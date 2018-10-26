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Политика
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В районной ГИБДД Карелии перестали выдавать права из-за поломки принтера

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Отделение ГИБДД по Муезерскому району Карелии вторую неделю не выдает водительские права из-за поломавшегося принтера, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства.

«Сначала он печатал с полосами, а сейчас вообще перестал», — рассказал собеседник агентства. По его словам, автомобилистов отправляют получать права в Петрозаводск, расположенный в 270 км.

Карельскому интернет-журналу «Республика» в отделении ГИБДД сообщили, что принтер должны починить на следующей неделе, ближе к среде. Собеседник «Интерфакса» сказал, что технику починят не раньше 31 октября.

Муезерский район, расположенный в западной части Карелии вдоль границы с Финляндией, состоит из одного городского и семи сельских поселений. Население составляет около 10 500 человек.

Бизнес
Новости

Производители подняли цены на бензин в сентябре на 10%

Ведомости
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В сентябре производители бензина подняли цены на 10%, свидетельствуют данные Росстата. В рознице автомобильный бензин подорожал на 0,1%. С начала года производители увеличили цены на 26,1%, АЗС – на 8,9%.

Удорожание цен от производителей отмечено в 18 регионах – от 0,7% в Якутии до 13,9% в Нижегородской области. Потребительские цены на бензин в сентябре 2018 г. в среднем превышали цены производителей в 1,7 раза, год назад – в два раза.

В рознице бензин подорожал в 36 регионах, сильнее всего в Крыму – на 1,4%, Севастополе и Забайкальском крае – на 1,1%. Снижение цен наблюдалось в 13 регионах, наиболее существенно в Хабаровском крае и Белгородской области – на 0,8%. В Москве в сентябре бензин на автозаправках подорожал на 0,1%, в Санкт-Петербурге цены в среднем не изменились.

Как ранее сообщал Росстат, к 22 октября автомобильный бензин на АЗС в среднем стоил 43,39 руб. за литр, дизельное топливо – 44,95 руб.

От Венесуэлы и до России. 10 стран с самым дешевым бензином

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Политика
Новости

Болтон прокомментировал возможность санкций против госдолга России

Ведомости
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Было бы «неверно» утверждать, что США не собираются вводить новых санкций против России, заявил Reuters Джон Болтон, помощник американского президента Дональда Трампа.

«Было бы определенно неверно говорить, что мы не собираемся налагать на Россию новые санкции. Мы собираемся делать то, что требуется делать и что, по нашему мнению, необходимо», — подчеркнул Болтон.

На вопрос о том, собираются ли США вводить санкции против российского суверенного долга, помощник Трампа ответил, что ему неизвестно о таких планах. «Он [суверенный долг] может быть затронут, если он вовлечен в транзакции, которые связаны с транзакциями, попадающими под санкции. Но под сами санкции он не попадает», — добавил Болтон.

Запрет на операции с российским госдолгом предусматривают два законопроекта американских парламентариев, документы были внесены в Конгресс. Минфин США выступил против введения санкций против госдолга России. Ведомство пришло к выводу, что подобные ограничения приведут к «негативным последствиям для глобальных финансовых рынков и компаний». По словам американского министра финансов Стивена Мнучина, российский рынок госдолга оказывает существенное влияние на глобальную финансовую систему.

Политика
Новости

Эрдоган потребовал от саудовского принца раскрыть виновных в убийстве Хашкоджи

Ведомости
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от властей Саудовской Аравии назвать имена 18 подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкоджи и передать их Турции для суда, сообщает газета Daily Sabah.

«Где тело Хашкоджи? Кто отдал приказ об убийстве Хашкоджи? 18 человек арестованы. Кто отправил 15 человек в Турцию [для убийства журналиста]? Саудовские власти должны объяснить это», – сказал Эрдоган во время выступления в Анкаре. Он рассказал, что поговорил с саудовским наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом. «Вы знаете, как заставить людей говорить. Что бы ни случилось с этими 18 людьми, они организовали хитрое дело. Если вы полны решимости развеять подозрения, то ключевым моментом нашего сотрудничества являются эти 18 человек», – процитировал свое обращение к саудовскому принцу Эрдоган.

Он также заявил, что Эр-Рияд должен раскрыть личность местного координатора в Стамбуле, который якобы забрал тело Хашкоджи у саудовских агентов после убийства. По словам Эрдогана, Саудовская Аравия в воскресенье направит в Турцию своего генпрокурора для встречи с его турецким коллегой.

