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Lion Air рассказала о технической проблеме на разбившемся Boeing 737

У разбившегося сегодня в море авиалайнера Boeing 737 Max 8 крупной индонезийской авиакомпании Lion Air были технические проблемы в предыдущем полете, однако все они были устранены в соответствии с регламентом. Об этом сообщило агентство Reuters со слов исполнительного директора компании Эдварда Сираита.

«До этого самолет летал из Денпасара в Ценкаренг (Джакарта), — сказал он журналистам. — Было сообщение о технической проблеме, которая была решена в соответствии с регламентом». Характер технической проблемы он не уточнил.

Самолет Boeing 737 Max 8 рейсом JT610 разбился утром в понедельник, 29 октября, через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. На борту было 189 человек, по предварительным данным, россиян среди них не было. Вскоре после вылета из аэропорта экипаж самолета запросил у авиадиспетчеров разрешения вернуться, но после этого связь прервалась. Как отмечает Bloomberg, это первая авиакатастрофа с самолетом этой модификации, вышедшей на регулярные рейсы лишь в мае 2017 г.

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