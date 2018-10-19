Медведев напомнил об СССР, жившем под санкциями десятилетиями
Россия не будет уговаривать страны Запада отменить антироссийские санкции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, санкции для России — «не вопрос жизни и смерти», СССР жил под ними десятилетиями — «и ничего». Его слова приводит агентство ТАСС.
«Отказ от санкций — взаимовыгодное дело, и мы вовсе не должны убеждать наших партнеров что-то отменить, нам это не нужно», — выразил уверенность руководитель правительства. По его мнению, если это нужно европейским коллегам, они сами выйдут с такой инициативой. «Не хотят — мы будем жить и дальше с санкциями», — заключил премьер-министр.
Медведев признал, что хорошего в санкциях ничего нет, поскольку они тормозят развитие как России, так и Европы. Общий объем потерь Евросоюза от введенных против России запретов составил около 100 млрд евро, отметил чиновник.
Санкции в отношении России власти ЕС и США впервые ввели в марте 2014 г. в связи с кризисом на востоке Украины. Ограничения тогда затрагивали российских политиков и бизнесменов, которых страны Запада связывали с проведением крымского референдума и нарушением суверенитета Украины. Позже санкции против России неоднократно расширялись и продлевались.
Кто попал под новые санкции США
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)