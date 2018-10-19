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Медведев напомнил об СССР, жившем под санкциями десятилетиями

Россия не будет уговаривать страны Запада отменить антироссийские санкции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, санкции для России — «не вопрос жизни и смерти», СССР жил под ними десятилетиями — «и ничего». Его слова приводит агентство ТАСС.

«Отказ от санкций — взаимовыгодное дело, и мы вовсе не должны убеждать наших партнеров что-то отменить, нам это не нужно», — выразил уверенность руководитель правительства. По его мнению, если это нужно европейским коллегам, они сами выйдут с такой инициативой. «Не хотят — мы будем жить и дальше с санкциями», — заключил премьер-министр.

Медведев признал, что хорошего в санкциях ничего нет, поскольку они тормозят развитие как России, так и Европы. Общий объем потерь Евросоюза от введенных против России запретов составил около 100 млрд евро, отметил чиновник.

Санкции в отношении России власти ЕС и США впервые ввели в марте 2014 г. в связи с кризисом на востоке Украины. Ограничения тогда затрагивали российских политиков и бизнесменов, которых страны Запада связывали с проведением крымского референдума и нарушением суверенитета Украины. Позже санкции против России неоднократно расширялись и продлевались.

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