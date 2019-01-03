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Из-под завалов дома в Магнитогорске извлечены тела 39 погибших

Тело 39-го погибшего извлечено из-под завалов дома в Магнитогорске, один из подъездов которого обрушился в ночь на 31 декабря. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Ранее сообщалось об обнаружении 38 погибших. Представители МЧС по Челябинской области заявляли, что под завалами остаются еще три человека, но не исключали, что их список может быть неполным. Спасатели обещали продолжать поисковую операцию до полной расчистки территории.

10-этажный дом по ул. Карла Маркса власти Магнитогорска не намерены сносить. Его предполагается разделить на два отдельно стоящих строения, заявил «Интерфаксу» начальник городского управления архитектуры и гражданского строительства Илья Рассоха. Он сослался на оценки экспертов о том, что дом пригоден к дальнейшему проживанию.

По предварительной версии следствия, ЧП произошло в результате взрыва бытового газа.