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Политика
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Президент Грузии будет избран во втором туре

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В Грузии состоится второй тур президентских выборов. Ни один из участников прошедшего накануне первого тура не набрал необходимых для победы 50%. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома Грузии по итогам обработки 99,57% голосов.

Во второй тур выйдут независимый кандидат Саломе Зурабишвили, набирающая 38,66%, и представитель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе, у которого пока 37,75% голосов. Третий результат показал кандидат от партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе – 10,97%.

В первом туре приняли участие 25 кандидатов. По данным ЦИК, явка составила 46,7%. Ранее сообщалось, что местные наблюдатели подали 364 жалобы. Второй тур состоится не позднее 1 декабря.

Это последние президентские выборы в Грузии, проходящие путем прямого голосования. С 2023 г. главу государства будет выбирать избирательная коллегия, в которую войдут по 150 депутатов парламента и представителей регионов, а также муниципалитетов.

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Финансы
Новости

ЦБ назначил директора департамента обеспечения банковского надзора

Ведомости
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Директором департамента обеспечения банковского надзора Центробанка с 29 октября назначен Александр Полонский, сообщает ЦБ. Ранее он занимал должность замруководителя департамента денежно-кредитной политики.

Департамент обеспечения банковского надзора станет новым в структуре ЦБ, он создается на базе департамента банковского надзора, часть функций которого передается в службу текущего банковского надзора, объяснили «Интерфаксу» в пресс-службе ЦБ. Этот шаг является логичным этапом процесса централизации банковского надзора, которая была начата в 2016 г. и завершается в октябре 2018 г., говорится в комментарии первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина.

Новый департамент сосредоточится, прежде всего, на информационно-аналитическом обеспечении банковского надзора. Он будет анализировать ситуацию в банковском секторе, осуществлять мониторинг финансовой устойчивости и рисков кредитных организаций, заниматься развитием методик и процедур стресс-тестирования банков. ЦБ планирует создать систему раннего выявления рисков в банковском секторе на основании анализа статистической и надзорной информации с использованием, в том числе, элементов моделирования, указывает Тулин.

Полонский был заместителем Игоря Дмитриева, который возглавлял департамент денежно-кредитной политики на протяжении пяти лет. Летом этого года на место Дмитриева пришел Алексей Заботкин из «ВТБ Капитала».

В конце сентябре пост директора департамента банковского надзора покинула Анна Орленко. Исполняющим обязанности руководителя департамента стала Ольга Подстреха. Орленко проработала несколько месяцев в составе временной администрации санируемого банка «ФК Открытие», но затем вернулась в ЦБ. Предполагалось, что она может остаться в «ФК Открытие» в качестве первого зампреда, рассказывали «Ведомостям» источники – человек, близкий к банку, и знакомый самой Орленко. Последний говорил, что продолжать работу в банке было ее собственным желанием, однако она не нашла взаимопонимания с Михаилом Задорновым, который возглавил «ФК Открытие».

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Бизнес
Новости

Ритейлер «Лента» потратит до 11,6 млрд рублей на обратный выкуп GDR

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Ритейлер «Лента» запустил программу обратного выкупа глобальных депозитарных расписок (GDR). Об этом говорится в сообщении компании. Лимит программы – 11,6 млрд руб., что эквивалентно 10% GDR исходя из их рыночной стоимости на дату закрытия торгов 26 октября.

Программа стартует 29 октября и продлится год – до 29 октября 2019 г. Сделки по ней начнутся не позднее 5 ноября. Покупками с открытого рынка на Лондонской фондовой бирже займется Credit Suisse. Приобретенные GDR будут затем обратно проданы операционному подразделению «Ленты».

Одобренный максимальный объем обратного выкупа не будет полностью реализован с учетом недавних объемов торгов и стоимости GDR компании на бирже, полагает «Лента». Однако, по ее мнению, такой объем расходов будет правильным использованием капитала, если объем торгов возрастет. После выкупа GDR со стороны «Ленты» закрепленные за расписками акции в соответствии с уставом компании не будут иметь права голоса.

Решение о запуске программы было принято на фоне слабых макроэкономических показателей и состояния финансовых рынков, а также возросшей стоимости капитала. «Компания считает, что текущая оценка бизнеса не отражает ее фундаментальной стоимости. Все это формирует привлекательные условия для распределения денежных средств владельцам GDR через программу обратного выкупа», – подчеркивает «Лента».

