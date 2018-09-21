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Суд взыскал с «Когалымавиа» более 30 млн рублей по делу о крушении А321 над Синаем

Замоскворецкий суд Москвы в пятницу частично удовлетворил исковые требования родственников жертв крушения самолета А321 над Синайским полуостровом. Суд постановил взыскать с авиакомпании «Когалымавиа» (летала под брендом Metrojet) более 32 млн руб., передает «РАПСИ».

Также суд установил ежемесячные выплаты на общую сумму около 350 000 руб. более чем 20 родственникам, лишившимся в авиакатастрофе кормильца. Каждый из них до конца жизни будет получать от 4 000 до 30 000 руб., выплаты начнутся в установленные судом сроки. Десяти заявителям суд отказал в компенсации ущерба.

Исковое заявление было подано от порядка 140 родственников, они требовали в качестве компенсации морального вреда более 100 млрд руб. Ответчиками по иску были заявлены, помимо «Когалымавиа», страховые компании «Ингосстрах» и Allianz Global Corporate & Specialty, туристическая компания «Brisco», а также компания Aircup. Однако суд взыскал деньги только с «Когалымавиа».

По ходатайству ответчиков судебный процесс проходил в закрытом режиме. Адвокат истцов Анатолий Кучерена пояснял «Интерфаксу», что исковые заявления поданы в рамках Монреальской конвенции, к которой Россия присоединилась 21 августа прошлого года, а Египет, на территории которого произошла трагедия, принял ее в 2005 г. Монреальская конвенция устанавливает значительно большую компенсацию, чем предусматривает российское законодательство, и регулирует только международные воздушные перевозки.

Осенью 2015 г. самолет «Когалымавиа» А321, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синаем. На борту находились 224 человека, все погибли. Российское следствие назвало причиной катастрофы теракт. В феврале 2018 г. компания была признана банкротом.

Крушение самолета «Когалымавиа»