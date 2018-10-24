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Посольство уточнило количество пострадавших в римском метро россиян

Из-за сбоя в работе эскалаторе в римском метро, по уточненным данным, пострадали 15 россиян. Об этом рассказал РИА Новости поверенный в делах российского посольства в Италии Максим Бурляй

По его словам, они находятся в шести лечебных учреждениях Рима, трое из них — в тяжелом состоянии. Также, по его словам, госпитализированы четверо граждан Украины. «Список всех пострадавших сформирован, со всеми наши дипломаты вступили в непосредственный контакт», — отметил Бурляй.

Посольство также сообщило в Twitter, что двум пострадавшим россиянам сделана операция.

23 октября болельщики ЦСКА спускались перед матчем клуба с итальянском «Ромой» вниз на центральной станции римского метро Repubblico, и в работе эскалатора произошел сбой — ступени с большой скоростью начали ехать вниз.

Посольство ранее сообщало о 30 пострадавших. Местное агентство ANSA сообщило о 20 пострадавших, из которых восемь находятся в состоянии средней тяжести, один — в тяжелом состоянии. Очевидцы рассказывали, что один человек лишился ноги.