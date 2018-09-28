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Школьный аттестат с отличием привяжут к баллу ЕГЭ выпускника

Министерство просвещения разработало новый приказ о порядке выдачи аттестата с отличием о среднем образовании. Согласно новым требованиям кроме итоговых отметок «отлично» по всем предметам получатель «красного» диплома обязан сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по двум обязательным учебным предметам не менее чем на 70 баллов по каждому предмету.

Из пояснительной записки к проекту следует, что даже если выпускник получил все пятерки по итогам выпускного класса, но не смог набрать 70 баллов по русскому языку, 70 баллов по профильной математике или 5 баллов по базовой математике, он не получит аттестат с отличием.

Сейчас диплом с отличием выдается выпускникам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые отметки «отлично» «по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования».

В ближайшее время Министерство просвещения вынесет на общественное обсуждение еще один нормативный акт о порядке выдачи золотых медалей об окончании школы, сообщил «Интерфакс». Документ призван способствовать «полноценному возврату ценности» золотых медалей, сообщила пресс-служба министерства. Речь также шла о привязке вручения золотых медалей школьникам к результатам сдачи ЕГЭ.

Весной министр просвещения Ольга Васильева заявила, что понятие «золотая медаль» за последнее десятилетие было «девальвировано». «За последнее десятилетие произошла девальвация понятия "золотая медаль", и наша задача – возвратить это замечательное явление в нашу жизнь», – отметила Васильева.