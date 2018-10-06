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Индонезия объяснила задержку в процессе покупки российских истребителей

Задержка в исполнении контракта на поставку 11 российских истребителей Су-35 Индонезии не связана с антироссийскими санкциями США, заявил посол Индонезии в России Вахид Суприяди. «Это связано с техническими деталями, а не с санкциями», — сказал он «Интерфаксу».

Посол напомнил, что по контракту Индонезия частично заплатит за самолеты товарами. Именно с этим вопросом и связана техническая задержка, пояснил он. По словам Суприяди, сейчас в контракте указаны как минимум 16 продуктов, и представители России и Индонезии обсуждают их тип.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила, что поставка в Индонезию российских истребителей Су-35 задерживается на неопределенный срок по просьбе индонезийских властей, которые опасаются санкций США.

Контракт на поставку в Индонезию 11 истребителей Су-35 был подписан в феврале текущего года. Его сумма может составить более $1 млрд.

Переговоры с Джакартой о поставке истребителей велись с 2015 г. Власти США выступали против подписания контракта. Пентагон обещал, что, если Индонезия откажется от закупки Су-35, США поставят ей истребители F-16.

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