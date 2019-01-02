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Россия допустила американских дипломатов к задержанному ФСБ гражданину США

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Российские власти предоставила консульский доступ к гражданину США Полу Уилану, задержанному Федеральной службой безопасности (ФСБ) по подозрению в шпионаже, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский МИД. Деталей встречи не приводится.

CNN со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову уточняет, что встреча представителей американского консульства и 48-летнего Пола Уилана состоялась днем в среду, 2 января.

О том, что ФСБ задержала американца по подозрению в шпионаже, стало известно 31 декабря. Российская спецслужба уточняла, что он был задержан в Москве 28 декабря и в отношении него заведено уголовное дело о шпионаже. ФСБ сообщала, что мужчина был задержан при проведении шпионской акции. По словам брата-близнеца Уилана, задержанный служил морским пехотинцем и приехал в Москву на свадьбу к другу, на которую в результате не попал.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон ожидает от Москвы больше информации о причинах задержания американца. Если задержание Уилана было необоснованным, американские власти потребуют немедленно вернуть его на родину, подчеркивал он.

Политика
Новости

«Аэрофлот» бесплатно перевезет в Магнитогорск семьи жертв взрыва в жилом доме

Ведомости
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«Аэрофлот» бесплатно перевезет на траурные мероприятия в Магнитогорск родных пострадавших и погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в этом городе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росавиации. Ведомство предложило всем российским авиакомпаниям помочь таким образом пострадавшим в результате трагедии.

Росавиация предложила авиакомпаниям также бесплатно перевезти пострадавших и их семьи из Магнитогорска в другие города при необходимости. Для того чтобы воспользоваться такой возможностью, пострадавшим и их близким нужно обратиться в аэропорт Магнитогорска и представительства авиакомпаний, выполняющих рейсы в город, уточнило ведомство.

Одновременно о помощи жертвам трагедии сообщил Сбербанк. Банк направит 20 млн руб. на помощь пострадавшим в результате взрыва в Магнитогорске, говорится в сообщении пресс-службы банка. Банк также может урегулировать задолженность по кредитам своих клиентов, пострадавших в результате взрыва, сейчас кредитная организация рассматривает этот вопрос и проверяет все данные.

Обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома в Магнитогорске произошло 31 декабря. По предварительной информации, подъезд обрушился в результате взрыва бытового газа. Согласно последним данным МЧС, число жертв трагедии достигло 22 человек, разбор завалов продолжается.

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки

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Политика
Новости

Помпео прокомментировал задержание американца в Москве за шпионаж

Ведомости
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Вашингтон ожидает от российской стороны больше информации о причинах задержания американца Пола Уилана в Москве, заявил госсекретарь США Майк Помпео, чьи слова приводит телеканал CNN. Если задержание Уилана было необоснованным, США потребуют немедленно вернуть его на родину, подчеркнул он.

«Мы ясно дали понять России, что мы ожидаем, что узнаем больше о пунктах обвинения, придем к пониманию, в чем его обвиняют», — заявил Помпео. Он добавил, что США надеются получить консульский доступ к Уилану в ближайшее время.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали американца в Москве 28 декабря. Российская спецслужба сообщала, что он был задержан при проведении шпионской акции. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Брат-близнец Уилана Дэвид Уилан ранее говорил, что тот приехал в Россию 22 декабря на свадьбу друга, бывшего морпеха, который женился на гражданке России. Но на церемонию бракосочетания Уилан не пришел, поскольку был задержан.

The Washington Post со ссылкой на соответствующие документы написала, что задержанный с 1994 г. служил в морской пехоте. Он дважды был в Ираке – в 2004 и 2006 гг. В 2008 г. был уволен из армии за недостойное поведение – после того, как его осудили по нескольким эпизодам, связанным с воровством. Сейчас мужчина руководит службой безопасности BorgWarner. Компания занимается производством деталей для автомобилей и не работает в России. Эту информацию ранее подтвердила сама компания.

