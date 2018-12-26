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Фальсификацию итогов выборов предложили перевести в разряд тяжких преступлений

Фальсификацию итогов выборов предложили перевести в разряд тяжких преступлений. С такой идеей, по словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, выступили представители МВД на заседании рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства, которую возглавляет первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Речь идет о том, что бы ввести в статью Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за фальсификацию избирательных документов, дополнительную квалификацию — предварительный групповой сговор. Впрочем, такое предложение еще требует обсуждения, единого мнения по этому поводу нет, признала Памфилова.

По словам председателя ЦИК, проблеме расследования нарушений избирательного законодательства может быть посвящено отдельное заседание кремлевской рабочей группы: сейчас эффективность таких расследований крайне низка. Так, до сих пор не найдены организаторы нарушений на губернаторских выборах в Приморье 16 сентября, потребовалось даже обращение к генпрокурору, пожаловалась Памфилова.

По данным ЦИК, в течение последних трех лет в 31 регионе были возбуждены 70 уголовных дел, 21 из них передано в суд с обвинительным заключением, по семи уже вынесены приговоры (в одном случае — к реальному лишению свободы сроком на один год), еще несколько дел прекращены судами «в связи с деятельным раскаянием», 28 дел находятся в стадии расследования.