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Индонезия отложила покупку российских истребителей из-за санкций США

Поставка в Индонезию российских истребителей Су-35 задерживается на неопределенный срок по просьбе индонезийских властей, которые опасаются санкций США. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на человека, близкого к аппарату правительства, и топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности. По словам источников, контракт на поставку 11 истребителей все еще действителен, однако сроки поставки неизвестны.

Переговоры с Джакартой о возможной поставке истребителей начались в 2015 г. Тогда индонезийские военные заявили о прямом указании президента закупить Су-35 для замены устаревших американских истребителей F-5 Tiger. Закупаемые истребители должны войти в состав 11-й эскадрильи 5-го авиационного крыла ВВС Индонезии (военно-воздушная база Sultan Hasanuddin в Макасаре, Сулавеси). Контракт на российскую поставку стоимостью $1,154 млрд Индонезия подписала в феврале этого года, став вторым иностранным заказчиком истребителя этого типа. Впервые соглашение с Россией подписал Китай в 2015 г., заказав 24 истребителя общей стоимостью свыше $2 млрд.

Незадолго до подписания визит в Индонезию делегации из России совпал с приездом министра обороны США Джеймса Мэттиса. Тогда он пригрозил прекратить поставки запчастей к состоящим на вооружении американским самолетам. В случае отказа от контракта с Россией министр пообещал организовать поставки истребителей F-16. По словам источника, несмотря на то что решение о закупке истребителей было принято задолго до введения санкций, власти США до сих пор не высказали четкую позицию по этому вопросу.

Проблемы с контрактом возникли также из-за поиска банка для проведения сделки. Часть контракта должна быть покрыта российским коммерческим кредитом, однако банки также опасаются санкций США и не хотят участвовать в сделке с «Рособоронэкспортом». Как сообщил один из источников «Коммерсанта», российские власти рассматривали в качестве кредитора ВТБ, однако представители банка опровергли эту информацию.