Хашкоджи был убит 2 октября в консульстве Саудовской Аравии в Турции. Изначально саудовские власти отрицали факт смерти журналиста, однако 20 октября генпрокурор страны сообщил, что Хашкоджи погиб в результате драки в здании консульства в Стамбуле. Эр-Рияд подчеркивал, что ответственность за убийство несут исключительно участники конфликта. Власти страны объявили о задержании 18 подозреваемых, своих постов лишились генерал разведки Ахмед Ассири и советник кронпринца Суд аль-Кахтани, кроме того, было объявлено о реформе разведслужбы.

Принц Мухаммед назвал убийство Хашкоджи «отвратительным преступлением, которое не имеет оправдания» и пообещал найти и наказать всех виновных. Саудовские власти пообещали сотрудничать с турецкой стороной в расследовании дела. Позже саудовский генпрокурор сообщил, что данные турецких властей свидетельствуют о преднамеренном убийстве Хашкоджи саудовцами в здании консульства.

Эрдоган заявлял, что у турецких спецслужб есть доказательства того, что убийство Хашкоджи было преднамеренным и жестоким и готовилось саудовцами заранее. По его данным, для этого в консульство прибыла группа из 15 человек. Телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщал, что тело Хашкоджи обнаружено в расчлененном виде с обезображенными чертами лица. Один из источников рассказал, что части тела журналиста найдены в саду у дома саудовского генконсула в Турции.

Политика
Новости

Верзилов написал заявление в полицию об угрозе его матери

Ведомости
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Участник Pussy Riot Петр Верзилов подал заявление в полицию из-за надписи, оставленной неизвестными на двери квартиры его матери в Москве. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, надпись оскорбительного характера была оставлена 25 октября в 23.00. В этот день у него был день рождения. «Подаем заявление в полицию об угрозе физической расправы — надо же поблагодарить ребят!» — подчеркнул Верзилов.

11 сентября Петр Верзилов попал в больницу в тяжелом состоянии. Российские врачи заподозрили у него отравление лекарственными препаратами. Через несколько дней его отправили на лечение в Берлин, и немецкие врачи заявили, что участник Pussy Riot был, скорее всего, отравлен. Причиной отравления, по их данным, стал «приток или прием экзогенного вещества».

26 сентября Верзилова выписали из больницы. В интервью Bild, опубликованном в тот же день, он заявил, что «твердо полагает», что за его отравлением стоит ГРУ.

По данным «Медиазоны», участник Pussy Riot по-прежнему находится в Германии.

24 сентября адвокат правозащитной группы «Агора» Дмитрий Динзе сообщил, что направил в СКР заявление с требованием возбудить дело из-за отравления.

Pussy Riot выбежали на поле в финале чемпионата мира

Финансы
Новости

Котировки банка «Санкт-Петербург» выросли после новости об обратном выкупе

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Котировки входящего в российский топ-20 банка «Санкт-Петербург» днем в пятницу выросли почти на 5% после известий о новых планах банка по выкупу собственных акций. На Московской бирже к 15.25 мск котировки банка поднялись с 47,4 руб. до 49,7 руб. (+4,8%).

Как сообщил банк в пятницу, он планирует минимум дважды в год рассматривать buy back акций, а выкупленные бумаги погашать.

Ранее акционеры банка «Санкт-Петербург» предъявили к обратному выкупу 19,4% обыкновенных акций. Кредитная организация, как и планировала, выкупит 2,4% акций — почти 12 млн акций почти на 660 млн руб., таким образом исчерпав ранее выделенные на выкуп средства.

В августе наблюдательный совет банка решил выкупить 12 млн обыкновенных акций по цене 55 руб. за акцию. Это решение банк назвал первым шагом к повышению их рыночной цены.

Основными акционерами банка являются его топ-менеджеры, в том числе председатель правления кредитной организации Александр Савельев (25,56% голосов). Европейскому банку реконструкции и развития ранее принадлежало 4,83% голосующих акций банка, группе East Capital — 6,69%.

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Бизнес
Новости

Нефтепровод к Туапсинскому НПЗ поврежден селем

Ведомости
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Снабжение Туапсинского НПЗ «Роснефти» нефтью идет по резервной схеме, запасов нефти хватит до конца дня, сообщила сегодня «Транснефть».

«Снабжение завода после остановки магистрального нефтепровода идет из резервуарного парка "Заречье". Находящихся там объемов хватит для снабжения завода до конца этого дня», — заявил «Интерфаксу» советник президента, пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин. По его словам, аварийно-ремонтные бригады «Черномортранснефти» находятся на месте повреждения трубопровода Тихорецк - Туапсе-1 селевым потоком и делают все возможное, чтобы восстановить подачу нефти до конца этих суток.

