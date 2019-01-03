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Комиссия WADA просит признать РУСАДА не соответствующей антидопинговому кодексу

Атлетический комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) просит признать российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим уставу международной организации. Об этом сообщается на сайте WADA.

«Мы крайне разочарованы тем, что российские власти не соблюдают крайний срок, установленный WADA, – 31 декабря. Теперь мы ожидаем, что <…> Россия будет объявлена несоответствующей. Только это действие будет подходящими и уместными», — говорится в опубликованном заявлении. Иное будет указывать на «неспособность WADA действовать от имени чистых спортсменов».

В сентябре WADA вернуло РУСАДА статус соответствия антидопинговому кодексу. Условием его возвращения было предоставление до 31 декабря экспертам агентства доступа к данным проверки допинг-проб московской лаборатории с 2011 по 2015 г., которые опечатаны в связи с федеральным расследованием. В противном случае РУСАДА уже в середине января лишится статуса соответствия, а российским спортсменам могут запретить выступать за рубежом. Кроме того Россия также рискует лишиться возможности проводить у себя международные соревнования.

Об этих последствиях гендиректор РУСАДА Юрий Ганус в конце декабря предупреждал в письме президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда заявил, что озабоченность Гануса беспочвенна, поскольку он не в курсе деталей переговоров о допинг-пробах между Москвой и WADA. Позицию Гануса он назвал экспертной точкой зрения, которая «будет приниматься во внимание».