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Песков рассказал об отдыхе Путина в Хакасии

Президент Владимир Путин провел субботний день на отдыхе в тайге в Хакасии, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Путин остановился в Хакасии по пути из Душанбе, где в пятницу прошел саммит лидеров стран СНГ.

«По дороге из Душанбе Владимир Путин совершил остановку в Хакасии, где провел субботний день в тайге с кратким отдыхом», — сказал Песков (его цитирует «Интерфакс»).

Пресс-секретарь добавил, что после этого президент отправился в Сочи, где в воскресенье прошел российский этап «Формулы-1». Гран-при России выиграл британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Путин каждый год приезжает на автодром в Сочи, чтобы понаблюдать за гонками и наградить победителя.

Что Путин делал в тайге и кто его сопровождал, Песков не рассказал. Президент прилетел в столицу республики Абакан поздно вечером в пятницу, сообщило в субботу информационное агентство «Хакасия».

Хакасия и Тува — частые места отдыха Путина. В конце августа президент провел два для на природе в Туве вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым. В прошлом году в августе Путин тоже приезжал на выходные в Туву. Хакасию президент посещал в январе этого года.

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