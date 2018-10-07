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СБУ назвала имена 206 предполагаемых наемников ЧВК «Вагнера»

Служба безопасности Украины (СБУ) назвала имена 206 человек, которые, по ее данным, являются наемниками российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнера». Из этого списка восемь человек погибли в феврале в Сирии, сообщает СБУ. Некоторые из названных людей участвовали в боевых действиях в Донбассе, отмечает спецслужба.

В списке погибших семь человек имели российское гражданство, восьмой — родился на Украине, но в 2014 г. принял гражданство России, следует из материалов СБУ. Возраст колеблется от 30 до 56 лет. «Таким образом, подтвержденное число погибших и умерших от ранений наемников ЧВК “Вагнера” в результате боевого столкновения 7 февраля 2018 г. уже составляет 58 человек», — говорится в сообщении СБУ.

Также украинская спецслужба опубликовала фотографии личных документов одного из людей из списка — гражданина Узбекистана Дилшода Мамаджонова. По данным СБУ, он получил тяжелое ранение в феврале и был вывезен из Сирии российским военным самолетом. В частности, ведомство опубликовало фотографию страницы загранпаспорта Мамаджонова с визами.

«Имеющиеся документы свидетельствуют, что этот человек отбыл в Сирию из Ростова-на-Дону в составе очередной партии тайного военного контингента из ЧВК “Вагнера” 30 августа 2017 г. Показательно, что в паспорте отсутствуют какие-либо отметки о прохождении пограничного контроля на территории Сирии», — отмечает СБУ.

ЧВК «Вагнера» — частная военная организация, о существовании которой первым сообщило издание «Фонтанка.ру». В феврале СМИ сообщали о гибели в Сирии российских наемников из ЧВК «Вагнера» при ударе международной коалиции. Число погибших колебалось от 11 у «Коммерсанта» до 644 у бывшего командира донбасского ополчения Игоря Стрелкова. Российские власти тогда подтвердили гибель пяти россиян, заявив, что они не были штатными военнослужащими.

В апреле Reuters представило собственное расследование, из которого следовало, что российские наемники отправляются в Сирию из ростовского аэропорта «Платов». За 14 месяцев начиная с января прошлого года по март текущего агентство обнаружило 51 рейс из Дамаска и Латакии в Ростов-на-Дону и обратно.