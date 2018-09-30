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Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 800

Число погибших из-за землетрясения и цунами в Индонезии выросло до 832, сообщает Reuters со ссылкой на заявление местных властей. Спасатели ожидают, что количество жертв увеличится, — экстренные службы пока не смогли добраться до некоторых отдаленных районов, пострадавших от стихии.

По предварительным данным, россиян среди погибших нет. В субботу посольство России в Джакарте сообщило, что стихия затронула нетуристический район.

Два подземных толчка магнитудой 6,1 и 7,4 были зафиксированы в пятницу у побережья индонезийского острова Сулавеси. Они вызвали цунами, которое обрушилось на прибрежный город Палу. Высота волн достигала шести метров.

Больше всего пострадали Палу и небольшой город Донгала. По словам вице-президента Индонезии Юсуфа Каллы, число жертв может вырасти до нескольких тысяч. Представитель национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий заявил, что пострадавших районов оказалось гораздо больше, чем считалось сначала. Из-за перебоев с электричеством со многими населенными пунктами до сих пор не удается установить связь. Кроме того, стихия сильно повредила дороги на острове, поэтому спасатели не могут добраться до некоторых пострадавших районов.

По данным местных властей, среди без вести пропавших пять иностранцев — три француза, один гражданин Южной Кореи и один приезжий из Малайзии.