В условиях техподключения НПЗ к магистральному трубопроводу есть обязательное требование иметь трехсуточный запас нефти для автономной работы, отметил представитель нефтетранспортной компании. «Несмотря на неоднократные предупреждения о необходимости выполнять технический регламент, Туапсинским НПЗ не было создано трехдневного регламентного запаса, хотя находящийся в километре от завода резервуарный парк «Заречье» позволяет это сделать. Как следствие, работники ремонтных бригад вынуждены проявлять массовый трудовой героизм в борьбе с последствиями погодной аномалии», — говорится в релизе компании.

В ночь с 25 на 26 октября в районе поселка Греческий Туапсинского района Краснодарского края селевый поток повредил воздушный переход нефтепровода к НПЗ над рекой Туапсе. Выход нефти оценивается в 5 кубометров, сообщала «Транснефть». В ликвидации последствий инцидента задействовано более 100 работников и 45 единиц техники, на реке установлены боновые заграждения. Перекачка нефти по трубопроводу во время повреждения была приостановлена.

Туапсинский НПЗ в пятницу заявил, что продолжает работу. «Оборудование Туапсинского НПЗ не пострадало от аномальных ливней, прошедших в районе Туапсе. Технологические процессы по переработке нефти не прекращались. Завод осуществляет выпуск продукции», — сообщила пресс-служба «РН - Туапсинский НПЗ».

В Туапсинском районе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации после сильнейших ливней 24-25 октября. По последним данным, в Краснодарском крае подтоплено более 1800 домовладений, погибли шесть человек.

Рухнувшие мосты и затопленные поселки. Последствия ливней в Сочи

Финансы
Новости

В 2017 году общее состояние всех миллиардеров выросло на 20%

Ведомости
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Почти 200 человек стали миллиардерами по итогам прошлого года, увеличив общее состояние всех миллиардеров в мире на 19% до $8,9 трлн. Об этом говорится в докладе UBS и консалтинговой компании PwC. Всего на планете 2158 человек с миллиардным состоянием, отмечают аналитики.

Около трети новых миллиардеров заработали свои состояния в сфере инноваций. Больше всего обладателей миллиардных состояний специалисты зафиксировали в Китае. Там количество таких людей за год выросло на 55 человек, их совокупное состояние оценивается в $1,12 трлн. В 2017 г. Китай каждую неделю «создавал» по два новых миллиардера, Азия в целом — более трех.

«Китайские бизнесмены-миллиардеры возглавляют экономическую трансформацию своей страны и всей Азии в целом», — отмечается в докладе. За десять лет они создали крупнейшие компании в мире, подняли стандарты уровня жизни и зарабатывали состояния с «беспрецедентной скоростью», констатируют авторы исследования.

В целом в Азии сегодня больше миллиардеров, чем в США, за три года их совокупное состояние должно превысить состояние богатейших американских бизнесменов, которое сейчас оценивается в $2,5 трлн, считают аналитики UBS и PwC. С 2016 по 2018 г. в Китае появилось 50 компаний с капитализацией не менее $1 млрд, в США за этот период появились 62 такие компании.

Forbes назвал самых щедрых миллиардеров в США

Экономика
Новости

Медведев назначил Орешкину заместителя по внешнеэкономическим вопросам

Ведомости
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Новым замминистра экономического развития назначен Тимур Максимов. Соответствующее распоряжение премьера Дмитрия Медведева опубликовано на портале раскрытия правовой информации.

В сообщении о назначении на сайте Минэкономразвития говорится, что Максимов будет курировать ряд вопросов внешнеэкономической деятельности.

До назначения на новый пост Максимов занимал должность замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС), а ранее, в 2013-2017 гг., был помощником министра финансов Антона Силуанова. В Минфине Максимов занимался вопросами международных финансовых отношений, взаимодействием с международными финансовыми организациям и банками развития, с 2016 г. также стал курировать вопросы деятельности ФТС, которая с того года перешла в ведение Минфина.

Максимов стал десятым заместителем у министра экономического развития Максима Орешкина. Всего, согласно постановлению правительства о Минэкономразвития, у руководителя ведомства может быть 12 заместителей.

Политика
Новости

СМИ опубликовали составленное Сенцовым во время голодовки завещание

Ведомости
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Телеканал «Громадське» опубликовал фотографию завещания, составленного украинским режиссером Олегом Сенцовым, приговоренным в России к 20 годам колонии и отбывающим наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Оно было составлено в сентябре – в то время режиссер держал голодовку.

