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Экс-министр финансов Московской области экстрадирован из Франции в Россию

Бывший первый зампредседателя правительства и министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и легализации 14 млрд руб., экстрадирован из Франции в Россию, сообщила Генпрокуратура. Сегодня бывший чиновник был выдан России. На родину его сопровождают сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний и российского бюро Интерпола.

Ранее Франция удовлетворила запрос российской Генпрокуратуры о выдаче Кузнецова для привлечения его к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ. Он обвиняется в мошенничестве по 10 правонарушениям, растрате – по трем эпизодам, а также легализации имущества, приобретенного в результате совершенных преступлений, – по девяти преступлениям.

Следствие считает, что Кузнецов вместе с сообщниками причинили ущерб правительству Московской области, предприятиям ЖКХ и компании «Мособлтрастинвест» на сумму, превышающую 14 млрд руб. Главное следственное управление СКР в июне 2010 г. предъявило ему обвинение в мошенничестве на сумму в 11 млрд руб. Тогда же экс-чиновник был объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск. Кузнецов был арестован в 2013 г. близ Сен-Тропе. С этого же времени рассматривалось дело о его экстрадиции в Россию.

В январе 2018 г. в России была заочно осуждена на 11 лет колонии экс-супруга Кузнецова, гражданка США Жанна Булах, напоминает ТАСС. Ее также обвинили в хищении 11 млрд руб. из бюджета Московской области. Московский суд обратил в доход государства недвижимость и антиквариат Булах, в том числе две квартиры в Швейцарии, квартиру в Париже, виллу в Сен-Тропе, 10 автомобилей, отель в Куршевеле, а также предметы антиквариата, представляющие культурную и историческую ценность.