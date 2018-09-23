ЦИК не обновлял трансляцию результатов выборов во Владимирской области около часа
Трансляция Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по итогам второго тура выборов во Владимирской области перестала обновляться на вводе 14,52% протоколов. Это произошло примерно к 22:30 мск. За трансляцией можно проследить на сайте ЦИК. К 23:20 она снова начала обновляться.
По данным подсчета 14,52% протоколов, лидирует кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин: у него 48,52% голосов. Действующий губернатор Светлана Орлова пока набрала 45,75%.
Ввод протоколов по Владимирской области приостановлен, написал у себя в Facebook сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц: «В Суздальской ТИК два часа не вводят протоколы в ГАС «Выборы». Прибывшие в ТИК комиссии внесли данные в увеличенную сводную таблицу и вынуждены ожидать когда ТИК приступит к приему документации и введению данных протоколов в систему».
Первый тур губернаторских выборов во Владимирской области прошел в единый день голосования 9 сентября. Никто из кандидатов не преодолел порог в 50%: Орлова набрала 36,5%, а Сипягин – 31,3%.
Трансляция ЦИК не обновлялась во время второго тура губернаторских выборов в Приморье после ввода 97,87% протоколов. Она не работала почти три часа. По итогам тех выборов победил с небольшим отрывом и после подсчета последних протоколов врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. Однако крайизибрком признал резульаты выборов недействительными.