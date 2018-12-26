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Силуанов назвал новые санкции ответом на решения Киева после керченского конфликта

Расширение санкций против Украины стало ответом на действия украинских властей после конфликта в Керченском проливе. Об этом заявил в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» первый вице-премьер Антон Силуанов.

«На последние решения, которые Украина приняла в рамках так называемого инцидента в Азовском море, мы приняли свой ответ. Попали под санкции украинские парламентарии, украинские олигархи, все те, кто занимается сегодня антироссийской риторикой», — подчеркнул он (цитата по «Интерфаксу»).

По словам министра, Москва считает, что это «адекватная реакция» на ограничения, вводимые против России. «Собственно, мы и дальше так будет отвечать», — добавил он.

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении санкций против Украины 25 ноября. Это сделано для защиты интересов России, отметил он. В санкционный перечень попали депутаты Верховной рады, мэр Одессы Геннадий Труханов, а также «Центрэнерго», Укрэксимбанк, Первая логистическая компания, страховая группа ТАС, «Укроборонпром».

Первый пакет ограничительных мер Москва ввела в начале ноября, еще до конфликта в Керченском проливе. В нем оказались руководители МВД, СБУ, СНБО, «Батькивщины» и «Нафтогаза» — Арсен Аваков, Василий Грицак, Юлия Тимошенко, Александр Турчинов и Андрей Коболев, а также такие компании, как «Днепроазот», «Гео альянс», «Укрспирт».

В ноябре российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских корабля. Члены их экипажей — 24 украинских моряка — были арестованы. По версии ФСБ, корабли пересекли границу незаконно. Украина утверждает, что она уведомляла о проходе кораблей. США, НАТО и страны Евросоюза выступили против действий России в этом конфликте.

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