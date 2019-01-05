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Роспотребнадзор опубликовал законопроект о защите генетической информации россиян

Роспотребнадзор разработал законопроект, по которому генетическая информация о человеке будет подлежать законодательной защите. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Геномная информация, полученная из биоматериала человека, позволяет узнать о нем дополнительные сведения, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В качестве примера таких сведений приводятся, в частности, сведения о поведенческих особенностях, чувствительности к фармакологическим препаратам или аллергенам.

По проекту правительство сможет установить правила оказания услуг, в том числе медицинских, связанных с использованием и обращением биологического и генетического материала.

Поправки «призваны установить дополнительные меры защиты граждан от неконтролируемого распространения таких сведений о них, которые имеют личный характер», подчеркивают авторы законопроекта.

Законопроект предполагает внесение изменений в законы «О персональных данных» и «О защите прав потребителей».

О том, что такие поправки разработаны, сообщала руководитель Роспотребназора Анна Попова в сентябре 2018 г. «У нас персональными данными были фамилия, имя, отчество — то, что пишется на бумаге, и отпечаток пальца. А сегодня мы говорим, что знания о моем геноме — это мои персональные данные, и позвольте мне распоряжаться ими, а не кому-то постороннему», — подчеркнула она.

В октябре 2017 г. президент Владимир Путин сообщил о том, что по всей России профессионально собирается биологический материал. Кто именно его собирает, глава государства не уточнил. Он призвал относиться к этому «без всяких страхов» и добавил: «Они пускай делают, что они хотят, а мы должны делать то, что мы должны». В феврале 2018 г. Путин поручил в короткие сроки разработать программу масштабных геномных исследований в России.