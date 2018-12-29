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Россия запретила импорт ряда украинских товаров

Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, о чем он сообщил в своем Twitter.

Медведев отметил, что запрет введен в качестве ответной меры на санкционные ограничения со стороны Украины. На момент публикации материала постановление не было опубликовано в базе данных документов правительства, но позже появилось.

Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это – ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 29 декабря 2018 г.

В основном запрет введен против промышленных товаров, но затрагивает также сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие, сообщает правительство. Кабинет министров может отменить эти санкции, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров, говорится в документе. Под запрет попали, к примеру, пшеница, подсолнечное масло, рыба, икра, кондитерские изделия, шоколад, пиво, соки, а также щебень, обои, мебель и некоторые виды турбин.

В начале ноября Россия ввела санкции в отношении Украины, а позже расширила санкционный список. Всего в списке оказались 567 человек и 75 юридических лиц. Среди них мэр Одессы Геннадий Труханов, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

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