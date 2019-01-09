Политика

Новости

СМИ сообщили об отставке главного следователя Подмосковья

Руководитель подмосковного управления Следственного комитета России генерал-лейтенант юстиции Андрей Марков покинул свой пост, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источники. Информацию подтвердил PБК собеседник, близкий к руководству СКР. По данным СМИ, увольнение Маркова связано с переходом на новую должность. Официального подтверждения информации пока нет.

Как рассказали собеседники «Росбалта», Марков перед новогодними праздниками ушел в длительный отпуск с последующим увольнением. По данным агентства, генерал-лейтенант может перейти на работу в центральный аппарат Следственного комитета, заняв должность замначальника главного управления криминалистики.

По словам собеседника РБК, Маркова освободили от должности в связи с переводом на новое место работы. Куда именно, источник не уточнил. По его данным, главного следователя Подмосковья уведомили о снятии с должности в конце ноября прошлого года.

Кто вместо Маркова возглавит подмосковное управление СКР, собеседники СМИ не сообщили. По информации «Росбалта», ближайшие полгода исполнять обязанности руководителя главка, скорее всего, будет генерал-лейтенант юстиции Александр Иванов.