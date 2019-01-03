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Из-под завалов дома в Магнитогорске извлечены тела 39 погибших

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Тело 39-го погибшего извлечено из-под завалов дома в Магнитогорске, один из подъездов которого обрушился в ночь на 31 декабря. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Ранее сообщалось об обнаружении 38 погибших. Представители МЧС по Челябинской области заявляли, что под завалами остаются еще три человека, но не исключали, что их список может быть неполным. Спасатели обещали продолжать поисковую операцию до полной расчистки территории.

10-этажный дом по ул. Карла Маркса власти Магнитогорска не намерены сносить. Его предполагается разделить на два отдельно стоящих строения, заявил «Интерфаксу» начальник городского управления архитектуры и гражданского строительства Илья Рассоха. Он сослался на оценки экспертов о том, что дом пригоден к дальнейшему проживанию.

По предварительной версии следствия, ЧП произошло в результате взрыва бытового газа.

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Бизнес
Новости

Акции Apple упали более чем на 9% на фоне пересмотра прогнозов по выручке компании

Ведомости
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Бумаги Apple подешевели на 9,32% на открытии торгов на бирже Nasdaq, а капитализация компании опустилась до $749,3 млрд, передает Bloomberg.

Накануне Apple снизила свой прогноз по выручке за I квартал 2019 финансового года, сообщил в открытом письме инвесторам главный исполнительный директор Тим Кук. Вместо прогнозировавшихся ранее доходов $89–93 млрд выручка компании, по предварительной информации, составит около $84 млрд.

Сокращение прогнозов Apple произошло первые за почти два десятилетия. В компании связали происходящее с замедлением продаж iPhone на фоне экономического спада в Китае и «растущим торговым напряжением» в отношениях Пекина и Вашингтона.

«Если у нас будут успешные переговоры с Китаем, то продажи Apple и продажи всех остальных восстановятся», – приводит Reuters заявление председателя Совета экономических консультантов при президенте США Кевина Хассета. Он выразил уверенность в том, что «многие американские компании, имеющие большой объем продаж в Китае, будут следить за снижением своих доходов в следующем году, пока вы не узнаете о том, что мы заключим сделку с Китаем».

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Бизнес
Новости

Coca-Cola завершила сделку по покупке сети европейской кофеен Costa Coffee

Ведомости
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Сделка по приобретению корпорацией Coca-Cola европейской сети кофеен Costa Coffee у британской Whitbread завершена. Об этом говорится в сообщении на сайте покупателя. Сумма покупки кофейного актива составила $4,9 млрд. Сделка одобрена Европейской комиссией, отмечает Reuters.

Сделка была анонсирована 31 августа 2018 г. Тогда отмечалось, что она получила единогласную поддержку совета директоров Coca-Cola. Эксперты указывали на перспективность приобретения, отмечая, что ежегодно рынок кофе растет на 6%.

Базирующаяся в Лондоне компания Costa работает в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке. Она управляет примерно 4000 точками розничной торговли, а также имеет предприятие по обжарке и дистрибуции кофейных зерен.

В России сеть кофеен Costa Coffee с 2008 г. развивает «Росинтер ресторантс» в рамках договора коммерческой концессии. По закону, при смене правообладателя условия договора коммерческой концессии не изменяются. «Росинтер ресторантс» планировал продолжить развитие Costa Coffee в России в соответствии с договором, напоминает «Интерфакс».

Бизнес
Новости

Американские фармацевтические компании анонсировали сделку по слиянию на $74 млрд

Ведомости
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Фармацевтические компании США Bristol-Myers Squibb и Celgene Corporation объявили о заключении окончательного соглашения по слиянию. Об этом говорится в сообщениях их пресс-служб. Советы директоров одобрили сделку, которая может стать одной из крупнейших на глобальном фармрынке и вывести объединенную компанию в лидеры отрасли.

Речь идет о приобретении Bristol-Myers Squibb акций Celgene на $74 млрд. По условиям соглашения, акционеры Celgene получат за каждую акцию своей компании $50 и одну акцию Bristol-Myers Squibb, отмечает Celgene. Таким образом, ее акции были оценены в $102,43, с премией в 54% к цене закрытия 2 января. По завершении сделки акционеры Bristol-Myers Squibb будут владеть примерно 69% объединенной компании, а собственники Celgene – 31%. В течение первых трех лет работы после закрытия сделки свободный денежный поток компании может составить $45 млрд, уточняется в сообщении Bristol-Myers Squibb.

В результате объединения предполагается создать специализированную биофармацевтическую компанию, ориентированную на производство инновационных препаратов для пациентов с онкологическими, воспалительными и иммунологическими, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями. Шесть новых препаратов предполагается представить в ближайшей перспективе. В 2018 г. Celgene купила экспериментального разработчика лекарств от рака Juno Therapeutics за $9 млрд.

Акции Bristol-Myers упали на 13% до $45,20, бумаги Celgene выросли на 30,5% до $87, отмечает Reuters. 

