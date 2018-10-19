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Суд в Москве обязал миллиардера Ахмедова выплатить экс-супруге $585 млн

Мосгорсуд отклонил апелляцию миллиардера Фархада Ахмедова на решение лондонского суда, обязавшего его выплатить более 450 млн фунтов ($585 млн) бывшей супруге Татьяне после развода. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Российский Forbes оценивает состояние Ахмедова в $1,4 млрд.

Миллиардер настаивал, что уже развелся с супругой в России, и поэтому в заседаниях лондонского суда не участвовал. По версии бизнесмена, брак с супругой он расторг еще в 2000 г., после семи лет семейной жизни. Однако российский суд решил, что Ахмедов не представил «достаточных и достоверных доказательств» этого факта.

Адвокат Ахмедовой заявил Bloomberg, что единственный развод его подзащитной с бизнесменом был оформлен в Лондоне в 2016 г. «Будет подана кассационная жалоба. Фархад Ахмедов намерен дойти до Верховного суда», — заявил РБК адвокат миллиардера Ирина Щеглова.

Ранее лондонский суд также постановил арестовать 115-метровую яхту Luna Ахмедова. Арест был наложен для обеспечения выплат бывшей жене. Как отмечал Bloomberg, арестованная в Дубае яхта была построена по заказу российского бизнесмена Романа Абрамовича. Ахмедов купил у него судно в 2014 г. Стоимость яхты, как писало агентство, — $492 млн.

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