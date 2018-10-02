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Кандидат от «Справедливой России» отказался от участия во втором туре выборов в Хакасии

Кандидат на пост губернатора Хакасии от «Справедливой России» Андрей Филягин снял кандидатуру с выборов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя его штаба Сергея Воейкова. Причины пока не уточняются.

О том, что Филягин может объявить о снятии с выборов, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе его конкурента, кандидата от КПРФ Валентина Коновалова. Тогда в штабе Филягина заверили газету, что «работают полным ходом». Сам Филягин в понедельник говорил «РИА Новости», что не собирается снимать свою кандидатуру и отказываться от участия во втором туре выборов. «Я продолжаю работать, штаб продолжает работать. Это (информация об отказе от участия во втором туре. – "Ведомости") не соответствует действительности», – сказал тогда Филягин.

Коновалов с выборов сниматься не будет, говорит депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко: «Мы продолжим работать и доведем кампанию до логического завершения. Тут дело Филягина, он внезапно попал в кампанию и так же из нее вышел». По мнению Ющенко, если все соперники Коновалова снимутся, то он сможет набрать более 50% голосов избирателей, которые придут на выборы: «Зачем нам смотреть на других, у нас есть свои задачи и приоритеты, и Коновалов их реализует».

Ранее собеседники «Ведомостей», близкие к Кремлю, говорили, что администрация президента хочет использовать сценарий, чтобы выборы в республике были признаны несостоявшимися. «Либо снимутся все кандидаты, либо останется один Коновалов, который во втором туре не наберет 50%», — говорил бывший федеральный чиновник. Это же подтверждал собеседник, близкий к администрации президента: «В случае если Филягин откажется, Коновалов будет участвовать во втором туре единолично и для победы должен будет набрать более 50% голосов избирателей. Рассчитывают, что он не сможет».

На прошлой неделе Владимир Путин провел один день в Хакасии. «По дороге из Душанбе Владимир Путин совершил остановку в Хакасии, где провел субботний день в тайге с кратким отдыхом», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Первый тур выборов губернатора в Хакасии прошел 9 сентября. В нем принимали участие действующий губернатор Хакасии Виктор Зимин, Филягин, Коновалов, а также директор ООО «Современные технологии» Александр Мяхар. Никто из них не преодолел необходимый для победы порог в 50% голосов. Второй тур должен был пройти 23 сентября, но Зимин отказался от участия.

Ранее ЦИК назначил второй тур на 7 октября. В нем должны были принять участие Филягин и Коновалов. Теперь второй тур может пройти 11 ноября, если с Коноваловым даст согласие на участие в выборах Мяхар, рассказал «Интерфаксу» зампред ЦИК Николай Булаев.