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Ведущий «России 1» Киселев пожаловался в полицию на автора статьи о его крымском доме

Ведущий телеканала «Россия 1», гендиректор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев подал заявление в полицию на журналиста крымской газеты «Город24» Владимира Мазурина, обвинив его в мошенничестве и вымогательстве. Об этом сам Киселев рассказал радиостанции «Говорит Москва».

«Этот Мазурин – просто мошенник. Вымогает деньги. Все его цифры взяты с потолка. Я уже подал на него в полицию. Все документы по дому у меня в образцовом порядке», – заявил Киселев.

В крымской газете «Город24» вышел материал Владимира Мазурина о коттедже Киселева в Коктебеле, но весь тираж с этой статьей изъяли, рассказал «Новой газете» сам Мазурин. По его словам, редактора газеты Елену Войтову заставили выкупить весь тираж за свой счет. В электронной версии вместо материала о коттедже появился рекламный блок, добавил Мазурин. Он также заявил «Дождю», что статью сняли после звонка Киселева.

«Крымский канал» в Telegram приводит копию материала Мазурина, в котором рассказывается про дом в Коктебеле. В частности, автор утверждает, что строительство шло с нарушениями, а на весь проект потратили как минимум 200 млн руб. При этом упоминания Киселева в этой копии нет.

Еще в 2006 г. сам Киселев рассказывал про строительство дома в Коктебеле украинскому изданию «Факты». Ведущий отмечал, что дом построен на земле, которую никто не хотел брать из-за нахождения в зоне активного оползня. По словам Киселева, он провел все противооползневые мероприятия и построил дом площадью 130 кв. м. Кроме того, ведущий отмечал, что сначала ему запретили строительство, но разрешили после встречи в Киеве с главой местного противооползневого комитета.

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