«Лента», одна из крупнейших розничных сетей в России, основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. На конец сентября компании принадлежали 354 магазина в стране – 233 гипермаркета и 121 супермаркет. Крупнейшие акционеры ритейлера – TPG Group (владеет 33,94% акций) и Европейский банк реконструкции и развития (7,36%). Free float, по оценке компании, составляет 57,47%.

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Политика
Новости

МИД ответил на обвинения Франции в дестабилизации Россией ситуации в ЦАР

Ведомости
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Москва считает безосновательными обвинения со стороны Франции в дестабилизации обстановки в Центральноафриканской Республике (ЦАР), сообщил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин. «Мы считаем, что информация [о дестабилизирующей роли России] не имеет под собой оснований», – сказал Вершинин журналистам (цитаты по «Интерфаксу»).

«Наша работа в ЦАР как с точки зрения и присутствия российских советников, так и с точки зрения активности на международных площадках, в том числе в ООН, на наш взгляд, оказывает стабилизирующий эффект на ситуацию, помогает <...> преодолеть существующую напряженность и конфликт», – отметил он.

Ранее министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что российское присутствие в ЦАР не содействует стабилизации ситуации в стране. В марте МИД России сообщил об отправке в ЦАР пяти российских военных и 170 инструкторов. Россия также поставляет ЦАР вооружение и боеприпасы с согласия Совбеза ООН. МИД указывал, что российские специалисты помогают в обучении правительственных войск с целью стабилизации ситуации в ЦАР. Замминистра иностранных дел Михаил Богданов не исключал увеличения российского военного присутствия в ЦАР в случае соответствующего запроса властей этой страны.

В воскресенье один из лидеров исламской группировки «Селека» Абдулай Иссен потребовал от властей ЦАР вывести с контролируемой повстанцами территории правительственные войска и «российских наемников». Он объявил ультиматум после отстранения от должности председателя парламента ЦАР Карима Мекасуа, мусульманина по вероисповеданию. Иссен также обвинил президента ЦАР Карима Мекасуа в сговоре с «наемниками из России».

В июле в ЦАР были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Они снимали по заказу Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского фильм о деятельности в ЦАР частной военной компании – «ЧВК Вагнера».

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Технологии
Новости

ГИБДД не смогла вынести более 5 млн штрафов из-за из-технической ошибки

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Техническая ошибка в базах данных помешала ГИБДД вынести более 5 млн штрафов за два года, сообщил сегодня «Коммерсантъ».

О проблемах в работе федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД на минувшей неделе рассказал начальник ГАИ Михаил Черников на всероссийском семинаре-совещании в Сочи. «Работает система более или менее корректно, но есть вопросы переходного периода», – сказал он. По его словам, в Москве ГИБДД не сумела «садминистрировать» более 5 млн штрафных постановлений из-за «некорректного слияния баз данных». «То дом не указали, то квартиру, то фамилию половинчато», – пояснил начальник ГАИ.

По информации «Коммерсанта», с 1 января 2017 г. все региональные подразделения ГИБДД России используют только ФИС, разработка которой в 2013–2014 гг. стоила более 200 млн руб. Но в единую систему были неполно или некорректно интегрированы региональные базы данных, некоторые из которых создавались еще в 1990-х гг., пишет издание.

Так называемые «письма счастья» со штрафами с камер наблюдения не доходят адресатам из-за того, что Центры автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГАИ не могут найти информацию об адресе виновника. «Сотрудники ЦАФАПа, получив информацию о нарушении, пробивают через ФИС адрес автовладельца по номеру, чтобы сформировать «письмо счастья». На этом этапе и возникают проблемы, – пишет «Коммерсантъ». – Например, реальный адрес автовладельца может быть «улица Советская, дом 1, владение 1», но в ФИС при интеграции с региональной базой почему-то попал адрес без владения. Софт ЦАФАПа, сравнивая полученный адрес с Федеральной информационной адресной системой (курирует ФНС), обнаруживает, что такого адреса нет, и отправляет потенциальное постановление в корзину».

