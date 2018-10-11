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Губернатор Забайкальского края Жданова уходит в отставку

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова решила покинуть свой пост. Ее заявление сегодня опубликовано на сайте краевого правительства.

«Хочу отметить, что это никак не связано с предположениями и слухами, распространившимися в последние дни, не связано и с критикой и нападками на меня. Принятое решение обусловлено моими внутренними мотивами и объективными обстоятельствами, которые открывают новый - не менее интересный и ответственный - период в моей жизни», — заявила Жданова.

Она поблагодарила жителей региона за поддержку, а также попросила прощения за допущенные ошибки. «Хочу сказать, что я работала честно, добросовестно и с полной отдачей все это время — каждый день. Я делала все возможное в исторически, и в существующих сегодня объективно непростых условиях Забайкалья», — сказала губернатор.

Президент России Владимир Путин назначил Жданову, до того возглавлявшую законодательное собрание Забайкалья, исполняющей обязанности губернатора в феврале 2016 г. Прежний глава региона Константин Ильковский, единственный губернатор от «Справедливой России», был отправлен в досрочную отставку. В сентябре 2016 г. Жданова выиграла губернаторские выборы с результатом 54%, обойдя кандидата от КПРФ Николая Мерзликина.

В Забайкальском крае в 2017 г. произошел вышедший на федеральный уровень инцидент с забастовкой шахтеров на Дарасунском золотом руднике. Тогда же «Новая газета» опубликовала резонансное расследование о криминализации подростков в регионе под лозунгами АУЕ и идеологическим руководством вора в законе Георгия Углавы.

Один из собеседников «Ведомостей», близких к администрации президента, говорил, что ситуация в Забайкалье в отличие от всех регионов, где этой осенью произошли отставки губернаторов, самая трудная. «Регион тяжелый. Там же кроме беды с экономикой тема АУЕ, когда криминал захватывает даже не власть, а мозги людей».

На выборах в законодательное собрание в Забайкальском крае в сентябре этого года результат «Единой России» стал одним из худших по стране. Список партии власти победил только формально (28,3% против 24,59% у КПРФ и 24,6% у ЛДПР). Правда, впоследствии единоросы заключили коалицию с ЛДПР и заняли большинство ключевых постов в заксобрании.

Забайкальский край был образован в 2008 г. при объединении Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа.