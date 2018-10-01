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«Коммерсантъ» узнал о возможном снятии одного из кандидатов с выборов в Хакасии

Кандидат на пост губернатора Хакасии от «Справедливой России» Андрей Филягин в начале недели может объявить о снятии с выборов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе его конкурента, кандидата от КПРФ Валентина Коновалова. Если Филягин снимет с выборов свою кандидатуру, то запланированный на 7 октября второй тур выборов будет перенесен. Вместо Филягина принять участие в выборах сможет кандидат от Партии роста Александр Мяхар. В штабе Филягина заверили, что «работают полным ходом». Однако группа депутатов «Справедливой России», которая должна была отправиться в регион для поддержки кандидата, в Хакасию пока еще не выехала.

По словам источника газеты, о предстоящем снятии кандидатуры Филягина косвенно говорит тот факт, что из Хакасии «резко уехала» команда политтехнологов кандидата в губернаторы. «Если до этого поочередно один за другим стали отказываться от поездки в Хакасию депутаты Госдумы от "Справедливой России", то теперь резко и одномоментно снялась и отбыла из Хакасии прибывшая к Филягину команда политтехнологов — 10–12 человек»,— сказал источник.

Первый тур выборов губернатора в Хакасии состоялся 9 сентября. В нем принимали участие действующий губернатор Хакасии Виктор Зимин, Филягин, Коновалов, а также директор ООО «Современные технологии» Александр Мяхар (6,61% голосов в первом туре). Ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы 50% голосов. Во втором туре должны были принять участие Коновалов (44,81% голосов в первом туре) и Зимин (32,42% голосов в первом туре). Однако 23 сентября Зимин объявил о снятии своей кандидатуры с выборов. Второй тур выборов ЦИК назначил на 7 октября. Соперником Коновалова должен стать Филягин, который в первом туре набрал 11,23%.