В документе Сенцов завещал Евгении Врадий, которую он назвал своей соратницей, в случае его смерти экранизацию фильмов по его сценариям. Она должна быть режиссером-постановщиком картин. Если же она откажется, то у нее есть право выбрать, кому перепоручить эти экранизации, и выбрать компанию - производителя этих фильмов. Евгения Врадий была художником на съемках фильма «Гамер» Олега Сенцова, вышедшего в 2011 г.

Правопреемниками, наследниками и получателями гонораров после его смерти Сенцов назначил своих детей – Алину и Владислава.

О том, что Сенцов составил завещание, сообщила его сестра Наталья Каплан 10 сентября. Завещание, отмечается в тексте, составлено в ИК-8 в Лабытнанги (ЯНАО) и заверено адвокатом режиссера Дмитрием Динзе 7 сентября 2018 г.

14 мая режиссер объявил голодовку в колонии, потребовав освободить всех украинцев, незаконно удерживаемых в России. Она продолжалась 145 дней. Утром 5 октября ФСИН сообщила, что Сенцов прекратил голодовку. Режиссер в тот же день подтвердил это, назвав решение вынужденным: по его словам, в ближайшее время его планировали начать кормить принудительно.

Сенцова в августе 2015 г. признали виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки. Он приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Режиссер вину не признал.

25 октября Сенцов стал лауреатом премии имени Андрея Сахарова «За свободу мысли», присуждаемой Европарламентом. МИД России назвал это решение политизированным.

В Москве прошла акция в поддержку Олега Сенцова

Политика
Новости

Топилин объяснил свое заявление о «беспрецедентном росте зарплат»

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Министр труда и социальной защиты Максим Топилин сегодня объяснил свое заявление о беспрецедентном росте зарплат в России. По его мнению, приведенная им информация корректна, а хорошие новости надо оценивать позитивно.

«Я опираюсь на данные Росстата, ничего от себя не придумываю. Я считаю, что хорошие новости должны восприниматься нормально, почему-то это вызывает какие-то вопросы. Я считаю, что надо все-таки нам учиться и уметь хорошие новости оценивать позитивно», – цитирует «РИА Новости» заявление Топилина в пятницу на трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«Каждый на себя мерит, у кого-то больше выросла, у кого-то меньше», – сказал он.

В среду Топилин на правительственном часе в Совете Федерации заявил, что зарплаты за январь – август 2018 г. выросли беспрецедентными темпами в годовом выражении – на 11%. «Я думаю, здесь очень серьезную роль сыграло установление минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума», – заметил при этом министр.

Заявление Топилина вызвало резкую реакцию россиян в соцсетях: граждане задались вопросом, чьи именно зарплаты имел в виду министр.

По данным Росстата, рост среднемесячной начисленной заработной платы работников за январь – август 2018 г. к январю – августу 2017 г. действительно составил 11%. Однако реальные зарплаты – за вычетом инфляции – за этот период увеличились на 8,4%. Беспрецедентным этот рост также назвать нельзя: до 2014 г. номинальные зарплаты росли двузначными темпами, а в 2008 г. выросли на 28,7% в годовом выражении.

Лучшие работодатели 2018 года по версии Forbes

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Бизнес
Новости

ФАС пообещала за 10 дней выяснить причины роста цен на сахар‍

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в течение 10 дней изучит ситуацию с ростом цен на сахар в России, заявил руководитель ведомства Игорь Артемьев. Его слова приводит ТАСС.

Артемьев напомнил, что сахар является биржевым товаром и при дефиците продукта цены на него могут расти на бирже. «Когда они (цены) падают, этого никто не замечает, а когда они повышаются, все, естественно, беспокоятся», — отметил руководитель ФАС. Он добавил, что вопрос серьезный и ведомство относится к нему «очень серьезно».

Ранее Минсельхоз зафиксировал в России рост оптовых цен на сахар. По состоянию на 25 сентября оптовая цена на него в Южном федеральном округе (Краснодар выступает базисом для определения цены) составляла 32,16 руб. за 1 кг (рост на 22% к аналогичному периоду 2017 г.), а по состоянию на 18 октября — уже 35,97 руб. за 1 кг (рост на 50% в годовом выражении).

Потребительские цены менялись не так сильно: на 24 сентября цена составляла 41,13 руб. за 1 кг (рост на 1,6% в годовом выражении), на 15 октября — 42,7 руб. (плюс 5,4%), констатировало ведомство.

При этом с конца сентября наблюдается рост биржевых котировок сахара-сырца: котировки на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже по состоянию на 26 сентября составляли $218 за тонну, а на 17 октября — уже $303.

На что россияне готовы брать микрозаймы

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