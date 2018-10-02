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Шойгу доложил Путину об отправке С-300 в Сирию

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о поставке комплекса С-300 в Сирию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам чиновника, в Сирию для обеспечения безопасности российских военных было отправлено и другое оборудование.

Вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 российских военных. Все они погибли. Российское Минобороны обвинило в крушении ВВС Израиля. По мнению Москвы, Ил-20 под удар сирийских ПВО подставили действия израильских летчиков. Израиль отверг обвинения.

Позже Шойгу заявил о решении передать армии Сирии современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он уточнял, что командные пункты сирийских частей ПВО будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские Вооруженные силы. «Убеждены, что реализация данных мер охладит горячие головы и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим», — говорил он.

По словам источника, близкого к Минобороны, поставка всего одного дивизиона С-300 с четырьмя пусковыми установками означает, что Россия минимизирует ущерб для отношений с Израилем, возникший после спровоцированной действиями ВВС Израиля гибели российского самолета Ил-20, в результате чего погибли 15 российских военных. По всей видимости, этот дивизион заменит устаревший и небезопасный сирийский комплекс С-200 на побережье Сирии, технически ответственный за гибель российского самолета.

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