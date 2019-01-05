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Политика
Новости

Обвиненный в мошенничестве экс-министр финансов Подмосковья не признал вину

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Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве, во время допроса не признал вину. Это следует из видеозаписи допроса, распространенной СКР, передает ТАСС.

«Нет, не признаю», — ответил он на соответствующий вопрос следователя.

В отношении Кузнецова собрано достаточно доказательств, чтобы направить дело прокурору, подчеркнула официальный представитель СКР Светлана Петренко.

3 января Кузнецова экстрадировали из Франции в Россию по запросу Генпрокуратуры. Выдачи арестованного в 2013 г. в Сен-Тропе бывшего чиновника Россия добивалась пять лет. На следующий день СКР сообщил, что Кузнецову предъявлено обвинение по ст. 159, 174.1 и 160 Уголовного кодекса – о мошенничестве, легализации денег, полученных в результате совершения преступления, и растрате.

Политика
Новости

Семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске выплатят 65 млн рублей

Ведомости
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске будет выплачено 65 млн руб. Об этом он написал в Twitter. Деньги будут выделены из резервного фонда, отметил он.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте правительства, членам семей каждого погибшего будет единовременно выплачено по 1 млн руб. Тем, кто получил вред здоровью при обрушении, выплатят от 200 000 до 400 000 руб. Также по 100 000 руб. на человека будет выплачено тем, кто утратил имущество первой необходимости.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на правительство, деньги поступят в Магнитогорск в течение трех дней.

Обрушение подъезда панельного десятиэтажного жилого дома в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. Погибли 39 человек. СКР сообщил, что следователи не нашли следов взрывчатки на фрагментах конструкций с места обрушения. Основная версия происшедшего — взрыв бытового газа. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

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Политика
Новости

Роспотребнадзор опубликовал законопроект о защите генетической информации россиян

Ведомости
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Роспотребнадзор разработал законопроект, по которому генетическая информация о человеке будет подлежать законодательной защите. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Геномная информация, полученная из биоматериала человека, позволяет узнать о нем дополнительные сведения, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В качестве примера таких сведений приводятся, в частности, сведения о поведенческих особенностях, чувствительности к фармакологическим препаратам или аллергенам.

По проекту правительство сможет установить правила оказания услуг, в том числе медицинских, связанных с использованием и обращением биологического и генетического материала.

Поправки «призваны установить дополнительные меры защиты граждан от неконтролируемого распространения таких сведений о них, которые имеют личный характер», подчеркивают авторы законопроекта.

Законопроект предполагает внесение изменений в законы «О персональных данных» и «О защите прав потребителей».

О том, что такие поправки разработаны, сообщала руководитель Роспотребназора Анна Попова в сентябре 2018 г. «У нас персональными данными были фамилия, имя, отчество — то, что пишется на бумаге, и отпечаток пальца. А сегодня мы говорим, что знания о моем геноме — это мои персональные данные, и позвольте мне распоряжаться ими, а не кому-то постороннему», — подчеркнула она.

В октябре 2017 г. президент Владимир Путин сообщил о том, что по всей России профессионально собирается биологический материал. Кто именно его собирает, глава государства не уточнил. Он призвал относиться к этому «без всяких страхов» и добавил: «Они пускай делают, что они хотят, а мы должны делать то, что мы должны». В феврале 2018 г. Путин поручил в короткие сроки разработать программу масштабных геномных исследований в России.

Политика
Новости

В горах Сочи в результате схода лавины погибли двое горнолыжников

Ведомости
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При сходе лавины на горном курорте в Сочи погибли два горнолыжника. Об этом сообщила РБК пресс-служба управления МЧС по Краснодарскому краю.

По ее данным, лавина сошла самопроизвольно на высоте 2300 м над уровнем моря. Горнолыжники, отметило управление МЧС, катались на оборудованной трассе, которая была закрыта из-за штормового предупреждения.

Пресс-служба курорта «Горки Город» сообщила ТАСС, что мужчин было трое. Они отправились на закрытую для катаний трассу, а оттуда ушли на территорию, где запрещено любое катание, спровоцировав этим лавину. Двое оказались под лавиной, а третий вызвал спасателей.

Горнолыжники находились на глубине 1 и 2 м. В течение часа их пытались реанимировать, отметила пресс-служба курорта, но безрезультатно. Личности погибших пока не установлены.

Горнолыжники умерли по дороге в больницу, рассказал источник «Интерфакса». Накануне, 4 января, подчеркнул собеседник агентства, администрация Сочи распространила сообщение о сходе лавин в горах Красной поляны.

Политика
Новости

Сенаторы в США подготовили резолюцию против снятия санкций с компаний Дерипаски

Ведомости
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Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер подготовил резолюцию против решения американского министерства финансов снять санкции с компаний российского миллиардера Олега Дерипаски, сообщает The New York Times.

