, что обсудил с британским правительством ситуацию вокруг Ассанжа. Он отметил, что Ассанжу в конце концов придется покинуть посольство
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что президент Сирии Башар Асад для обсуждения инцидента с российским Ил-20 несколько раз пытался связаться с российским лидером Владимиром Путиным, но так и не смог поговорить с ним по телефону.
Ранее в израильских СМИ появилась информация со ссылкой на министра развития Исраэла Каца. Кац якобы утверждал, что Путин не захотел говорить с Асадом. Президент Сирии был вынужден отправить в Кремль телеграмму с соболезнованиями. «Это не соответствует действительности, не верьте этим сообщениям израильских СМИ», — передает слова Пескова «Интерфакс».
По словам пресс-секретаря, президент дал свою оценку произошедшей трагедии на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. «[Оценка главы государства] не требует каких-то дополнительных разъяснений», — добавил Песков.
Путин 18 сентября назвал трагедию с российским самолетом Ил-20 цепью случайных обстоятельств и призвал не сравнивать ее с уничтожением российского Су-24 Турцией в ноябре 2015 г.
Российский самолет-разведчик Ил-20 с 15 членами экипажа 17 сентября был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200. Минобороны России считает, что под удар его подставили израильские самолеты. Власти Израиля отрицают вину своих ВВС и возлагают ответственность на правительственные войска Сирии.
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У санкций, введенных США против России 20 сентября, есть два фактора, в частности недобросовестная конкуренция. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
По его словам, США, вводя санкции, пытаются «нерыночными методами, которые идут вразрез с нормами и принципами международной торговли, вытеснить с рынков главного конкурента американских производителей». Продукция российского ВПК «не просто конкурентна, но зачастую сверхконкурентна», подчеркнул Песков.
Второй фактор, по мнению представителя Кремля, — «продолжающаяся санкционная истерика Вашингтона». Она, отметил Песков, «весьма многогранна в своих воплощениях» и «продолжает доминировать у наших американских коллег».
Ранее 21 сентября санкции прокомментировал МИД России. Он заявил, что ограничительные меры стали «национальной забавой» в США. Также на санкции ответил и МИД Китая, чья организация попала под ограничения из-за закупок у «Рособоронэкспорта». Министерство выразило возмущение и подчеркнуло, что сделало США «резкое представление».
20 сентября США ввели санкции против 33 россиян, в частности 12 «офицеров ГРУ» и бизнесмена Евгения Пригожина. Под санкции попала и организация при китайском минобороны — департамент разработки оборудования Центральной военной комиссии, а также ее директор.