Политика
Новости

Экс-министр финансов Московской области экстрадирован из Франции в Россию

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Бывший первый зампредседателя правительства и министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и легализации 14 млрд руб., экстрадирован из Франции в Россию, сообщила Генпрокуратура. Сегодня бывший чиновник был выдан России. На родину его сопровождают сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний и российского бюро Интерпола.

Ранее Франция удовлетворила запрос российской Генпрокуратуры о выдаче Кузнецова для привлечения его к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ. Он обвиняется в мошенничестве по 10 правонарушениям, растрате – по трем эпизодам, а также легализации имущества, приобретенного в результате совершенных преступлений, – по девяти преступлениям.

Следствие считает, что Кузнецов вместе с сообщниками причинили ущерб правительству Московской области, предприятиям ЖКХ и компании «Мособлтрастинвест» на сумму, превышающую 14 млрд руб. Главное следственное управление СКР в июне 2010 г. предъявило ему обвинение в мошенничестве на сумму в 11 млрд руб. Тогда же экс-чиновник был объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск. Кузнецов был арестован в 2013 г. близ Сен-Тропе. С этого же времени рассматривалось дело о его экстрадиции в Россию.

В январе 2018 г. в России была заочно осуждена на 11 лет колонии экс-супруга Кузнецова, гражданка США Жанна Булах, напоминает ТАСС. Ее также обвинили в хищении 11 млрд руб. из бюджета Московской области. Московский суд обратил в доход государства недвижимость и антиквариат Булах, в том числе две квартиры в Швейцарии, квартиру в Париже, виллу в Сен-Тропе, 10 автомобилей, отель в Куршевеле, а также предметы антиквариата, представляющие культурную и историческую ценность.

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Технологии
Новости

Основатель Xiaomi объяснил выделение Redmi в отдельный бренд

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Руководитель и основатель Xiaomi Лей Цзунь объяснил решение компании выделить смартфоны Redmi в отдельный бренд. Об этом сообщает технический блог о китайской продукции GizmoChina со ссылкой на разъяснения топ-менеджера для пользователей соцсети Weibo.

Причиной разделения брендов Mi и Redmi Цзунь назвал разницу в их позиционировании. Если Redmi предлагает недорогие смартфоны, которые продаются на платформах электронной торговли, то Mi ориентирован на высококачественные устройства, которые можно купить в салонах связи.

Таким образом, у компании теперь есть три марки смартфонов, каждый из которых будет предназначен для определенного круга покупателей: Mi – премиум-телефоны, Redmi – бюджетные модели и Poco – «доступные премиум-телефоны».

Стратегия Xiaomi аналогична той, что ранее принял другой китайский производитель смартфонов – Huawei. Сосредоточившись на производстве высококачественных телефонов, он выделили в отдельный бренд бюджетный Honor.

Презентация Redmi с камерой разрешением 48 Мп состоится 10 января в Пекине в 14.00 по местному времени (9.00 мск). Она же даст старт Redmi в качестве самостоятельного бренда.

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Бизнес
Новости

Суд Брюсселя признал деятельность сервиса Uber незаконной

Ведомости
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Суд столицы Бельгии по коммерческим вопросам признал оказание услуг онлайн сервисом по вызову такси Uber в Брюсселе незаконной. Об этом сообщают La Libre Belgique и Le Dernier Heur.

Оказывать транспортные услуги в Брюсселе имеют право лишь те водители, у которых есть выданная городом лицензия на осуществление перевозок, а также светящийся опознавательный знак такси на крыше. Соответствующее решение было принято в декабре, но известно о нем стало только сейчас. В сентябре 2018 г. суд принимал аналогичное решение.

Иск против Uber ранее подала таксомоторная компания Febet, обвинявшая американского гиганта в недобросовестной конкуренции. Защита Febet доказывала, что Uber, предлагая услуги вызова такси с водителем, маскирует свою деятельность, оказывая, по сути, услуги перевозчика.

Декабрьское определение брюссельского суда разъясняет решение, которое было принято еще в сентябре 2015 г. и повлекло за собой запрет услуг Uberpop — такси эконом-класса с водителем без лицензии на вождение такси, отмечает L'Echo. 

Политика
Новости

Комиссия WADA просит признать РУСАДА не соответствующей антидопинговому кодексу

Ведомости
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Атлетический комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) просит признать российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим уставу международной организации. Об этом сообщается на сайте WADA.

«Мы крайне разочарованы тем, что российские власти не соблюдают крайний срок, установленный WADA, – 31 декабря. Теперь мы ожидаем, что <…> Россия будет объявлена несоответствующей. Только это действие будет подходящими и уместными», — говорится в опубликованном заявлении. Иное будет указывать на «неспособность WADA действовать от имени чистых спортсменов».

В сентябре WADA вернуло РУСАДА статус соответствия антидопинговому кодексу. Условием его возвращения было предоставление до 31 декабря экспертам агентства доступа к данным проверки допинг-проб московской лаборатории с 2011 по 2015 г., которые опечатаны в связи с федеральным расследованием. В противном случае РУСАДА уже в середине января лишится статуса соответствия, а российским спортсменам могут запретить выступать за рубежом. Кроме того Россия также рискует лишиться возможности проводить у себя международные соревнования.