Кто шпионил в пользу России

Экономика
Новости

Кудрин оценил рост реальных доходов россиян за год в «десятые доли процента»

Ведомости
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Рост реальных доходов россиян в 2018 г. составил 0–0,4% по сравнению с предыдущим годом согласно декабрьским оценкам Счетной палаты. Об этом в среду, 2 января, написал руководитель ведомства Алексей Кудрин в своем Twitter.

Согласно предварительной оценке ведомства на конец года, инфляция оказалась выше прогноза, рост ВВП – ниже, уточнил Кудрин. Инфляция превысила октябрьский официальный прогноз в 2,7% и составила 4,2%. Темп роста ВВП в 2018 г. составил 1,5%, согласно инфографике, опубликованной Кудриным. Росстат в декабре оценивал рост ВВП в 1,6%, инфляцию – также в 4,2%.

«Реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента», – написал Кудрин. По его словам, правительство пока вынуждено начинать с низкого старта. Рост доходов населения, по оценкам Счетной палаты, составил 0–0,4%. По данным Росстата за ноябрь, рост составил 3% по сравнению с прошлым годом.

Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции в декабре говорил, что реальные располагаемые доходы населения по итогам года продемонстрируют рост в 0,5%. До того официальный прогноз Минэкономразвития по росту этого показателя на 2018 г. составлял 3,4%.

Финансы
Новости

Цены на нефть упали в первый торговый день 2019 года

Ведомости
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Цены на нефть упали в первый торговый день 2019 г. на фоне роста производства в США и слабых данных по Китаю, сообщает Financial Times со ссылкой на данные торгов. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале снизился на 1% до $44,95 за баррель, а мартовский фьючерс на нефть сорта Brent упал на 1,1% до $53,21 за баррель.

Основные фондовые индексы Европы демонстрируют негативную динамику в первый день торгов 2019 г., реагируя на поведение инвесторов в Азии, пишет издание. Рынки азиатского региона в среду, 2 января, также закрылись снижением, достигавшим 2,8%, на фоне слабой статистики из Китая. Reuters уточняет, что влияние на рынки оказывает также общий экономический спад на рынках от Китая до Франции.

По состоянию на 12.11 мск британский индекс FTSE 100 падал на 0,63% до 6618,25 пункта, французский CAC 40 — на 2,15% до 4628,81 пункта, немецкий DAX — на 0,92% до 10461,76 пункта.

FT отмечает, что снижение акций продолжилось после худшего года для мировых фондовых рынков со времен финансового кризиса в 2008 г. В 2018 г. сильное влияние на них оказало торговое противостояние между США и Китаем.

Политика
Новости

Скворцова поблагодарила Грефа за борт для перевозки спасенного младенца в Москву

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Министр здравоохранения Вероника Скворцова поблагодарила президента и председателя правления Сбербанка Германа Грефа за то, что он предоставил самолет для перевозки в Москву ребенка, спасенного из-под завалов жилого дома в Магнитогорске. Слова Скворцовой приводит агентство «Прайм».

«Если говорить про малыша, то очень быстро был найден борт. Хочу поблагодарить Германа Оскаровича Грефа. Очень важно было дать готовый борт, борт был его», — рассказала министр. Она отметила, что самолет вылетел за младенцем примерно через полтора часа после того, как стало известно о том, что его достали из-под завалов обрушившегося подъезда.

На борту младенца сопровождала бригада Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), состоящая из детских хирургов, анестезиологов и реаниматологов НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

В Магнитогорске 31 декабря полностью обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома. По предварительным данным, обрушения произошло в результате взрыва бытового газа. Погибли не менее 19 человек. Шестеро спасены и находятся в больницах, в том числе спасенный младенец. Неизвестна судьба более 20 человек.

О спасении младенца 1 января сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. В сообщении говорилось, что под завалами обрушившегося в Магнитогорске дома найден живым 11-месячный ребенок. Спасатели позже уточнили, что его спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан. Мальчик получил множество травм, сообщал Минздрав. Он был доставлен в больницу с обморожением, переломами и закрытой черепно-мозговой травмой. После осмотра ребенка было принято решение перевезти его в Москву для лечения.