По данным источника газеты, из-за ошибок в базе данных УГИБДД столицы за два года не смогло вынести порядка 5,4 млн постановлений. Это означает, что неоформленными остались примерно 15% нарушений только в Москве.

По мнению зампреда комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова, проблема была ожидаемой. ФИС курировал замминистра внутренних дел Александр Махонов, ушедший в отставку в 2017 г. после ареста начальника НПО «Спецтехника и спецсвязь» (куратор финансирования ФИС) Андрея Нечаева. Нечаева обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями за то, что он принял у подрядчика недоработанную полицейскую систему ИСОД, на которую было потрачено 1,4 млрд руб. ФИС является частью ИСОД.

«Теперь надо с Махонова спрашивать, почему бюджет недополучил штрафов минимум на 2 млрд руб. из-за ошибок системы. Думаю, дальше будет только хуже», – заявил Лысаков.

Эксперты видят возможное решение проблемы в новой синхронизации данных из региональных баз с федеральной системой либо в ручной перепроверке по каждому случаю.

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Политика
Новости

Lion Air рассказала о технической проблеме на разбившемся Boeing 737

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У разбившегося сегодня в море авиалайнера Boeing 737 Max 8 крупной индонезийской авиакомпании Lion Air были технические проблемы в предыдущем полете, однако все они были устранены в соответствии с регламентом. Об этом сообщило агентство Reuters со слов исполнительного директора компании Эдварда Сираита.

«До этого самолет летал из Денпасара в Ценкаренг (Джакарта), — сказал он журналистам. — Было сообщение о технической проблеме, которая была решена в соответствии с регламентом». Характер технической проблемы он не уточнил.

Самолет Boeing 737 Max 8 рейсом JT610 разбился утром в понедельник, 29 октября, через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. На борту было 189 человек, по предварительным данным, россиян среди них не было. Вскоре после вылета из аэропорта экипаж самолета запросил у авиадиспетчеров разрешения вернуться, но после этого связь прервалась. Как отмечает Bloomberg, это первая авиакатастрофа с самолетом этой модификации, вышедшей на регулярные рейсы лишь в мае 2017 г.

В Индонезии упал в море пассажирский Boeing 737

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Политика
Новости

ЕС не создал главный элемент для обхода санкций США против Ирана

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Евросоюз пока не нашел страну, которая согласилась бы стать юрисдикцией компании специального назначения (SPV), через которую будут вестись расчеты с Ираном после введения санкций США против энергетического сектора страны в ноябре, пишет Financial Times. Такая SPV — основной элемент плана ЕС по сохранению торговых отношений с Ираном, отмечает газета.

«Ни одно из правительств стран ЕС не хочет переходить дорогу США, размещая у себя SPV», — сказал газете один из ее источников. «Нельзя сказать, что страны выстроились в очередь за SPV», — отметил другой. Страны ЕС опасаются, что США могут принять против них в этом случае политические меры вплоть до санкций, сказал еще одни дипломат.

Иран считает, что сможет продолжить экспорт нефти в Европу, несмотря на санкции и проблемы с организацией обхода санкций США. Но даже без Европы Тегеран рассчитывает экспортировать в Китай и другие страны минимум 1 млн баррелей нефти в сутки. Это втрое меньше досанкционных 2,8 млн баррелей в сутки, однако поддержит валютные доходы страны на минимально достаточном уровне, отмечает FT.

В конце сентября ЕС обнародовал план создания SPV, чтобы обеспечить прохождение законных финансовых операций с Ираном. США в ответ заявили, что не позволят этого ни ЕС, ни России или Китаю.

Соглашение с Ираном по ядерной программе Иран подписал «шестеркой» международных посредников — пятью постоянными членами СБ ООН и Германией — в июле 2015 г., при администрации Барака Обамы в США. С Ирана снимались санкции в обмен на отказ от военной ядерной программы. В мае 2018 г. президент США Дональд Трамп, назвав соглашение «плохим» и обвинив Иран в обмане, заявил о выходе из него Соединенных Штатов.

После этого Вашингтон объявил о восстановлении санкций против Ирана — сначала против финансового сектора (с 7 августа), а затем и против энергетического (с 5 ноября). Второй пакет предусматривает санкции против компаний третьих стран, ведущих бизнес с Ираном. До 5 ноября все такие компании, чтобы избежать санкций, должны свернуть энергетическое сотрудничество с Ираном, в частности прекратить закупки иранской нефти.

