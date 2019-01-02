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Россия допустила американских дипломатов к задержанному ФСБ гражданину США

Российские власти предоставила консульский доступ к гражданину США Полу Уилану, задержанному Федеральной службой безопасности (ФСБ) по подозрению в шпионаже, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский МИД. Деталей встречи не приводится.

CNN со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову уточняет, что встреча представителей американского консульства и 48-летнего Пола Уилана состоялась днем в среду, 2 января.

О том, что ФСБ задержала американца по подозрению в шпионаже, стало известно 31 декабря. Российская спецслужба уточняла, что он был задержан в Москве 28 декабря и в отношении него заведено уголовное дело о шпионаже. ФСБ сообщала, что мужчина был задержан при проведении шпионской акции. По словам брата-близнеца Уилана, задержанный служил морским пехотинцем и приехал в Москву на свадьбу к другу, на которую в результате не попал.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон ожидает от Москвы больше информации о причинах задержания американца. Если задержание Уилана было необоснованным, американские власти потребуют немедленно вернуть его на родину, подчеркивал он.