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки

Политика
Новости

В Дании при аварии на железнодорожном мосту погибли шесть человек

Ведомости
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Шесть человек погибли в результате аварии на железнодорожном мосту, соединяющем два острова в Дании. Об этом говорится в Twitter местной полиции. Точных данных о пострадавших пока нет, уточняется на сайте ведомства.

Инцидент, по данным Associated Press, произошел на мосту Большой Бельт, который пересекает одноименный пролив и соединяет острова Фюн и Зеландия, около 8:00 по местному времени (10:00 мск). Авария могла произойти из-за того, что с грузового поезда, идущего по встречному направлению, слетел кусок брезента. Это вынудило машиниста пассажирского поезда резко затормозить.

Sky News уточняет, что пассажирский поезд следовал в направлении столицы Дании Копенгагена. Сейчас мост перекрыт как для железнодорожного, так и для автомобильного транспорта. Экстренным службам приходится работать в условиях сильного шторма.

Политика
Новости

WP: задержанного в России американца уволили из армии за воровство

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Американца Пола Уилана, задержанного в Москве по подозрению в шпионаже, ранее уволили из армии за воровство, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на соответствующие документы.

Газета отмечает, что он приезжал в Россию регулярно с 2007 г. Его знакомые рассказали журналистам, что он «высоко оценивает» Россию и знает русский язык на базовом уровне.

Накануне, 1 января, его брат-близнец Дэвид Уилан рассказал CNN, что они с братом родились в Канаде, их родители – британцы, но брат – гражданин США. Пол Уилан, по его словам, отставной морской пехотинец и во время службы в армии несколько раз бывал в Ираке. Сейчас он руководит службой безопасности BorgWarner. Компания производит детали для автомобилей и не работает в России. Брат задержанного говорил, что тот отвечал за физическую безопасность объектов компании и не занимался кибербезопасностью.

WP уточняет, что Пол Уилан начал служить в морской пехоте в 1994 г., в Ираке был дважды – в 2004 и 2006 гг. В 2008 г. был уволен из армии за недостойное поведение – после того, как был осужден по нескольким эпизодам, связанным с воровством. ТАСС попросил BorgWarner уточнить, как компания назначила руководителем службы безопасности человека с уголовным прошлым. «BorgWarner не обсуждает конкретную информацию о сотрудниках», – заявила агентству представитель компании по связям с общественностью и прессой Кэти Грэм.

Вашингтон пока не подтвердил, что задержанный – именно Пол Уилан. В заявлениях госдепартамента США и посольства говорится, что Россия согласно Венской конвенции должна обеспечить дипломатам доступ к задержанному американцу. Его имя не уточняется.

Мужчина был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Москве 28 декабря. Российская спецслужба уточняла, что его задержали при проведении шпионской акции. В отношении американца возбудили уголовное дело по статье о шпионаже. Брат Пола Уилана говорил, что тот приехал в Россию 22 декабря на свадьбу друга, тоже бывшего морпеха, который женился на россиянке. До дня свадьбы американец жил в «Метрополе» вместе с остальными гостями. Но на церемонию бракосочетания не пришел, поскольку был задержан.

Кто шпионил в пользу России

Политика
Новости

СКР заявил об отсутствии взрывчатки на месте обрушения дома в Магнитогорске

Ведомости
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Специалисты Следственного комитета России (СКР) не нашли следов взрывчатых веществ или их компонентов в развалинах дома в Магнитогорске, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Она уточнила, что ведомство решило опубликовать предварительные данные расследования в связи с «сообщениями, появляющимися в СМИ».

Представитель СКР подчеркнула, что следователи продолжают отрабатывать все возможные версии происшедшего. Она добавила, что специалисты ведомства расследуют причины трагедии в круглосуточном режиме. Ранее Петренко сообщила, что на месте трагедии в Магнитогорске работает группа из более чем 100 следователей и криминалистов центрального аппарата и челябинского управления СКР.

В понедельник, 31 декабря, в жилом доме в Магнитогорске по адресу проспект Карла Маркса, 164, произошел взрыв бытового газа. В результате рухнул один из подъездов десятиэтажного жилого дома. СКР возбудил по факту происшедшего дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Спасатели извлекли из-под завалов тела девяти человек, судьба еще 32 неизвестна. Несколько человек были госпитализированы, среди них — младенец, спасенный 1 января. Он доставлен на лечение в Москву. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский объявил 2 января днем траура в регионе по погибшим.