После восстановления первого пакета санкций против Ирана Трамп заявил, что бизнес должен будет выбрать между этой страной и США. «Любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести бизнес с США», – подчеркнул американский президент.

Политика
Новости

РБК узнал основной сценарий Кремля для выборов губернатора Санкт-Петербурга

Ведомости
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Основным сценарием Кремля на выборы губернатора Санкт-Петербурга, которые состоятся осенью 2019 г., является выдвижение врио главы региона Александра Беглова. Об этом пишет РБК со ссылкой на близких к администрации президента собеседников. «Система устроена не так, чтобы человек, назначенный президентом временно исполняющим обязанности, провел в должности какое-то время, а на выборы бы потом не пошел — это слишком сложные технологии», — поясняет один их них. Представитель Беглова информацию не комментирует.

Беглов, бывший полпред в Северо-Западном федеральном округе, был назначен врио губернатора Санкт-Петербурга в начале октября. Сам он через несколько дней после назначения заявлял, что пока не принял решения об участии в губернаторской кампании. Прежде чем объявлять о выдвижении, следует зарекомендовать себя, поясняет близкий к администрации президента источник. По его словам, кандидату необходима «видимость всенародной поддержки, чтобы не восприниматься кремлевским назначенцем». Такой эффект, например, могла бы дать поддержка нескольких партий, ОНФ и профсоюзов. Еще два близких к Кремлю собеседника говорят о том, что Беглов может пойти на выборы не от «Единой России». «В таком сложном городе, как Санкт-Петербург, конечно, нужно идти самовыдвиженцем», — говорит один из них.

Сейчас по региональному законодательству избираться губернатором Санкт-Петербурга могут только кандидаты от партий. Однако, как ранее сообщала «Фонтанка», от имени Беглова подготовлен законопроект, допускающий к выборам самовыдвиженцев. В случае принятия документа самовыдвиженцу необходимо будет собрать подписи 2% жителей города (75 500 человек) и подписи 10% муниципальных депутатов не менее чем из трех четвертей муниципальных советов.

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Политика
Новости

Под Джакартой разбился пассажирский Boeing 737

Ведомости
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Пассажирский Boeing 737 авиакомпании Lion Air разбился после вылета из аэропорта Джакарты. Как сообщает Reuters со ссылкой на Поисково-спасательное агентство Индонезии, самолет пропал с радаров спустя 13 минут после взлета в 6.20 по местному времени (2.20 по московскому). Он выполнял внутренний рейс по маршруту Джакарта – Панкалпинанг на острове Банка.

Факт крушения подтвержден, заявил представитель агентства Юсуф Латиф. Сведений о жертвах и пострадавших пока не поступало.

По данным индонезийских властей, самолет упал в море. Информацию об обнаружении погружающегося в воду лайнера рядом с портом в районе Танжунг-Приок в Службу движения судов морского транспорта передал экипаж одного из буксиров, передает The Strait Times.

В Индонезии упал в море пассажирский Boeing 737

Политика
Новости

Меркель раскритиковали за фотографию с Путиным и Эрдоганом

Ведомости
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В Германии раскритиковали канцлера Ангелу Меркель за фотографию с президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом написала немецкая газета Bild.

Поводом послужила фотография, на которой изображены Меркель, Путин, Эрдоган, а также французский президент Эмманюэль Макрон во время саммита по Сирии. Все четверо держатся за руки, однако Меркель стоит именно между Путиным и Эрдоганом. Журналист Bild Джулиан Репке выпустил материал под названием: «Должна ли Меркель держаться за руки с Путиным и Эрдоганом?». Многие задаются этим вопросом, глядя на фотографию с саммита, указывает Bild. В материале отмечается, что фактически саммит не дал конкретных результатов, а это изображение четырех лидеров вызвало возмущение. Путин и Эрдоган обвиняются в нарушениях прав человека в своих странах, а также в Сирии, пишет Bild.

Фотография вызвала критику и в соцсетях. Канцлер не должна «выкатывать красную дорожку для диктатора» и держать его руку, написала на своей странице в Twitter член Федерального собрания Гамбурга в Германии Кансу Оздемир: «Мне плохо от этого». Она не уточнила, кого она имеет в виду.