Об этих последствиях гендиректор РУСАДА Юрий Ганус в конце декабря предупреждал в письме президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда заявил, что озабоченность Гануса беспочвенна, поскольку он не в курсе деталей переговоров о допинг-пробах между Москвой и WADA. Позицию Гануса он назвал экспертной точкой зрения, которая «будет приниматься во внимание».

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Технологии
Новости

Apple сократил прогноз по выручке до $84 млрд

Ведомости
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Корпорация Apple снизила свой прогноз по выручке за I квартал 2019 финансового года, завершившийся 29 декабря. Об этом главный исполнительный директор Тим Кук заявил в открытом письме инвесторам. Вместо прогнозировавшихся ранее доходов $89-93 млрд выручка компании составит около $84 млрд.

Сокращение прогнозов по выручке в Apple происходит впервые за почти два десятилетия, отмечает Bloomberg. «Хотя мы ожидали некоторых проблем на ключевых развивающихся рынках, мы не предвидели масштабов экономического замедления, особенно в Большом Китае», — говорится в письме Кука. Именно здесь падение продаж смартфонов было особенно сильным, что повлияло на прогнозы. В Apple считают, что на замедление экономики Китая, начавшееся во второй половине 2018 г., «еще больше повлияло растущее торговое напряжение с Соединенными Штатами. По мере того как на финансовых рынках царила обстановка растущей неопределенности, последствия, по-видимому, достигли и потребителей».

Пересмотр прогноза привел к падению акций Apple на 8,5%, а также его поставщиков. Производитель карт памяти для Apple – SK Hynix – потерял 4,8%, а сборщик iPhone – Hon Hai Precision Industry – 1,7%. Однако к концу торгов Apple отыграл падение – за акцию компании давали $157,9 против минимума в $146,3.

Стиль жизни
Новости

СМИ сообщили о смерти музыканта Криса Кельми

Ведомости
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Музыкант Крис Кельми (Анатолий Кельми) скончался в Подмосковье 1 января в возрасте 63 лет. Первым об этом вечером 2 января сообщил ресурс Starhit. По информации онлайн-издания, автор песен «Замыкая круг», «Усталое такси» и «Ночное рандеву» умер в собственном доме в Подмосковье.

По данным Рен-ТВ, музыканта нашли в доме уже без сознания. Медики сделать ничего не смогли.

В вышедшем в начале декабря интервью НТВ Кельми жаловался на здоровье и говорил, что уже написал завещание. Из него же следовало, что звезда не смог побороть пристрастие к алкоголю. По данным ресурса, риелторы оценивали загородный дом Кельми и три московских квартиры в 100 млн руб.

Кельми считается создателем музыкальных групп «Високосное лето», «Рок-Ателье» и «Автограф». Помимо известных хитов, написал музыку к советскому мультфильму «Пес в сапогах».

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Политика
Новости

Нацбанк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка на $3 млн за отмывание доходов

Ведомости
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Нацбанк Украины (НБУ) оштрафовал «дочку» Сбербанка на 94,73 млн гривен (около $3,3 млн), обвинив ее в нарушении украинского законодательства, сообщает пресс-служба регулятора. Решение о штрафе НБУ принял еще в декабре по результатам проверки, но соответствующее сообщение опубликовал только в среду, 2 января.

В сообщении указывается, что «дочка» Сбербанка оштрафована за «повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд гривен ($107 млн)». Сбербанк пока не прокомментировал эту информацию.

Нацбанк отмечает, что «дочка» Сбербанка проводила масштабные финансовые операции по выдаче наличных средств со счетов клиентов — юридических лиц. Эти операции, по мнению украинского регулятора, могут быть связаны с легализацией доходов и фиктивным предпринимательством. Операции проводились в том числе на основании фиктивных документов, подчеркивается в сообщении.

Под штрафные санкции попали также «Райффайзен банк Аваль», «Первый украинский международный банк», банк «Глобус» и «Банк Фамильный».

В 2017 г. Сбербанк пытался продать 100% акций украинского дочернего банка латвийскому Norvik Bankа (принадлежит Григорию Гусельникову) и белорусской компании, подконтрольной сыну владельца «Русснефти» Михаила Гуцериева Саиду. Однако в июле того же года НБУ отказал бизнесменам в покупке украинской «дочки» Сбербанка. Регулятор указывал, что те «не представили необходимых и достаточных документов для проверки инвесторов на соответствие требованиям законодательства Украины».

Политика
Новости

Три человека получили травмы после падения рекламного щита в Петербурге

Ведомости
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Три человека получили травмы и были госпитализированы после того, как на них упал рекламный щит на Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя городской станции скорой медицинской помощи. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Представитель регионального управления МЧС уточнил в беседе с агентством, что щит рухнул на Невском проспекте, 148. Он говорил, что двое из пострадавших были в тяжелом состоянии. Причиной падения конструкции, по предварительным данным, стала «усталость металла».

Представитель дежурной службы администрации Центрального района города рассказал агентству, что на людей упал щит, установленный вдоль тротуара и проезжей части в 1970-е гг. Зона происшествия огорожена, щит пока не убран.

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