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки

Политика
Новости

В Магнитогорске при возгорании маршрутки погибли три человека

Ведомости
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Три человека погибли в результате возгорания микроавтобуса в Магнитогорске, сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в своем Telegram-канале. По данным властей, инцидент произошел на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Правды.

В сообщении уточняется, что в автомобиле находилось два газовых баллона. На месте работают сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщало о троих пострадавших в результате возгорания «Газели».

Представитель пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области рассказал ТАСС, что причиной возгорания могла стать неисправность газового оборудования, в результате которой произошел хлопок. «Вероятной причиной возгорания стала детонация газового баллона в автомобиле», — уточнил источник «Интерфакса».

Политика
Новости

Брат заподозренного в шпионаже американца объяснил его поездку в Москву

Ведомости
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Американец Пол Уилан, о задержании которого Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила 31 декабря, – отставной морской пехотинец, он прибыл в Москву на свадьбу к знакомым. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление его брата-близнеца Дэвида Уилана. ФСБ уточняла, что американец задержан по подозрению в шпионаже.

Дэвид Уилан рассказал, что они с братом родились в Канаде, их родители – британцы, но брат – гражданин США. Во время службы в армии тот несколько раз побывал в Ираке. В последнее время руководил службой безопасности BorgWarner – компании, производящей детали для автомобилей. Эта компания не работает в России. По словам брата, задержанный отвечал за физическую безопасность объектов компании. Он не занимался кибербезопасностью.

Он уточнил, что не получал сообщений от брата с 28 декабря. О том, что того задержали, узнал из публикаций в СМИ. Дэвид Уилан уточнил, что семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в России и в госдепартамент США. Он подчеркнул, что семья опасается за безопасность его брата, уверена в его невиновности и надеется, что его права будут соблюдены.

The Wall Street Journal отмечает, что сотрудники посольства США в России рассчитывают посетить американца «в течение 72 часов, которые уже начались».

CNN отмечает, что 48-летний Пол Уилан приехал в Россию 22 декабря на свадьбу друга, бывшего морпеха, который женился на россиянке. Все время до свадьбы он жил в «Метрополе» вместе с остальными гостями. Но на церемонию бракосочетания американец не пришел. Она была назначена на 28 декабря, именно в этот день, по сообщению ФСБ, он был задержан. Российская спецслужба уточняла, что в отношении американца заведено дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Других подробностей дела ведомство не раскрывало.

Шпионский мост

Политика
Новости

Минздрав рассказал о состоянии спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца

Ведомости
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Состояние найденного под завалами младенца оценивается как крайне тяжелое, сообщает пресс-служба Минздрава. Мальчик получил серьезные обморожения конечностей, закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы голени и общее переохлаждение.

В Магнитогорск из Москвы вылетел специальный борт Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) с детскими анестезиологами-реаниматологами, хирургами-травматологами, которые окажут помощь ребенку. Самого мальчика на этом борту доставят на лечение в московский центр детской хирургии и травматологии.

В Магнитогорске в понедельник, 31 декабря, в результате взрыва газа обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома. Здание расположено по адресу: проспект Карла Маркса, 164. В результате погибли не менее восьми человек. Пять человек спасены и находятся в больницах, один из них — ребенок. Неизвестна судьба более 30 человек.

Во вторник, 1 января, спасатели приостановили поисково-спасательные работы из-за риска обрушения одной из стен подъезда. В сообщении МЧС говорилось, что сейчас ведутся работы по демонтажу неустойчивых конструкций, затем спасательная операция будет продолжена. Вечером в этот же день губернатор Челябинской области Борис Дубровский сообщил в своем Telegram-канале, что из-под завалов извлекли живым 11-месячного ребенка. МЧС уточнило, что его голос услышал один из спасателей. 2 января в Челябинской области объявлен траур по погибшим в результате трагедии.

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки

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