В проблеме снятия ограничительных мер остались «критические вопросы», указал Шумер в заявлении, которым сопровождается резолюция. Если проверка, которую в настоящее время проводят различные комитеты, включая сенатский комитет по банкам, не ответит на эти вопросы, то резолюции будет дан ход, сообщил сенатор.

Как пишет NYT, чтобы санкции остались в силе, резолюцию должны будут одобрить обе палаты конгресса до 18 января. Это маловероятно, поскольку потребует от республиканского большинства в сенате «пойти против администрации [президента]», подчеркивает газета.

19 декабря минфин США заявил о готовности снять санкции с En+ и UC Rusal Дерипаски. В течение месяца бизнесмена обязали снизить долю в En+ (владеет 48,1% UC Rusal) с 70 до 44,95%, а швейцарский трейдер Glencore должен обменять долю в UC Rusal (8,9%) на акции En+.

Санкции против Дерипаски и восьми его активов были введены в апреле. Сроки вступления в силу ограничительных мер передвигались, последний раз – до 21 января 2019 г. Бизнесмен занимает 248-е место в рейтинге американского Forbes 2018 с состоянием $6,7 млрд.

Политика
Новости

На острове в Тихом океане по запросу США задержали россиянина

Ведомости
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По запросу ФБР на тихоокеанском острове Сайпан задержали 72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко, обвиняемого в попытке незаконного экспорта военной техники в Россию и двух случаях отмывания денег, сообщает местное издание Saipan Tribune.

По его данным, задержан Макаренко был 29 декабря 2018 г., а 31 декабря впервые предстал перед судом. По информации The Guam Daily Post, в этот же день было принято решение депортировать его в штат Флорида. Согласно материалам дела, обвинения ему были предъявлены еще в июне 2017 г. и тогда же был выписан ордер на его арест.

По делу также проходит человек по имени Владимир Невидомый — резидент Флориды, владелец корпорации Primex Group Inc. Он признал вину и был приговорен к 26 месяцам тюрьмы.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на обвинительное заключение, Макаренко вменяется восемь преступных эпизодов, за которые ему грозит до 45 лет тюрьмы.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил ТАСС, что ведомству известно о задержании Макаренко. «Наше посольство внимательно отслеживает ситуацию, мы запросили консульский доступ», — отметил он.

Остров Сайпан входит в Марианские острова, которые ассоциированы с США.

Политика
Новости

СКР проверит данные о захвате россиян пиратами у берегов Бенина

Ведомости
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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ведомству проверить информацию о захвате пиратами российских моряков у берегов западноафриканской страны Бенин. Об этом сообщается на сайте СКР.

Также Бастрыкин поручил международному управлению комитета «организовать взаимодействие» с подразделениями МИДа «для скорейшего установления всех обстоятельств случившегося».

Как уточнило посольство России в Бенине, нападавшие захватили шестерых человек в заложники, включая капитана судна, и скрылись. Все захваченные — россияне, уточнило дипломатическое представительство.

О нападении пиратов на контейнеровоз MSC Mandy под флагом Панамы, на котором находились россияне, сообщил ранее Росморречфлот. По данным агентства, пираты атаковали судно в ночь на 2 января во время дрейфа в Гвинейском заливе у берегов Бенина. На борт контейнеровоза ворвались 7-9 вооруженных человек, которые начали грабеж. Через два часа они покинули судно, похитив шестерых членов экипажа, в частности капитана, старшего помощника капитана, третьего помощника капитана, боцмана, фиттер-сварщика и повара. Всего на судне были 24 члена экипажа.

В настоящее время, как уточнял Росморречфлот, MSC Mandy находится в территориальных водах соседней страны — Нигерии. Освобождением россиян занимаются консульские отделы в Нигерии и Бенине.

Стиль жизни
Новости

Умер народный артист Иван Бортник

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На 80-м году жизни умер народный артист России, актер Театра на Таганке Иван Бортник. Об этом сообщил в Facebook актер Владислав Маленко.

Эту информацию подтвердила ТАСС жена Бортника Татьяна Борзых. По ее словам, актер умер накануне, 4 января, вечером. «Врачи говорят, что, скорее всего, тромб», — уточнила она.

Иван Бортник родился 16 апреля 1939 г. В 1957 г. поступил в ГИТИС на актерский факультет, однако не закончил его и перешел в Театральное училище им. Щукина. После завершения учебы его приняли в Театр имени Гоголя (будущий «Гоголь-центр»). В 1967 г. Бортник перешел в Театр на Таганке. Там он подружился с Владимиром Высоцким, который посвятил ему песню «Письмо к другу». Актер сыграл в таких фильмах, как «Иван да Марья», «Чужие письма», «Место встречи изменить нельзя», «Зеркало для героя», «Жила-была одна баба».

Политика
Новости

NASA отложило визит Рогозина в США

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NASA отложило визит в США руководителя «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Об этом сообщила пресс-секретарь американского ведомства Меган Пауэрс, передает USA Today.

«NASA уведомило российское космическое агентство “Роскосмос”, что визит директора “Роскосмоса” Дмитрия Рогозина, запланированный на февраль 2019 г., откладывается. Новая дата визита не определена», — сообщила она.