«Меркель держит в руках военных преступников Путина и диктатора Эрдогана», – написал в Twitter представитель Фонда Фридриха Науманна Дирк Кунц. Активистка по гражданским правам Катерина Крук отметила в своем аккаунте, что находит это фото «тревожным».

В мае журналисты Bild уже критиковали Меркель и Путина. Однако в тот раз причиной послужил подарок российского президента. В начале встречи он подарил канцлеру букет цветов. Bild назвала это оскорблением. Политики такого уровня, как Путин и Меркель, при встрече должны пожимать друг другу руки, а не дарить букеты, посчитало немецкое издание.

Самые влиятельные люди мира по версии Forbes

Бизнес
Новости

Страховщики профинансируют карты паводковых рисков

Ведомости
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Всероссийский союз страховщиков запустил проект создания карт рисков затоплений. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на слова руководителя рабочей группы союза по проекту, президента нацперестраховщика РНПК Николая Галушина. Методологию создания таких карт разработают «Российские космические системы» и Росгидромет.

Карты будут строиться на данных, включающих историю наблюдений за 30-50 лет за уровнем воды в реках более чем на 3500 речных гидрологических постах (ГП), а также на информации со спутников, на основе которой можно построить рельеф местности. До сих пор данные Росгидромета с гидрологических постов не были востребованы и оцифрованы, а высокоточные топографические карты были засекречены, поэтому сейчас к проекту и приходится привлекать РКС.

«Возникла идея – если наложить исторические данные с ГП на карту с рельефом местности и экстраполировать получаемые графические линии (границы зон затопления) между ГП, то можно получить карту зон затопления с разной вероятностью сценария», – пояснил Галушин. При создании карт будут учитываться все риски – от таяния снегов и обильных осадков до спуска воды с плотин ГЭС.

Страховщики профинансируют создание пилотного проекта на примере Амурской области. Если все пойдет, как планировалось, в течение следующего года могут быть созданы карты еще для пяти-шести регионов в формате веб-интерфейса. Данные карт должны повысить точность андеррайтинга при страховании имущества, а также рисков аграриев. Страховщики готовы делиться результатами со всеми, кто будет в этом заинтересован. «Например, чтобы понимать, в каких местах нельзя размещать капитальные жилые строения. Или для МЧС, чтобы предвидеть действия для минимизации ущерба и мобилизации техники – например, обваловку сделать или временную дамбу разместить», – пояснил Галушин.

Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс рассказал, что проект одобрен в рамках создания национального риск-офиса. Компании смогут использовать проект после запуска закона о страховании жилья граждан от ЧС в августе 2019 г. По нему лимит страховых выплат составит 300 000–500 000 руб. В РНПК будет передаваться 95% обязательств страховщиков по риску гибели жилого помещения и 60% – по риску повреждения.

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Политика
Новости

На выборах президента в Бразилии победил ультраправый кандидат Болсонару

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В Бразилии прошел второй тур президентских выборов, на которых победил правый кандидат Жаир Болсонару. Об этом сообщает BBC.

Болсонару набрал 55% голосов избирателей, а его соперник – кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад – 45%. В Бразилии президента выбирают на четыре года. Болсонару вступит в должность 1 января 2019 г.

Жаиру Болсонару 63 года, он бывший военный. Политик известен своими крайне правыми взглядами. В частности, он выступает за смертную казнь, против абортов и однополых браков. В своих выступлениях Болсонару не раз хвалил военные диктатуры, господствовавшие в Латинской Америке. Западные СМИ называют его «Тропический Трамп» за схожесть взглядов с президентом США. Кроме того, сам Болсонару говорил, что Дональд Трамп является его кумиром и примером для подражания, отмечает BBC. В ходе предвыборной гонки Болсонару пообещал увеличить безопасность жителей Бразилии, «очистить» страну от коррумпированных чиновников и сократить вмешательство государства в экономику.

Первый тур президентских выборов в Бразилии состоялся в начале октября. Однако ни один из кандидатов не набрал необходимое абсолютное большинство голосов: у Болсонару было 46% голосов, а у Аддада – 29% голосов.

Перед первым туром выборов на Болсонару было совершено покушение. На предвыборном митинге он получил ножевое ранение.

Кто из лидеров государств был осужден или находился под следствием

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