Как пишет USA Today, с критикой решения пригласить Рогозина в США выступали политики-демократы, в частности сенатор Джинн Шейхин, входящая в подкомитет в Сенате, отвечающий за финансирование NASA. «Позиция Америки в отношении Кремля должна быть однозначной: действия имеют последствия. То, что руководитель [NASA Джим] Брайденстайн пригласил Дмитрия Рогозина, одного из ведущих архитекторов кремлевской агрессии в отношении соседей, подрывает нашу позицию», — подчеркивала она.

В разговоре с ТАСС Пауэрс уточнила, что NASA официально уведомило «Роскосмос» о решении. Официальный представитель «Роскосмоса» Владимир Устименко заявил, что корпорация не получала уведомлений от американских коллег.

Рогозин должен был посетить Космический центр имени Линдона Джонсона в Хьюстоне (штат Техас), где находится центр управления и контроля за полетами, а также разрабатываются космические корабли и обучаются астронавты. Также предполагалось, что директор «Роскосмоса» выступит в Университете Райса, который находится в Хьюстоне.

Рогозин с марта 2014 г. — тогда он был вице-премьером — находится под санкциями США. В октябре этого года в интервью ТАСС Брайденстайн говорил, что для поездки в США с Рогозина временно сняли ограничительные меры.

Главные назначения 2018 года

Политика
Новости

Шестеро россиян захвачены пиратами у берегов Бенина

Ведомости
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Контейнеровоз MSC Mandy под флагом Панамы атакован пиратами в Гвинейском заливе у берегов Бенина, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на спасательно-координационный центр Росморречфлота.

Нападение произошло в ночь на 2 января во время дрейфа в 20 милях от берега на траверзе бенинского порта Котоноу в Гвинейском заливе. На борт контейнеровоза ворвались 7-9 вооруженных человек, которые начали грабеж. «Через два часа бандиты покинули судно, похитив шесть членов экипажа, все граждане РФ (капитан, старший помощник капитана, 3-й помощник капитана, боцман, фиттер-сварщик, повар). Среди оставшихся 18 членов экипажа раненых, пострадавших нет», — говорится в материалах подразделения Росморречфлота.

Из материалов центра следует, что на борту находились 24 члена экипажа, в том числе 23 россиянина и один гражданин Украины. «Интерфакс» со ссылкой на посольство России в Бенине приводит другие данные. По сведениям дипломатов, на борту судна находились 26 человек, в том числе 20 россиян, четверо украинцев и двое граждан Грузии. При этом подтвержденной информации о гражданстве захваченных у дипломатов нет. Данные уточняются.

Сейчас MSC Mandy находится в территориальных водах Нигерии. Вопросом освобождения похищенных членов экипажа занимаются консульские отделы в Нигерии и Бенине, говорится в материалах структуры Росморречфлота со ссылкой на ситуационно-кризисный центр российского МИДа.

Технологии
Новости

Сотрудники Huawei оштрафованы за отправленный с iPhone твит

Ведомости
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Производитель смартфонов Huawei Technologies наказал двух сотрудников за отправленные с iPhone новогодние поздравления в официальный аккаунт китайской компании в Twitter. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы Huawei. Из них следует, что двое ответственных за использование продукции Apple сотрудников понижены в должности, их месячная зарплата снижена на 5000 юаней ($728,27), а зарплата директора Huawei по цифровому маркетингу заморожена на год.

Такую цену придется заплатить сотрудникам Huawei за твит Happy # 2019 («Счастливого 2019»), внизу которого стояла пометка «отправлено через iPhone». Твит был быстро удален, но его скриншот широко разошелся по всем соцсетям. Во внутренней записке китайской компании от 3 января старший вице-президент Чен Лифанг признал, что «инцидент нанес ущерб бренду Huawei».

Ошибка произошла при попытке стороннего обработчика соцсетей Huawei – компании Sapient – обойти блокировки американских соцсетей в китайском сегменте интернета. Столкнувшись с «проблемами VPN», сотрудники решили воспользоваться iPhone с роуминговой sim-картой, чтобы отправить сообщение вовремя, не позаботившись о его внешнем виде.

Бизнес
Новости

Brent преодолела отметку в $57 на ожиданиях от торговых переговоров США и Китая

Ведомости
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Нефть марки Brent подорожала на $1,4 до $57,35 за баррель, стоимость WTI выросла на $0,8 до $47,90 за баррель, сообщает Reuters. Одной из главных причин ралли называют назначение торговых переговоров США с Китаем, которые пройдут 7-8 января в КНР.

Ранее о предстоящем визите американской делегации сообщила пресс-служба министерства коммерции Китая. Встреча состоится на уровне заместителей министров торговли. Предварительные договоренности о переговорах были достигнуты в декабре на саммите G20 в Аргентине. Там же было принято решение об отсрочке повышения американских тарифов на импорт товаров из Китая с 10 до 25%, намечавшегося на январь.

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